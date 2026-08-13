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Zeki bir karakter ve komedyen! Man Utd futbol direktörü Jason Wilcox'un gerçekte nasıl biri olduğunu, Premier League şampiyonu Blackburn'den takım arkadaşı anlattı
Wilcox, City, Southampton ve Man Utd'da görev yaptı
Bolton doğumlu Wilcox, Blackburn altyapısından yetişerek Rovers'ın A takımında yıldızlaştı. İlk takımda geçirdiği 10 yıllık dönemde 270'ten fazla maça çıktı ve 1994-95 sezonunda İngiltere'nin en üst lig şampiyonluğunun kazanılmasına katkı sağladı. Ayrıca İngiltere Milli Takımı'nda üç kez forma giydi.
2006'da futbolu bıraktıktan sonra, Leeds, Leicester ve Blackpool'daki dönemlerinin ardından futboldan uzaklaştı, ancak 2012'de Manchester City'de akademi antrenör kadrosuna katılarak tanıdık bir ortama geri döndü. Daha sonra burada direktör oldu.
Southampton, onu Ocak 2023'te St Mary's'e getirdi ve burada futbol direktörü olarak itibarı daha da güçlendi. Nisan 2024'te ilk olarak teknik direktör olarak katıldığı Manchester United'da şimdi aynı görevi yürütüyor.
55 yaşındaki isim, saha içinde ve kulübede alınan önemli işe alım kararlarında büyük söz sahibi, Michael Carrick'in Ruben Amorim'in yerine seçilmesi de buna dahil, ve kendisini en yoğun ilginin altında çalışırken buluyor.
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Man Utd direktörü Wilcox nasıl bir karakter?
Böylesine zorlu ve sonuç odaklı bir sektörde başarılı olmak için kalın derili olmak gerekir, ancak Wilcox nasıl bir karakter? Bu soru Hendry'ye yöneltildiğinde, eski Blackburn savunmacısı IvyBet iş birliğiyle GOAL'e şunları söyledi: “Açıkçası çok zeki bir karakter. Zeki bir futbolcuydu.
“Jason iyiydi. Jason, solda Jason, sağda Stuart Ripley ile kanatta çok etkiliydi. Ve önünüzde Alan Shearer ile Chris Sutton gibi, onların sağladıklarıyla beslenen iki forvet olduğunda, bu çocukların Blackburn'e Premier League'i aşağı yukarı neden kazandırdığını anlarsınız. Ama mesele sadece bu değil, servis de vardı.
“Dürüst olmak gerekirse Jason'ın bulunduğu konuma geleceğini hiç düşünmezdim, bunun olabileceğini aklıma bile getirmezdim. Ama kariyerinden sonra da iyi işler yaptı. Bir iş kurdu, ardından Manchester City akademisinde görev aldı, Manchester City Akademisi'nde yükselerek akademinin başına geçti, oradan Southampton'a transfer edildi ve Southampton'dan sonra da yoluna devam ederek gerçekten çok iyi işler çıkardı.
“Ve bu beni şaşırtmıyor çünkü zeki bir futbolcuydu. Bazen iyi, hatta harika futbolcular harika antrenörler ve büyük menajerler olamıyor. Ama Jason farklı bir yol seçti.
“Eminim özel hayatında da iyi giden bir işi vardı ve sonunda City'ye gidip orada yükseldi, Manchester City akademisinde kademeleri bir antrenör olarak tırmandı ve ardından bütün bu farklı görevleri yerine getirdi.
“Ama komik bir adamdı. Jason çok hazırcevap, çok kıvrak zekâlıydı. Ray Harford ve Kenny [Dalglish] taklidi gerçekten çok iyiydi. Patron'un ve Ray'in birkaç iyi taklidini yapardı, huzur içinde yatsın. Tony Parkes'in de, huzur içinde yatsın. Dürüst olayım, Jason tam bir komedyendi.”
Teknik direktörlerin transfer işlerinde daha fazla söz hakkı olmalı mı?
Wilcox artık Old Trafford'daki transfer faaliyetlerinin şekillenmesine yardımcı oluyor. Bu tür roller, yıllar içinde giderek daha yaygın hale geldikçe eleştirilerin hedefi oldu, peki en iyi yaklaşım hangisi?
Teknik direktörlerin başlarının üzerinden büyük kararların alındığı bu soruyla karşı karşıya kalan Hendry şöyle ekledi: “Oyun değişti. Bu yüzden oyuncu alımı artık başlı başına bir iş.
“Dışarıdan bakan biri olarak, oyuncuların sahip olduğu tüm bu farklı şeyleri, kriterleri düşünüyorsunuz ve üst seviyede bugünlerde her şeye bakıyorlar, her şeye giriyorlar; sosyal yönlerine, nasıl yetiştiklerine bakıyorlar, çok eskilere kadar iniyorlar. Bunu anlıyorum ama bunun bir futbolcu olarak o kişiyi gerçekten ne kadar etkilediğini bilmiyorum.
“Bence teknik direktörün, antrenörün, takımını cumartesi günü o maça çıkarmak için seçen kişinin, kadrosunda kimlerin olacağı konusunda söz hakkı olmalı. Ve bunun her zaman böyle olmadığını biliyorum çünkü finansman ve diğer her şey var, düşünmeniz gereken çok fazla farklı şey oluyor.
“Finansmandan kastım da ellerindeki harcama bütçesi, maaşlar ve diğer her şey. Kulübün doğru şekilde yönetilmesi gerektiği için bunların hepsi dikkate alınacaktır. Bunu da anlıyorum ama yine de ana karar vericinin, kadrosuna katmak istediği oyuncular konusunda biraz etkisi olması gerektiğini düşünüyorum.”
- Getty/GOAL
Man Utd, 2026-27'de kupa kazanma baskısı altında
Carrick, Wilcox ve United yönetiminin geri kalanıyla düzenli temas halinde olacak; Youri Tielemans ve Andrey Santos gibi isimler bu yaz onun kadrosuna eklenecek. Manchester United, Newcastle'ın sol beki Lewis Hall ve hücum yönü güçlü birkaç oyuncuyla anılıyor.
Old Trafford'un kupa dolabına son iki sezonda büyük bir kupa eklenmedi; ortak sahipten yedek kaleciye kadar kontrolün her kademesinde görev yapanlar, 2026-27'de somut başarı getirilmesine yardımcı olmaları için baskı altında.
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