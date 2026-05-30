Çeviri:
"Zehirli atmosfer" - Arne Slot'un kovulma kararı eski Manchester United forveti tarafından desteklendi; Xabi Alonso'nun Chelsea'ye transferinin ardından "fırsatı kaçırdıkları" gerekçesiyle Reds eleştirildi
Liverpool, daha fazla belirsizliği önlemek için harekete geçti
Liverpool'un Slot'tan ayrılma kararı, eski Manchester United forveti Sheringham'dan destek gördü. Sheringham, Hollandalı teknik direktörün görevde kalmasına izin vermenin yeni sezona girerken gereksiz bir belirsizlik yaratacağını savundu.
Sheringham, kulübün teknik direktörün geleceği konusunda soru işaretleriyle yeni bir sezona başlamak yerine kararlı bir karar vermesi gerektiğine inanıyor. Bu değişiklik, Liverpool'un beşinci sırada tamamladığı zorlu 2025-26 sezonunun ardından geldi. Bu sonuç beklentilerin altında kaldı ve kulübü yeni bir yön arayışına hızlıca yöneltti.
Sheringham, belirsizliği yeni sezona taşımamaları konusunda uyarıyor
Sheringham, durumla ilgili değerlendirmesinde net bir tavır sergiledi ve kulüp çevresindeki atmosferin giderek daha sağlıksız bir hal aldığını vurguladı. Eski forvet, kendisine olan güvenin çoktan kaybolmuşsa bir teknik direktörü görevde tutmanın mantığını da sorguladı. En son futbol oranlarını sunan BOYLE Sports'a konuşan Sheringham, "Arne Slot'un hala kulüpte olmasıyla Liverpool'da zehirli bir atmosferin oluştuğunu düşünüyorum. Slot orada olsaydı ve yeni sezon iyi başlamazsa kovulsaydı, yeni sezona çok olumsuz bir şekilde girilmiş olurdu. Böyle bir sezona giremezsiniz.
"Liverpool gibi bir kulüp, bu düşünceyle sezona girmemelidir. Bu, bir sezonu daha boşa harcamak demektir. Eğer durum böyleyse ve on iki maçın ardından liderin on puan gerisinde falan kalırlarsa, ne yapacaksınız? Liverpool'da bunu yapamazsınız. Değişiklik yapmaları gerekiyordu çünkü Slot görevde kaldıkça durum gittikçe daha da kötüye gidecekti."
Alonso'nun fırsatı hayal kırıklığını daha da artırıyor
Liverpool'un teknik direktörlük durumu, uzun süredir gündemde olan Xabi Alonso'nun bunun yerine Chelsea'ye katılmayı tercih etmesiyle daha da karmaşık bir hal aldı. Sheringham, Slot'un geleceğinden emin değillerse Liverpool'un daha erken harekete geçmesi gerektiğine inanıyor.
"Xabi Alonso'nun Chelsea'ye transfer olması Liverpool taraftarları için bir tür tokat mı oldu? Aslında değil," dedi. "Liverpool'da Arne Slot ile ilgili yazılar duvarlarda yazıyordu. Xabi Alonso'nun transfer edilebilir olduğunu biliyorlardı. Gidip anlaşmayı yapmalıydılar. Bu işi halletmeliydiler. Yapılması gereken buydu.
"Menajerine tam olarak güvenmiyorsan, Alonso transfer edilebilir durumdayken bu konuyu halletmelisin. Ama onlar bunu yapmadı. Liverpool'un bu fırsatı kaçırması Alonso'nun suçu değil. Onun Chelsea'ye gitmesi, Liverpool'un etrafındaki tuhaf havayı daha da artırıyor."
Dikkatler Liverpool'un bir sonraki maçına çevrildi
Dikkatler şimdi Liverpool'un yeni teknik direktör arayışına yöneliyor; kulübün önceliği, güveni yeniden tesis edebilecek ve Anfield'daki atmosferi canlandırabilecek bir halef bulmak olacak. Son haberlere göre, Kırmızılar gelecek sezon için Andoni Iraola'yı yeni teknik direktör olarak atayacak.