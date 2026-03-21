Çeviri:
Zhang Jindong’un düşüşü: Inter’in eski sahibi, borçlarını ödemek için tüm kişisel mal varlığını elinden çıkarmak zorunda kaldı
ÇÖKÜŞ
Önceden haber verilen bir ekonomik ve finansal çöküş: Zhang, grubu otuz yıl boyunca yönetip perakende ve hizmet sektöründe bir imparatorluk kurduktan sonra, grubun devasa borç yeniden yapılandırması kapsamında kişisel servetinin tamamen eridiğini gördü. Çeşitli Çinli medya kuruluşlarının bildirdiği üzere, operasyonun boyutunu teyit eden Nanjing Halk Orta Mahkemesi, Suning.com ve diğer 38 bağlı şirkete ilişkin toplam 238,712 milyar yuan (yaklaşık 29,9 milyar euro) tutarındaki yeniden yapılandırma planının tamamlandığını duyurdu.
HER ŞEY MÜZAYEDEDE
Calcio e Finanza'nın haberine göre, eski iş adamı, davada kefil sıfatıyla tüm kişisel mal varlığını teminat olarak göstermek zorunda kaldı: gayrimenkuller, finansal varlıklar, şirket hisseleri ve hatta koleksiyon parçaları, adli müzayedeler veya müzakere yoluyla yapılan devirler yoluyla tasfiye edildi ve elde edilen gelirlerin tamamı borçların geri ödenmesine ayrıldı.
EŞİ GÖRÜLMEMİŞ
Zhang Jindong, böylece bir yeniden yapılandırma sonucunda kişisel servetini tamamen kaybetmiş ilk Çinli büyük özel şirket kurucusu oldu. Sadece gruba ait 38 şirketteki tüm hisseleri devredilmekle kalmadı, aynı zamanda Suning.com'daki %4,15'lik dolaylı hissesi ve halihazırda rehin ve dondurma işlemine tabi olan aynı şirkete ait 1,64 milyar hisse de devredildi: bugün, ne kendisi ne de eşi serbestçe kullanabilecekleri herhangi bir varlığa sahip değil; tüm varlıklar, alacaklıları tatmin etmek amacıyla bir tröste aktarılmış durumda.
AGRESİF GENİŞLEME VE BORÇLAR
Bu kriz, 2016 ile 2020 yılları arasında, Suning.com'un agresif büyüme stratejisi kapsamında Inter'in satın alınması da dahil olmak üzere çeşitli işlemler için banka kredileri, tahviller ve alternatif finansman araçları yoluyla 180 milyar yuanın üzerinde fon topladığı dönemde başladı; Zhang, bu işlemlerin büyük bir kısmına kişisel olarak kefil olmuştu. 2020'deki pandemi ise kırılma noktası oldu: Fiziksel mağazaların kapatılması gelirlerin çökmesine neden olurken, borç refinansman sistemi tıkanmış ve bunun sonucunda 2021'de zararlar 40 milyar yuan'ı aşmış, vadesi geçmiş borçlar ise 100 milyar yuan'ı geçmiştir.
SIFIR SERMAYE
2021'de bazı hisselerin satışı, krizi geçici olarak hafifletmekten öteye gitmedi. Borç teminatlarının yapısı, tüm varlığın tasfiyesine yol açtı: Nanjing ile Şanghay arasında bulunan lüks villalar, değerli daireler, finansal araçlar ve hatta Zhang Daqian ile Fu Baoshi'nin eserlerinden oluşan bir sanat koleksiyonu açık artırmada satıldı. Dosyaya yakın kaynaklara göre, gerekli olan ana konut hariç tutulduğunda, kalan varlıklar fiilen sıfırdır.