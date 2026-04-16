Zihinsel tıkanıklık mı? Nottingham Forest efsanesi Stan Collymore, Reds’in kanat oyuncusu Callum Hudson-Odoi’ye “temel” tavsiyelerde bulunarak, oyuncunun kaybettiği ışıltısını nasıl yeniden kazanabileceğini anlattı

Hudson-Odoi'nin taktiksel zekâ kadar zihinsel dayanıklılık konusunda da çalışması gerekip gerekmediği sorulduğunda, Reds efsanesi Collymore – GOAL'a özel olarak yaptığı açıklamada – şöyle dedi: "Bence öyle. Bunu komik buluyorum çünkü kariyerime başladığımda, Forest'a gelmeden önceki iki transferimde Crystal Palace'taydım ve kendisi de Man United ve İngiltere milli takımında harika bir kanat oyuncusu olan teknik direktör Steve Coppell, benim kanat oyuncusu olmamı istiyordu. Ve bana söylediği şeyi hep hatırlıyorum - bazen sağ kanatta oynardım ama çoğunlukla sol kanattaydım - 'bak, kanat oyuncusu olarak formun düşüktürse, tek yapman gereken temel kuralları hatırlamak, rakibi geçmek, topu ceza sahasına göndermek, 10 defadan 6'sında bu kadar'.

“Brian Clough gibi birinin John Robertson'a söylediğini hayal edebilirsiniz – biliyorum ki o üç, dört yıl boyunca tartışmasız Avrupa'nın en iyi oyuncusuydu, ama Robbo'nun kariyerinin sonunda bunu söylemesine gerek yoktu. Açıkçası devam etti ve Derby'de oynadı, sonra kuzeye gidip İskoçya için oynadı. Biliyordu ki, bek'i geçip ceza sahasına ortalamalı.

“Bence kanat oyuncularında bazen olan şey, fazla zeki olmaya çalışmalarıdır. Başlangıçta birini geçiyorlar, sonra geriye doğru kesiyorlar, sonra tekrar geriye doğru kesiyorlar ve farkına varmadan kalabalık bir ceza sahası görüyorlar ve geriye pas atıyorlar. Sonra bu çok kolay hale geliyor ve bir alışkanlık haline geliyor.

“Bence Hudson-Odoi için, takımların City Ground'a gelip onlara saldırıp saldırmaması önemli değil - geri çekilseler bile, Burnley muhtemelen geri çekilecektir - sadece menajerin ona sarılmasını ve ‘ayakkabılarına biraz tebeşir sür, saha kenarına git’ demesini istiyor. Gerçekten geniş alana yayıl, çünkü bence birçok kanat oyuncusu kendi alanını daraltıyor. Saha kenarından çok fazla içeri giriyorlar, bu da full-back'e 5, 6 ya da 10 metre daha yakın olman anlamına geliyor.

“Saha kenarında dur, bu sana topu alıp ivme kazanabilmen için bek ile arandaki mesafeyi en üst düzeye çıkarır. Onu geç, [Chris] Wood'a ortayı yap - yapman gereken tek şey bu. Adamı geç, Woody'ye ortayı yap. Ya da adamı geçme ve Woody'ye ortayı yap. Bence bu şekilde süreç gerçekten basitleşir.

“Ve birlikte çalıştığım, kanat oyuncuları olan, özellikle de iyi kanat oyuncuları olan tüm antrenörler ve teknik direktörler, onlara bazen açıkça ‘bekin yanından geç ve ceza sahasına ortala’ demişlerdir. Bence bunu bir kez yapıp keyif aldığınızda ve iyi bir orta gördüğünüzde, o zaman şöyle düşünürsünüz: Tamam, bek biraz geriye çekilmeye başlıyor, size biraz daha alan açıyor ve bu bir neden-sonuç ilişkisi haline geliyor.

“Yani Cal için bu muhtemelen zihinsel bir sorun. Artık oyunu yavaşlatıyor ya da geriye dönüp iç sahaya pas atıyor, bunu yapması gerekenden çok daha fazla yapıyor. Oysa [Anthony] Elanga'nın sağ kanatta, kendisinin sol kanatta olduğu, rakiplerini geçip Woody'ye pas attığı ve onun gol attığı o görkemli günlerin aksine. O sadece bu temel şeyleri yapmaya geri dönmesi gerekiyor.”