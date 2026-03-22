Zinedine Zidane, 2026 Dünya Kupası'nın ardından Didier Deschamps'ın yerine Fransa milli takımının başına geçmek üzere sözlü anlaşmaya vardı

Herkesin dilinde dolaşan isim, hiç de şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Zidane. Eski Real Madrid teknik direktörü, 2021’de Santiago Bernabéu’dan ayrıldığından beri işsiz durumda ve Fransa milli takımının başına geçmeyi beklemek için Avrupa’nın önde gelen kulüplerinden ve diğer milli takımlardan gelen sayısız cazip teklifi reddettiği yaygın olarak biliniyor.

Le Parisien'e göre, Zidane görevi devralmak için sözlü bir anlaşmaya vardı. Diallo'nun bu pozisyon için belirlediği kriterler, doğrudan efsanevi orta saha oyuncusunu işaret ediyor gibi görünüyor, zira başkan, ulusal çapta saygı duyulan ve bu pozisyonun getirdiği benzersiz baskıyla başa çıkabilecek bir isme ihtiyaç olduğunu belirtmişti.