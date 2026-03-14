Zé Roberto: “Bütün gün sevişirdim, geceleri ise Crash Bandicoot oynardım. Video oyunları ve atıştırmalıklar yüzünden Real Madrid’de başarısız oldum”

Yıllarca milli takımın belkemiği olan Zé Roberto, 1998 Dünya Kupası’nda ikinci olan Brezilya kadrosunda yer aldı; 4 yıl sonra ise sürpriz bir şekilde kadrodışı bırakıldı ve ardından 2006’da Seleção’ya ilk 11’de geri döndü.

“Milli takımla ilgili pişmanlıklarım mı? Eskiden vardı, ama şimdi iyiyim. Kariyerimin zirvesindeyken, 2002 Dünya Kupası kadrosuna çağrılmadım. Hayal kırıklığına uğradım mı? Elbette, Dünya Kupası’ndaki hiçbir maçı izlemedim bile. O dönemde çok acı çektim, ama sayfa çevirmem gerekiyordu çünkü yerimi geri kazanmak için önümde dört yıl daha vardı. Ve başardım. Kazanan bir takımın parçası olmayan bir oyuncunun dört yıl sonra, başka bir Dünya Kupası'nda ilk on birde yer alması çok zor bir şey.”

"2006 için hayal kırıklığı devam ediyor. O zaman tüm milli takımlar arasında Dünya Kupası'nı kazanma şansı en yüksek olanı hangisiydi dersiniz? Brezilya! Mesele şu ki, hiçbirimiz Almanya'ya en iyi fiziksel kondisyonumuzda gelemedik. Bence farkı yaratan da buydu. Hangi takımda Roberto Carlos ve Cafu gibi iki bek vardı? Hangi takımda Lucio ve Juan gibi bir savunma, Dida gibi bir kaleci vardı? Ronaldinho, Kaká, Ronaldo ve Adriano gibi sihirli bir dörtlü? Bayern Münih ile sözleşmemi yenilemedim çünkü bu takımla dünya şampiyonu olacağımızı ve serbest oyuncu ve dünya şampiyonu olarak transfer piyasasında çok değerli bir oyuncu olacağımı düşünüyordum. Planım buydu, ama elenmemizle her şey suya düştü.”

“En iyi formumuza ulaşamadık. Ronaldinho yıllardır dünyanın en iyisiydi, Kaká dünyanın en iyisi olmak üzereydi. Roberto Carlos, dünyanın en iyi bekiydi. Cafu, Ronaldo. Ne yazık ki, futbolun sadece isimlerle, sadece yetenekle ilgili olmadığı bir aşamaya gelmiştik. Futbol zaten fiziksel bir spor haline gelmişti ve herkes kariyerinin veya performansının zirvesinde olmadığı için, en azından benim açımdan daha zayıf ama fiziksel olarak uçan bir takıma sahip olan Fransa’ya çeyrek finalde elendik. Zidane, o Dünya Kupası’nın en iyi oyuncusuydu, sanırım 33 yaşındaydı ve muhteşem bir formdaydı. Ben o Dünya Kupası'na 32 yaşında katılmıştım. Zidane'ı, onun pozisyonunda, bulamıyordum. Yani fark ortadaydı ve o maçta, bence fiziksel unsur galip geldi. Çünkü yetenek açısından bizim takımımız daha yetenekliydi.