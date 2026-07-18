Suker, cumartesi günü üçüncü sırada bitiren takımın, şu anda bu başarı ne kadar önemsiz gösterilse de, zamanla bu başarının değerini anlayacağına ısrarla vurgu yaptı. “Bu maç çok önemli olabilir. 1998’den ve Hollanda’yla oynadığımız maçtan sonra üçüncü sıra için mücadele etmiştik ve bugün bunu gururla anlatabiliyorum,” dedi Suker.

"Üçüncülüğü kim kazanırsa kazansın, sizi temin ederim ki 20 yıl sonra, yaşlandıklarında o bronz madalyayı kesinlikle hatırlayacaklar. İşte bu yüzden, tüm bu hikayede teknik direktör Tuchel önemli değil. O saçma sapan konuşuyor," diye ekledi Suker.