Brazilian midfielder Ze Roberto (L) viesAFP
Simone Gervasio

Zé Roberto: “Bütün gün sevişirdim, geceleri ise Crash Bandicoot oynardım. Video oyunları ve atıştırmalıklar yüzünden Real Madrid’de başarısız oldum”

Eski Brezilyalı orta saha oyuncusunun, artık bir fitness uzmanı olarak anılarını.

Zé Roberto’nun Globo’yaverdiği samimi röportajda kariyerini, iniş çıkışlarını ve pek çok ilginç anekdotu anlatıyor. Bugün 51 yaşında olan ve futbolu sadece 8 yıl önce bırakan eski Bayern Münih oyuncusu, gençler için bir akıl hocası ve bir nevi fitness influencer'ı haline geldi. Sosyal medyada sergilediği vücut geliştirici fiziği sayesinde 3 milyondan fazla takipçisineantrenman önerilerinde bulunuyor. 

Portuguesa'nın altyapısından başlayan Roberto, 1997'de büyük yeteneğini fark eden Real Madrid'e transfer oldu. Ancak İspanya'da Brezilyalı oyuncu başarısız oldu ve bu dönem kariyerini erken sonlandırma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Yeniden ayağa kalkmak için Flamengo'ya dönmek zorunda kaldı. Bayer Leverkusen ve ardından Bayern Münih ona ikinci bir şans verdi ve bu takımlarla dünya futbolunda adını duyurdu. Santos, Hamburg ve Al-Gahrafa'da birkaç dönem geçirdikten sonra, orta saha oyuncusu kariyerini Gremio ve Palmeiras'ta noktaladı.

  • REAL MADRID'E FLOP

    "Zihinsel ya da taktiksel olarak hazırlıklı olmadan dünyanın en büyük kulüplerinden birine geldim. Otoparkta sadece lüks arabalar vardı. Soyunma odasında herkes takım elbise ve kravat giymişti. Ben ise sade kıyafetler giyiyordum. Roberto Carlos, soyunma odasını boyamaya geldiğimi sandıkları konusunda şaka yaptı. Sahada ise yoğunluk bambaşkaydı. Ayak uyduramıyordum. İngilizce ya da İspanyolca bilmiyordum. Rehberim yoktu. Şok edici bir deneyimdi” diyor.

    Madrid'deki başarısızlık, özellikle Brezilyalı oyuncunun saha dışındaki davranışlarıyla açıklanabilir. Bunu kendisi de hatırlıyor. “Gençtim, yeni evlenmiştim, bir PlayStation aldım ve sabaha kadar oynamaya başladım, kötü beslendim, az uyudum. Video oyunları beni çok etkiledi çünkü daha çocuktum: 21 yaşındaydım. Karım da çok gençti, 18 ya da 19 yaşındaydı. Profesyonel bir futbolcu olmak ve bir araba almak dışında hayallerimden biri de bir PlayStation'a sahip olmaktı. Onu aldım ama oyun bana çok stres yaratıyordu. “Crash Bandicoot” oyununu bitirmek istiyordum ama başaramıyordum. Bu, konsantrasyonumu ve dikkatimi dağıtan bir şeydi.”

    “Yeni evlenmiştim, kendimi horoz gibi hissediyordum. Günlerimi kız arkadaşımla geçiriyordum, bütün gün sevişiyordum ve geceleri video oyunları oynuyordum. Sonra gecenin ortasında acıkırdım. Bir sürü bisküvi yerdim. Ona “Bana bir bisküvi getir” derdim. Bir tane yerdim, sonra bütün kutuyu bitirirdim. Sonra atıştırmalıklar yerdim, gazlı içecekler içerdim... Farkında olmadan kilo almaya başladım. Performansım tamamen düştü: spor salonuna antrenman yapmak için gözlerim morarmış halde gidiyordum. İdeal fiziksel formumdan uzaklaştığım tek dönem oydu. Bugün dikkat dağıtan unsurlar farklı: sosyal medya, medyada yer almak. Sporcu konsantre olamazsa, sonunda yanlış yola sapar.”

  • DÖNÜM NOKTASI

    Real Madrid’de başarısız olunca Brezilya’ya döndü ve burada hayatında bir dönüm noktası yaşandı. “Bir aileye dayanak noktası olmayan çoğu insanın sonunda başarısız olup geri döndüğünü anladım. Ben de başarısız oldum, eve döndüm ve sonra tekrar Avrupa’ya döndüm çünkü daha önce hazır değildim. 1998’de Flamengo’ya kiralık olarak Brezilya’ya döndüğümde ve orada altı ay kaldığımda, Almanya’ya geri dönüp uzun süre kalabilmek için değiştirmem gereken birçok yönü analiz edebildim.”

  • DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA YAŞANAN HAYAL KIRIKLIKLARI

    Yıllarca milli takımın belkemiği olan Zé Roberto, 1998 Dünya Kupası’nda ikinci olan Brezilya kadrosunda yer aldı; 4 yıl sonra ise sürpriz bir şekilde kadrodışı bırakıldı ve ardından 2006’da Seleção’ya ilk 11’de geri döndü.

    “Milli takımla ilgili pişmanlıklarım mı? Eskiden vardı, ama şimdi iyiyim. Kariyerimin zirvesindeyken, 2002 Dünya Kupası kadrosuna çağrılmadım. Hayal kırıklığına uğradım mı? Elbette, Dünya Kupası’ndaki hiçbir maçı izlemedim bile. O dönemde çok acı çektim, ama sayfa çevirmem gerekiyordu çünkü yerimi geri kazanmak için önümde dört yıl daha vardı. Ve başardım. Kazanan bir takımın parçası olmayan bir oyuncunun dört yıl sonra, başka bir Dünya Kupası'nda ilk on birde yer alması çok zor bir şey.”

    "2006 için hayal kırıklığı devam ediyor. O zaman tüm milli takımlar arasında Dünya Kupası'nı kazanma şansı en yüksek olanı hangisiydi dersiniz? Brezilya! Mesele şu ki, hiçbirimiz Almanya'ya en iyi fiziksel kondisyonumuzda gelemedik. Bence farkı yaratan da buydu. Hangi takımda Roberto Carlos ve Cafu gibi iki bek vardı? Hangi takımda Lucio ve Juan gibi bir savunma, Dida gibi bir kaleci vardı? Ronaldinho, Kaká, Ronaldo ve Adriano gibi sihirli bir dörtlü? Bayern Münih ile sözleşmemi yenilemedim çünkü bu takımla dünya şampiyonu olacağımızı ve serbest oyuncu ve dünya şampiyonu olarak transfer piyasasında çok değerli bir oyuncu olacağımı düşünüyordum. Planım buydu, ama elenmemizle her şey suya düştü.”

    “En iyi formumuza ulaşamadık. Ronaldinho yıllardır dünyanın en iyisiydi, Kaká dünyanın en iyisi olmak üzereydi. Roberto Carlos, dünyanın en iyi bekiydi. Cafu, Ronaldo. Ne yazık ki, futbolun sadece isimlerle, sadece yetenekle ilgili olmadığı bir aşamaya gelmiştik. Futbol zaten fiziksel bir spor haline gelmişti ve herkes kariyerinin veya performansının zirvesinde olmadığı için, en azından benim açımdan daha zayıf ama fiziksel olarak uçan bir takıma sahip olan Fransa’ya çeyrek finalde elendik. Zidane, o Dünya Kupası’nın en iyi oyuncusuydu, sanırım 33 yaşındaydı ve muhteşem bir formdaydı. Ben o Dünya Kupası'na 32 yaşında katılmıştım. Zidane'ı, onun pozisyonunda, bulamıyordum. Yani fark ortadaydı ve o maçta, bence fiziksel unsur galip geldi. Çünkü yetenek açısından bizim takımımız daha yetenekliydi.

  • Futbolu bırakmak

    "Kimseye daha önce söylemediğim bir şeyi söyleyeceğim: Bir sporcunun kariyerindeki en zor kısım, kararı vermek ve ne zaman bırakacağını bilmek değildir. Benim için en zor olan, daha fazlasını yapabileceğimi bilerek bırakmaya karar vermekti. Bugün bana futbol oynamak isteyip istemediğimi soruyorlar. Cevabım: Hayır, çünkü her şeyimi verdim. En iyisini ortaya koydum. Bugün tek arzum, kendime bakmaya devam etmek, yaşam tarzımı sürdürmek ve yeni nesil için bir rol model olmak. Emekli olduktan sonra da çok disiplinli bir insan oldum. Beslenmeme ve günlük antrenmanlarıma öncelik veriyorum.”

