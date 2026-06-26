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'Zeki adam' Carlo Ancelotti, Brezilya'nın taktikleriyle hâlâ denemeler yaparken, Eder Militao ise Selecao'nun Dünya Kupası'ndaki zayıflıklarını 'giderdiğini' düşünüyor
Selecao ile taktiksel gelişim
Selecao Copa programında konuşan Militao, Ancelotti’nin beş kez dünya şampiyonu olan takımın başına geçtiğinden bu yana nasıl bir uyum süreci yaşadığını içten bir bakışla anlattı. Defans oyuncusu, İtalyan teknik adamın hâlâ mükemmel formülü bulmak için denemeler yapmasına rağmen, takımı tanıdığı 4-3-3 sistemine büyük ölçüde dayanarak kadronun başlangıçtaki zayıflıklarını gidermek için sağlam bir temel denge kurduğunu belirtti.
"Geldiğinden beri farklı taktikler ve farklı oyuncular denediğini düşünüyorum. Şu anda ise klasik dizilişi olan 4-3-3'e daha çok uyum sağlıyor. Önceleri sadece Bruno [Guimaraes] ve Casemiro ile denedi, ancak bu bir boşluk yarattı. Fas'la oynadığımız ilk maçta orta sahayı kaybettik. Dezavantajlı durumdaydık, ancak o, Haiti maçından itibaren bunu düzeltmeyi başardı," diye açıkladı Militao. Bu taktiksel değişiklik, Brezilya'nın C Grubu'nu lider tamamlamasında hayati öneme sahip oldu. Takımın kolektif ritminde önemli bir gelişme gösterdiği İskoçya'ya karşı 3-0'lık galibiyet, bu durumun en belirgin örneğiydi.
- AFP
Ancelotti'nin yönetim anlayışı
Bernabeu’da Ancelotti’nin altında görev yapmış olan Militao, teknik direktörün en büyük gücünün kadrosuyla işbirliği yapma istekliliği olduğunu vurguladı. Katı bir disiplinci olmak yerine, İtalyan teknik direktör, yüksek baskı altındaki anlarda oyun planını geliştirmek için sahadaki oyuncuların geri bildirimlerine güveniyor.
"O çok bilge bir adam, olayları net bir şekilde görebiliyor, oyuncuları çok dinliyor ve fikirlerini paylaşıyor. Bu çok temel bir şey. Oyuncu, sahadan bakarak teknik direktörün normalde göremeyeceği şeyleri görebilir. Hatta [Real Madrid'deyken] devre arasında bile oyunculara gidip sorular sorar, fikirlerini paylaşırdı. Bu, takıma sadece değer katar, grubun büyümesine yardımcı olur," diye ekledi savunma oyuncusu.
Militao, Japonya maçı öncesinde uyarılar yaptı
Olumlu gidişata rağmen Militao, Brezilya’nın bir sonraki rakibi hakkında sert bir uyarıda bulundu. F Grubu’nu ikinci sırada tamamlayan Japonya, 2025 yılında Brezilya karşısında tarihindeki ilk galibiyetini almıştı; Militao’nun o maçta yedek kulübesinde kalarak sahaya çıkmadığı biliniyor. Militao, Samurai Blue’nun, Selecao’nun tam dikkatini gerektirecek bir zirveye ulaştığına inanıyor.
"Bence Japonya en iyi yılını yaşıyor. Bence ritimlerini buldular. Yıllar içinde gelişiyorlar ve bu Dünya Kupası’nda da rekabetçi olduklarını gösteriyorlar. Çok dikkatli olmalıyız, onlar koşmayı asla bırakmıyorlar. Mümkünse topu keseceklerdir. Brezilya çok dikkatli olmalı... Taktiksel disiplinleri çok iyi, kendilerini bu işe adayan oyuncular," diye uyardı Militao.
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Kazanan ritmi sürdürmek
Militao’nun görüşlerine katılarak, eski orta saha oyuncusu Felipe Melo da Japon takımının teknik açıdan kaydettiği gelişime dikkat çekti. Melo, rakibi artık oyunlarına yaratıcılık ve yoğunluk katan “robotlar” olarak nitelendirdi. Bununla birlikte, Ancelotti’nin takımının grup aşamasında sergilediği performansı tekrarlayabilmesi halinde rahatlıkla bir üst tura yükseleceğinden emin olduğunu belirtti.
"Saha içinde organize ve taktiksel olarak disiplinli bir takım. Bir süre önce onlara 'küçük robotlar' demiştim; her şeyi doğru yapıyorlardı. Bugün bu robotlar, ortaya koydukları yoğunluğun yanı sıra teknik beceriye de sahipler. Brezilya için zor bir maç olacağından hiç şüphem yok... ancak Brezilya kendi ritmini dayatır ve özellikle İskoçya maçında yaptıklarını tekrarlarsa, fazla zorlanmadan kazanacak koşullara sahipler," diye konuştu Melo. Brezilya, iki galibiyet ve bir beraberlikle son 32 turuna giriyor ve taktiksel "düzeltmelerini" turnuvada ilerlemeye dönüştürmeyi hedefliyor.