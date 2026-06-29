Zidane yüzünden Cezayir'de bölünme... Petković ise cesur bir maceraya hazırlanıyor

Cezayir Milli Takımı teknik direktörü Vladimir Petković’in, Avusturya maçında kaleci Luka Zidane’ı yedek kulübesinde tutma kararı, son saatlerde “Çöl Savaşçıları”nın içinde bir sarsıntıya yol açtı.
Petković, Dünya Kupası grup aşamasının son maçında Avusturya ile oynanan ve 3-3 berabere biten karşılaşmada kaleci Usame Ben Bout’u sahaya sürdü.
Cezayir Milli Takımı şu anda, önümüzdeki Cuma günü Mekke saatiyle sabah saat 06.00'da oynanacak İsviçre ile oynayacağı son 32 turu maçına hazırlanıyor.
"AS" gazetesi, bir haberinde, Zidane'ın performansından dolayı ilk 11'den çıkarılmasının Cezayir'de geniş çaplı bir tartışma yarattığını, ancak yedeğinin de Avusturya karşısında taraftarları ikna edemediğini belirtti.
Petković, “Luka Zidane’ın ilk on birde yer almaması, ilk iki maçtaki performansından kaynaklanıyor” dedi.