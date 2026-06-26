Selecao Copa programında konuşan Militao, Ancelotti’nin beş kez dünya şampiyonu olan takımın başına geçtiğinden bu yana nasıl bir uyum süreci yaşadığını içten bir bakışla anlattı. Defans oyuncusu, İtalyan teknik adamın hâlâ mükemmel formülü bulmak için denemeler yapmasına rağmen, takımı tanıdığı 4-3-3 sistemine büyük ölçüde dayanarak kadronun başlangıçtaki zayıflıklarını gidermek için sağlam bir temel denge kurduğunu belirtti.

"Geldiğinden beri farklı taktikler ve farklı oyuncular denediğini düşünüyorum. Şu anda ise klasik dizilişi olan 4-3-3'e daha çok uyum sağlıyor. Önceleri sadece Bruno [Guimaraes] ve Casemiro ile denedi, ancak bu bir boşluk yarattı. Fas'la oynadığımız ilk maçta orta sahayı kaybettik. Dezavantajlı durumdaydık, ancak o, Haiti maçından itibaren bunu düzeltmeyi başardı," diye açıkladı Militao. Bu taktiksel değişiklik, Brezilya'nın C Grubu'nu lider tamamlamasında hayati öneme sahip oldu. Takımın kolektif ritminde önemli bir gelişme gösterdiği İskoçya'ya karşı 3-0'lık galibiyet, bu durumun en belirgin örneğiydi.



