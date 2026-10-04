AFP
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'Zidane istikrarı korumalı!' - Mark van Bommel, Kylian Mbappe ve Michael Olise'i övmesine rağmen Fransa için karışık bir değerlendirme yaptı
Van Bommel, Fransızların bireysel kalitesini kabul etti
Belçika ile Fransa arasında merakla beklenen UEFA Uluslar Ligi karşılaşması öncesinde Van Bommel, Les Bleus'nun güçlü yönlerini analiz etmek için zaman ayırdı. Pazar günü medyaya konuşan Belçikalı teknik adam, rakibi Zinedine Zidane'ın elindeki dünya çapındaki yetenek bolluğuna dikkat çekmekte gecikmedi ve Belçika'nın kendi sahasında oynanan ilk karşılaşmayı Michael Olise'in 88. dakikadaki bireysel dehası sonrası 1-0 kaybettiğini hatırlattı.
Hollandalı isim, özellikle son dönemde milli takım düzeyinde öne çıkan ülkenin en büyük yıldızlarının etkisine işaret etti. "Bireysel özellikleriyle bir maçın kaderini belirleyebilirler" dedi. Van Bommel, Kylian Mbappe'nin Türkiye deplasmanındaki son performansına ve önceki karşılaşmada Belçika savunmasına zor anlar yaşatan Olise'in yükselişine değindi. Bu hayranlığına rağmen Van Bommel, yalnızca büyülü anlara güvenmenin Avrupa futbolunun en üst seviyesinde tehlikeli bir oyun olduğunu öne sürdü.
- Getty Images Sport
Zidane için taktik bir uyarı
Bireysel performanslar etkileyici olsa da Van Bommel, Zidane'ın takımın uzun bir süre boyunca uyumlu bir bütün olarak işlemesini sağlamak için önünde önemli bir görev bulunduğuna inanıyor; özellikle de Fransa'nın yedi puanla lider olduğu, onu ikinci sıradaki Belçika'nın (altı puan), üçüncü sıradaki İtalya'nın (dört puan) ve henüz puanla tanışamayan son sıradaki Türkiye'nin takip ettiği A2 Grubu'nda zirve söz konusuyken.
Van Bommel, 2018 Dünya Kupası şampiyonluğunu da içeren tarihi 14 yıllık döneminin ardından bu yaz Didier Deschamps'ın yerine geçen Zidane'ı bekleyen beklentiler konusunda net konuştu. "Zidane, elindeki tüm kadroyla performansını istikrarlı şekilde sürdürmek zorunda" diyen Van Bommel, Fransa'nın herhangi bir zaafından yararlanmayı umarken geçmiş sonuçlara dair hayal kırıklığını da dile getirdi: "Brüksel'de bir puan almalıydık."
Belçika, ciddi kadro seçimi sorunlarıyla karşı karşıya
Van Bommel'in görevi, kendi ilk 11'indeki birkaç kilit ismin yokluğuyla önemli ölçüde zorlaşıyor. Belçika, orta sahadaki en etkili ikilisinin yaratıcılığı ve liderliğinden bu karşılaşmada yoksun kalacak. Kevin De Bruyne ile Youri Tielemans, cuma günü Türkiye'ye karşı alınan 3-0'lık galibiyette gördükleri sarı kartların ardından ceza aldıkları için pazartesi gecesindeki mücadeleyi evlerinden izleyecek, cuma günü Türkiye'ye karşı alınan 3-0'lık galibiyette gördükleri sarı kartların ardından ceza aldıkları için.
Bu eksik oyuncuların etkisini değerlendiren Van Bommel, karşı karşıya olduğu durumun zorluğu konusunda açık konuştu. "Evet, çok. En iyi oyuncumu ve kaptanımı değiştirmem gerekiyor. Bu kolay değil. Takımım bunu üstlenebilir. En önemli şey, herkesin ne yapması gerektiğini bilmesi. Ve bu konuda kendime çok güveniyorum. Savunmada çok iyi olmamız, fazla pozisyon vermememiz gerekecek, aksi halde bu çok zor olacaktır" diye açıkladı teknik direktör.
- AFP
Yeni bir teknik direktörlük dönemi ve Uluslar Ligi tarihi
Bu, Van Bommel'in ilk uluslararası teknik direktörlük görevi olacak. Hollandalı eski orta saha oyuncusu daha önce PSV Eindhoven, Wolfsburg ve Royal Antwerp'te kulüp futbolunda deneyim kazanmıştı. Van Bommel bu yaz, Belçika'yı Dünya Kupası'nda çeyrek finale taşıdıktan sonra İspanya'ya elenmesinin ardından görevinden ayrılan Rudi Garcia'nın yerine Belçika'nın başına geçti.
Belçika, geçen sezon grup aşamasını geçememesinin ardından UEFA Uluslar Ligi'nde gidişatı tersine çevirmeyi hedefliyor. O sezon Belçika, Fransa ve İtalya'nın da yer aldığı zorlu bir gruba düşmüştü. Belçika'nın bu turnuvadaki en iyi performansı ise 2020-21 sezonunda geldi; son dört takım arasına kalmış ve turnuvayı dördüncü sırada tamamlamıştı.
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