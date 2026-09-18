AFP
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Zidane, Uluslar Ligi için açıkladığı ilk Fransa kadrosuna daha önce hiç milli olmayan beş oyuncuyu çağırdı
Les Bleus için yeni bir dönem başlıyor
Yaz döneminde Didier Deschamps'ın yerine geçen Zidane, yaklaşan milli ara öncesinde bugün ilk 23 kişilik kadrosunu açıkladı. RMC Sport'a göre Zidane, 2026-2027 Uluslar Ligi kampanyası için tecrübeyle gençliği harmanlamaya karar verdi.
Kısa süre önceki Dünya Kupası'nda yer alan 15 oyuncuyu çağırarak güçlü bir temelin korunmasını sağladı. Kadronun başını doğal olarak kaptan Mbappe çekerken, Ballon d'Or kazananı Ousmane Dembele ile Bayern Münih kanat oyuncusu Michael Olise de ona eşlik ediyor. Fransa, Türkiye, Belçika ve İtalya ile birlikte eşleştiği A Ligi'nde güçlü bir mesaj vermek istiyor.
- AFP
Hiç milli forması giymemiş beş oyuncu ilk kez kadroya çağrıldı
Ana iskelet tanıdık kalırken, Zidane Fransa'nın geniş yetenek havuzuna yönelerek daha önce hiç milli formayı giymemiş beş oyuncuyu seçti. Liverpool savunmacısı Jeremy Jacquet, William Saliba'nın yokluğunda ilk kez A Milli Takım'a çağrıldı. Jacquet'e Toulouse kalecisi Guillaume Restes ile Inter Milan bek oyuncusu Andy Diouf eşlik ediyor.
Orta sahada, Como'nun oyun kurucusu Lucas Da Cunha kadroya alınarak ödüllendirildi. Ayrıca, geçen sezon Ligue 1'de gol kralı olarak etkileyici bir performans sergileyen Rennes forveti Esteban Lepaul da nihai listede yer aldı. Bu yeni eklemeler, Zidane'ın Euro 2028'e giden süreç öncesinde kadroyu yenileme yönünde net bir niyet taşıdığını gösteriyor.
Zidane'ın ilk kadrosundaki dikkat çeken eksikler
Yeni yüzlerin kadroya dahil edilmesi, kaçınılmaz olarak bazı yerleşik isimlerin bu ilk seçimde dışarıda kalması anlamına geliyor. Zidane, N'Golo Kante, Lucas Hernandez ve Lucas Digne dahil olmak üzere milli takımın birkaç tarihî figürünü kadroya almamayı tercih etti.
Bu tecrübeli isimlerin yokluğu, onun şimdiden geleceğe baktığını ve yeni bir taktik düzen kurduğunu gösteriyor. Ayrıca Arsenal stoperi Saliba'nın da kadroda yer almamasıyla savunma hattında önemli bir yeniden yapılanma görülüyor. Fransa'nın kadro derinliği oldukça fazla, ancak bu kadar deneyimli ve takımın bel kemiği olmuş isimlerin dışarıda bırakılması, Zidane'ın cesur kararlar almaya tamamen hazır olduğunu ortaya koyuyor.
- AFP
Zidane'ın ilk maçlarından ne beklenmeli?
Fransa, gelecek cuma Kocaeli'ye gidip Türkiye ile karşılaşarak Zidane dönemini başlatacak. Kadro, bu açılış sınavının ardından 28 Eylül'de Belçika ile oynamak için Brüksel'e gidecek. Fransa daha sonra 2 Ekim'de İtalya'ya karşı ve 5 Ekim'de Belçika ile oynayacağı kritik iç saha maçları için Stade de France'a dönecek.
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