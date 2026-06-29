Zidane yüzünden Cezayir'de bölünme... Petković ise cesur bir maceraya hazırlanıyor

Birçok medya kuruluşu, Petković’in, sadece iki uluslararası maça çıkmış ve İsviçre İkinci Ligi’nde oynayan üçüncü kaleci Melvin Mastel’e, İsviçre milli takımında as kaleci olarak şans vereceğini dışlamıyor.

Kaleci pozisyonundaki bu dalgalanmalar, "Çöl Savaşçıları" milli takımında forma giymeye karar verdiğinden beri Cezayirli taraftarların mercek altında kalan Luka Zidane'a yeni bir darbe vurdu.

Şimdi top, İsviçre maçı öncesindeki günlerde as kalecinin kim olacağına dair kesin bir karar vermesi gereken Petković’in sahasında: Luka Zidane’ı ilk 11’e geri mi döndürecek, Usame Ben Bout’a güvenini mi yenileyecek, yoksa uluslararası deneyimi olmayan bir kaleciyi sahaya sürerek risk mi alacak?