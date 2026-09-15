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Zidane'ın Fransa devrimi! Liverpool'un çaylağı Jeremy Jacquet'ye sürpriz milli takım daveti
Hızlı yükseliş, milli takım davetiyle ödüllendirildi
L'Equipe'e göre, Liverpool'un stoperi Jeremy Jacquet, sezonun Liverpool formasıyla son derece ikna edici bir başlangıç yapmasının ardından teknik direktör Zinedine Zidane tarafından Fransa Milli Takımı için ön seçime alındı. 21 yaşındaki oyuncu hafta sonunda da bir kez daha dikkat çekti ve Anfield'da Fulham'a karşı alınan 0-0'lık beraberliği koruyan kritik bir gol çizgisi müdahalesine imza attı. Jacquet, Fransa Milli Takımı formasını en üst seviyede henüz giymemiş birkaç oyuncuyla birlikte genişletilmiş kadroda yer aldı.
Zidane, yaklaşan resmi maçlar öncesinde olası yeni yüzlerle ilgili tüm soru işaretlerinin giderileceği FFF merkezinde ilk nihai kadro listesini 18 Eylül'de resmen açıklayacak.
- Ball Raw Images
Anfield'daki erken başarının üzerine koyarak
Ön seçim, Jacquet'nin Merseyside'a transferini tamamlamasının ardından İngiliz futboluna sorunsuz uyum sağladığını ortaya koyuyor. Rennes'in altyapı kademelerinde gelişimini sürdüren ve Clermont Foot'ta kiralık olarak forma giyen genç savunmacı, kısa sürede Liverpool savunmasında güvenilir bir seçenek haline geldi. Üst düzey savunma içgüdüleri ve baskı altındaki soğukkanlılığı, Premier League sahnesine de açıkça sorunsuz şekilde yansıdı.
Zidane'ın açıklayacağı kadro, genç oyuncunun kulüp düzeyindeki formunun milli ara için son maç günü grubunda kendisine yer kazandırmaya yetip yetmeyeceğini gösterecek.
Yoğun bir milli maç arası kapıda
Fransa, Zidane'ın görevine ciddi anlamda başlamasıyla birlikte UEFA Uluslar Ligi'nde zorlu bir maç programıyla karşı karşıya. Fransa'nın 25 Eylül'de deplasmanda Türkiye ile, 28 Eylül'de ise Belçika ile karşılaşması planlanıyor. Ardından ekip, 2 Ekim'de İtalya'yı ve 5 Ekim'de yeniden Belçika'yı ağırlamak üzere Stade de France'a dönecek. Geniş ön seçim listesine dahil edilmesi, Jacquet'ye bu yüksek öneme sahip karşılaşmalar için ana gruba girme yolunda kendini gösterme adına altın bir fırsat sunuyor.
Yoğun fikstür, kadrodan derinlik gerektirecek ve formda yükselen yeteneklerin uluslararası sahnede kendilerini gösterme fırsatı bulmasının önünü açacak.
- STEINSIEK.CH
Odak yeniden iç görevlere dönüyor
Olası bir milli görev başlamadan önce Jacquet, tüm odağını yeniden Liverpool'un yurt içi ve Avrupa'da süren mücadelelerine verecek. Stoperin hızlı uyumu, sezonun ilk haftalarında Liverpool'un savunma istikrarına büyük katkı sağladı. Önümüzdeki birkaç maçta yüksek performans seviyesini koruması, Zidane'ın A takımındaki yerini kalıcı hâle getirmesi açısından kritik önem taşıyacak.
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