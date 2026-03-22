Çeviri:
Zinedine Zidane, 2026 Dünya Kupası'nın ardından Didier Deschamps'ın yerine Fransa milli takımının başına geçmek üzere sözlü anlaşmaya vardı
FFF başkanı, halefinin belirlendiğini doğruladı
Les Bleus'un geleceği açısından önemli bir gelişme olarak, Fransa Futbol Federasyonu (FFF) Başkanı Philippe Diallo, gelecek milli takım teknik direktörünün kimliğinin şimdiden belirlendiğini doğruladı. Deschamps, yaklaşan 2026 Dünya Kupası'na odaklanmaya devam ederken, turnuva sonrası geçiş için gerekli hazırlıklar perde arkasında tamamlandı.
Le Figaro'ya verdiği röportajda Diallo, mevcut dönemin sonunda sorunsuz bir devir teslimi sağlamak için adaylarla görüşmelerde bulunduğunu açıkladı.
FFF başkanı daha önce Deschamps'ı zayıflatacak adımlar konusunda temkinli davranıyordu, ancak son açıklamaları resmi bir planın artık kesinleştiğini gösteriyor.
- AFP
Zidane, Les Bleus'un seçilmiş adamı
Herkesin dilinde dolaşan isim, hiç de şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Zidane. Eski Real Madrid teknik direktörü, 2021’de Santiago Bernabéu’dan ayrıldığından beri işsiz durumda ve Fransa milli takımının başına geçmeyi beklemek için Avrupa’nın önde gelen kulüplerinden ve diğer milli takımlardan gelen sayısız cazip teklifi reddettiği yaygın olarak biliniyor.
Le Parisien'e göre, Zidane görevi devralmak için sözlü bir anlaşmaya vardı. Diallo'nun bu pozisyon için belirlediği kriterler, doğrudan efsanevi orta saha oyuncusunu işaret ediyor gibi görünüyor, zira başkan, ulusal çapta saygı duyulan ve bu pozisyonun getirdiği benzersiz baskıyla başa çıkabilecek bir isme ihtiyaç olduğunu belirtmişti.
Diallo sessizliğini koruyor ama kendinden emin
Zidane'ın göreve geleceğine dair kesinlik giderek artmasına rağmen, Diallo şimdiye kadar ayrıntıları gizli tutmayı başardı. Ancak son açıklaması, efsanevi 10 numaranın görevi devralacağına dair tartışmayı "eğer"den "ne zaman"a kaydırdı.
Fransız Futbol Federasyonu başkanı, gelecekteki atama hakkında sorulduğunda "Evet, adını biliyorum" dedi.
Seçim sürecine ilişkin ayrıntılara giren Diallo, bu görevin çok özel bir profil gerektirdiğini vurguladı. "Bu Fransız futbol takımı, Fransız halkının takımı olduğu için, birçok kriteri karşılayan ve aynı zamanda Fransız halkının desteğini alabilecek bir profil gerekiyor," diye açıkladı.
FFF başkanı ayrıca "beşten az başvuru" aldığını belirtti ve takımın "herkesin yönetemeyeceği" bir takım olduğu için başvuranların "hepsinin Fransız" olduğunu ekledi.
- AFP
Deschamps döneminin sonu
Deschamps, 2018'de Fransa'yı Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıyarak ve 2022'de üst üste ikinci kez finale yükselterek inanılmaz derecede başarılı bir dönem geçirdi. Ancak, 2026 turnuvasının milli takımın başında geçireceği son turnuva olacağını şimdiden açıkladı.
