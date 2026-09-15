L'Equipe'e göre, Liverpool'un stoperi Jeremy Jacquet, sezonun Liverpool formasıyla son derece ikna edici bir başlangıç yapmasının ardından teknik direktör Zinedine Zidane tarafından Fransa Milli Takımı için ön seçime alındı. 21 yaşındaki oyuncu hafta sonunda da bir kez daha dikkat çekti ve Anfield'da Fulham'a karşı alınan 0-0'lık beraberliği koruyan kritik bir gol çizgisi müdahalesine imza attı. Jacquet, Fransa Milli Takımı formasını en üst seviyede henüz giymemiş birkaç oyuncuyla birlikte genişletilmiş kadroda yer aldı.

Zidane, yaklaşan resmi maçlar öncesinde olası yeni yüzlerle ilgili tüm soru işaretlerinin giderileceği FFF merkezinde ilk nihai kadro listesini 18 Eylül'de resmen açıklayacak.