Zidane: "Materazzi’ye attığım kafa için hiçbir pişmanlığım yok"

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane, İtalya ile oynanacak Uluslar Ligi maçı öncesinde konuştu: “Materazzi’ye attığım kafa mı? Sürekli gösterildiği için unutulması imkânsız görüntüler, ama kariyerim sadece o olayla sınırlı değil”

“Juventus, kariyerimin olumlu şeyleri arasında yer alıyor. Önemli bir oyuncuya dönüştüğüm yer Juventus’tu. Sonrasında Materazzi ile bir daha konuşmadım. Yaptığımla gurur duymuyorum ama pişmanlık da hissetmiyorum. Bu benim yolculuğumun bir parçası ve hayatta, herkes için geçerli olduğu gibi, insan her zaman sadece güzel şeyler yapmıyor. Şimdi kariyerimin başka bir dönemindeyiz ve İtalya’ya karşı da neler olacağını göreceğiz. Elbette 2006’daki, milli takımdaki kariyerimi de kapatan kırmızı kart, teknik direktör olarak geri dönmem için bana ekstra bir motivasyon verdi; bu da gerçekleşen bir rüya. Kendime, olumlu şeylere her zaman inandım, hazırlandım ve şimdi bu takımı çalıştırmaya ve her şeyimi vermeye hazırım”





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