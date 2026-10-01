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Zinedine ZidaneGetty
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Zidane: "Materazzi’ye attığım kafa için hiçbir pişmanlığım yok"

Fransa

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü, İtalya ile oynanacak Uluslar Ligi maçı öncesinde konuştu.

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane, İtalya ile oynanacak Uluslar Ligi maçı öncesinde konuştu: “Materazzi’ye attığım kafa mı? Sürekli gösterildiği için unutulması imkânsız görüntüler, ama kariyerim sadece o olayla sınırlı değil”

“Juventus, kariyerimin olumlu şeyleri arasında yer alıyor. Önemli bir oyuncuya dönüştüğüm yer Juventus’tu. Sonrasında Materazzi ile bir daha konuşmadım. Yaptığımla gurur duymuyorum ama pişmanlık da hissetmiyorum. Bu benim yolculuğumun bir parçası ve hayatta, herkes için geçerli olduğu gibi, insan her zaman sadece güzel şeyler yapmıyor. Şimdi kariyerimin başka bir dönemindeyiz ve İtalya’ya karşı da neler olacağını göreceğiz. Elbette 2006’daki, milli takımdaki kariyerimi de kapatan kırmızı kart, teknik direktör olarak geri dönmem için bana ekstra bir motivasyon verdi; bu da gerçekleşen bir rüya. Kendime, olumlu şeylere her zaman inandım, hazırlandım ve şimdi bu takımı çalıştırmaya ve her şeyimi vermeye hazırım”


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  • “İtalya futbolda büyük bir ülke, onu üst üste üç kez Dünya Kupası’nda görememek garip, ancak durumu iyi bilmiyorum, bunun neden olduğunu da bilmiyorum. Ama İtalya’nın iyi bir takım olduğunu biliyorum, belki artık 2006’daki takım değil ama bir maçta her şey olabilir. Mancini’nin takımı karşılaşması zor bir ekip. Belçika’ya kaybettiler ve Türkiye’de iyi bir galibiyet aldılar. Bu yüzden kazanmak için hazır ve en iyi durumda olmalıyız.”


  • “Birçok güçlü teknik direktörle çalıştım ve Lippi özellikle taktik konusunda öyleydi. İtalyanların önemli bir taktik kültürü var, başkalarından öğrenecek hiçbir şeyleri yok. Ben de o kültürden biraz pay aldım”




  • “Juventus, kariyerimdeki olumlu şeylerin bir parçası. Önemli bir oyuncuya dönüştüğüm yer Juventus’tu. Sonrasında Materazzi ile bir daha konuşmadım. Yaptığımla gurur duymuyorum ama pişmanlık da duymuyorum. Bu benim yolculuğumun bir parçası ve hayatta, bu herkes için geçerli, insan her zaman sadece güzel şeyler yapmıyor. Şimdi kariyerimin başka bir dönemindeyiz ve İtalya’ya karşı da neler olacağını göreceğiz. Elbette 2006’daki, milli takımdaki kariyerimi de noktalayan kırmızı kart, teknik direktör olarak geri dönmem için bana ekstra bir motivasyon verdi; bu da gerçekleşen bir rüya. Kendime, olumlu şeylere hep inandım, hazırlandım ve şimdi bu takımı çalıştırmaya ve her şeyimi vermeye hazırım”

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