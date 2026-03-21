Zhang Jindong’un düşüşü: Inter’in eski sahibi, borçlarını ödemek için tüm kişisel mal varlığını elinden çıkarmak zorunda kaldı

Zhang Jindong, böylece bir yeniden yapılandırma sonucunda kişisel servetini tamamen kaybetmiş ilk Çinli büyük özel şirket kurucusu oldu. Sadece gruba ait 38 şirketteki tüm hisseleri devredilmekle kalmadı, aynı zamanda Suning.com'daki %4,15'lik dolaylı hissesi ve halihazırda rehin ve dondurma işlemine tabi olan aynı şirkete ait 1,64 milyar hisse de devredildi: bugün, ne kendisi ne de eşi serbestçe kullanabilecekleri herhangi bir varlığa sahip değil; tüm varlıklar, alacaklıları tatmin etmek amacıyla bir tröste aktarılmış durumda.



