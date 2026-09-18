Ana iskelet tanıdık kalırken, Zidane Fransa'nın geniş yetenek havuzuna yönelerek daha önce hiç milli formayı giymemiş beş oyuncuyu seçti. Liverpool savunmacısı Jeremy Jacquet, William Saliba'nın yokluğunda ilk kez A Milli Takım'a çağrıldı. Jacquet'e Toulouse kalecisi Guillaume Restes ile Inter Milan bek oyuncusu Andy Diouf eşlik ediyor.

Orta sahada, Como'nun oyun kurucusu Lucas Da Cunha kadroya alınarak ödüllendirildi. Ayrıca, geçen sezon Ligue 1'de gol kralı olarak etkileyici bir performans sergileyen Rennes forveti Esteban Lepaul da nihai listede yer aldı. Bu yeni eklemeler, Zidane'ın Euro 2028'e giden süreç öncesinde kadroyu yenileme yönünde net bir niyet taşıdığını gösteriyor.