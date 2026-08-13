Böylesine zorlu ve sonuç odaklı bir sektörde başarılı olmak için kalın derili olmak gerekir, ancak Wilcox nasıl bir karakter? Bu soru Hendry'ye yöneltildiğinde, eski Blackburn savunmacısı IvyBet iş birliğiyle GOAL'e şunları söyledi: “Açıkçası çok zeki bir karakter. Zeki bir futbolcuydu.

“Jason iyiydi. Jason, solda Jason, sağda Stuart Ripley ile kanatta çok etkiliydi. Ve önünüzde Alan Shearer ile Chris Sutton gibi, onların sağladıklarıyla beslenen iki forvet olduğunda, bu çocukların Blackburn'e Premier League'i aşağı yukarı neden kazandırdığını anlarsınız. Ama mesele sadece bu değil, servis de vardı.

“Dürüst olmak gerekirse Jason'ın bulunduğu konuma geleceğini hiç düşünmezdim, bunun olabileceğini aklıma bile getirmezdim. Ama kariyerinden sonra da iyi işler yaptı. Bir iş kurdu, ardından Manchester City akademisinde görev aldı, Manchester City Akademisi'nde yükselerek akademinin başına geçti, oradan Southampton'a transfer edildi ve Southampton'dan sonra da yoluna devam ederek gerçekten çok iyi işler çıkardı.

“Ve bu beni şaşırtmıyor çünkü zeki bir futbolcuydu. Bazen iyi, hatta harika futbolcular harika antrenörler ve büyük menajerler olamıyor. Ama Jason farklı bir yol seçti.

“Eminim özel hayatında da iyi giden bir işi vardı ve sonunda City'ye gidip orada yükseldi, Manchester City akademisinde kademeleri bir antrenör olarak tırmandı ve ardından bütün bu farklı görevleri yerine getirdi.

“Ama komik bir adamdı. Jason çok hazırcevap, çok kıvrak zekâlıydı. Ray Harford ve Kenny [Dalglish] taklidi gerçekten çok iyiydi. Patron'un ve Ray'in birkaç iyi taklidini yapardı, huzur içinde yatsın. Tony Parkes'in de, huzur içinde yatsın. Dürüst olayım, Jason tam bir komedyendi.”