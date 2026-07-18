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"Zenginler kaybettiklerinde oynamak istemezler" - Thomas Tuchel, İngiltere'nin Fransa ile oynayacağı play-off maçını küçümsedikten sonra Hırvatistan'ın efsane ismi tarafından sert bir şekilde eleştirildi
Suker, zenginlerin küçümseyici tavrına sert tepki gösterdi
Gerginlik, Tuchel’in İngiltere ile Fransa arasında oynanacak üçüncülük maçı konusunda pek hevesli olmadığını belirtmesi ve her iki takımın oyuncularının da yalnızca finale odaklandığını iddia etmesiyle patlak verdi. “Ne bizim oyuncularımızdan biri ne de Fransız oyuncularından biri bu maçı oynamak istiyor. Onlar finalde oynamak istiyor. Biz de bunu başarmak için elimizden gelen her şeyi yaptık.”
1998 Fransa Dünya Kupası’nda Hırvatistan’ı bronz madalyaya taşıyan Suker, Alman teknik direktörün bu bakış açısı karşısında şaşkınlığa düştü. İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri’ye konuşan Suker, uluslararası futbolda giderek yaygınlaştığını düşündüğü bu elitist zihniyete değinirken sözünü sakınmadı. “Bana söz verin. Bence zenginler kaybettiklerinde oynamak istemiyorlar.”
- AFP
211 ülkeye saygı gösterilmesi çağrısı
Eski Altın Ayakkabı ödülü sahibi, Tuchel’in sözlerinin, kendilerini geleneksel futbol devleri olarak görmeyen ülkeler için bronz madalyanın duygusal önemini göz ardı ettiğini düşünüyor. Suker, futbol dünyasının zirvesindekilerin küresel futbol camiasına karşı daha alçakgönüllü davranmalarını talep etti.
"Bazıları o kadar çok kupa kazanmış ve o kadar zengin ki, bu maç onlar için hiçbir anlam ifade etmiyor. Onlara mesajım şu: sessiz kalın, 211 katılımcının hepsine saygı gösterin ve dünyanın sadece onlara ait olmadığını anlayın. Dünya aynı zamanda orta büyüklükteki ülkelere, küçük ülkelere ve sadece futbolun tadını çıkaranlara da aittir," dedi Suker.
Bronz, yıllar boyunca değerini koruyacak
Suker, cumartesi günü üçüncü sırada bitiren takımın, şu anda bu başarı ne kadar önemsiz gösterilse de, zamanla bu başarının değerini anlayacağına ısrarla vurgu yaptı. “Bu maç çok önemli olabilir. 1998’den ve Hollanda’yla oynadığımız maçtan sonra üçüncü sıra için mücadele etmiştik ve bugün bunu gururla anlatabiliyorum,” dedi Suker.
"Üçüncülüğü kim kazanırsa kazansın, sizi temin ederim ki 20 yıl sonra, yaşlandıklarında o bronz madalyayı kesinlikle hatırlayacaklar. İşte bu yüzden, tüm bu hikayede teknik direktör Tuchel önemli değil. O saçma sapan konuşuyor," diye ekledi Suker.
- AFP
Suker, Messi’nin Dünya Kupası finalinde zafer kazanacağına inanıyor
Eski Hırvatistan forveti, Pazar günü New Jersey’de oynanacak Dünya Kupası finali öncesinde de tahmininde bulundu. Bu maçta Messi ve Arjantin, üst üste ikinci dünya şampiyonluğunu kovalarken, İspanya ise tarihindeki ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor.
"Önümüzde 90 dakika var, belki de uzatmalar da olabilir. Ancak kimin daha iyi şansı olduğuna bakıldığında, yine Messi öne çıkıyor. Göreceğiz, son saniyeye kadar heyecan dolu bir maç olacak," dedi Suker.
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