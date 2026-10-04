Bireysel performanslar etkileyici olsa da Van Bommel, Zidane'ın takımın uzun bir süre boyunca uyumlu bir bütün olarak işlemesini sağlamak için önünde önemli bir görev bulunduğuna inanıyor; özellikle de Fransa'nın yedi puanla lider olduğu, onu ikinci sıradaki Belçika'nın (altı puan), üçüncü sıradaki İtalya'nın (dört puan) ve henüz puanla tanışamayan son sıradaki Türkiye'nin takip ettiği A2 Grubu'nda zirve söz konusuyken.

Van Bommel, 2018 Dünya Kupası şampiyonluğunu da içeren tarihi 14 yıllık döneminin ardından bu yaz Didier Deschamps'ın yerine geçen Zidane'ı bekleyen beklentiler konusunda net konuştu. "Zidane, elindeki tüm kadroyla performansını istikrarlı şekilde sürdürmek zorunda" diyen Van Bommel, Fransa'nın herhangi bir zaafından yararlanmayı umarken geçmiş sonuçlara dair hayal kırıklığını da dile getirdi: "Brüksel'de bir puan almalıy­dık."