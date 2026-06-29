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Zidane yüzünden Cezayir'de bölünme... Petković ise cesur bir maceraya hazırlanıyor

İsviçre - Cezayir
İsviçre
Cezayir
Dünya Kupası
V. Petkovic
L. Zidane
M. Mastil
O. Benbot
Cezayir

Cezayir Milli Takımı teknik direktörü Vladimir Petković’in, Avusturya maçında kaleci Luka Zidane’ı yedek kulübesinde tutma kararı, son saatlerde “Çöl Savaşçıları”nın içinde bir sarsıntıya yol açtı.

Petković, Dünya Kupası grup aşamasının son maçında Avusturya ile oynanan ve 3-3 berabere biten karşılaşmada kaleci Usame Ben Bout’u sahaya sürdü.

Cezayir Milli Takımı şu anda, önümüzdeki Cuma günü Mekke saatiyle sabah saat 06.00'da oynanacak İsviçre ile oynayacağı son 32 turu maçına hazırlanıyor.

"AS" gazetesi, bir haberinde, Zidane'ın performansından dolayı ilk 11'den çıkarılmasının Cezayir'de geniş çaplı bir tartışma yarattığını, ancak yedeğinin de Avusturya karşısında taraftarları ikna edemediğini belirtti.

Petković, “Luka Zidane’ın ilk on birde yer almaması, ilk iki maçtaki performansından kaynaklanıyor” dedi.

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    Kaleci ikilisine yönelik sert eleştiriler

    Granada’nın kalecisi, Arjantin’e karşı alınan ağır yenilginin ardından şüphe uyandırmıştı; Ürdün’e karşı kazanılan maçta da ikna edici bir performans sergileyememişti, ancak Petković o dönemde onu savunmuştu.

    Ancak Avusturya maçının ardından Petković, Zidane’ı doğrudan eleştirerek, kadro dışı bırakılma kararının performansından kaynaklandığını açıkladı.

    Ancak Petković’in planı istenen sonuçları vermedi; çünkü onun yerine geçen Osama Ben Bout, Avusturya milli takımı karşısında kalesinde gördüğü goller nedeniyle o da sert eleştirilere maruz kaldı.

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    İsviçre maçı öncesinde Petković’in önünde 3 seçenek var

    Birçok medya kuruluşu, Petković’in, sadece iki uluslararası maça çıkmış ve İsviçre İkinci Ligi’nde oynayan üçüncü kaleci Melvin Mastel’e, İsviçre milli takımında as kaleci olarak şans vereceğini dışlamıyor.

    Kaleci pozisyonundaki bu dalgalanmalar, "Çöl Savaşçıları" milli takımında forma giymeye karar verdiğinden beri Cezayirli taraftarların mercek altında kalan Luka Zidane'a yeni bir darbe vurdu.

    Şimdi top, İsviçre maçı öncesindeki günlerde as kalecinin kim olacağına dair kesin bir karar vermesi gereken Petković’in sahasında: Luka Zidane’ı ilk 11’e geri mi döndürecek, Usame Ben Bout’a güvenini mi yenileyecek, yoksa uluslararası deneyimi olmayan bir kaleciyi sahaya sürerek risk mi alacak?

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