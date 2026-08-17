Zayıf noktaları giderme planı: Mourinho, Real Madrid'in iki incisinin dönüşünü erteliyor

Real Madrid, bu yaz José Mourinho'ya, Santiago Bernabéu'nün dışında parlayan kulüp akademisinin iki oyuncusu Chema Andrés ve Jacobo Ramón ile yeniden sözleşme yapma seçeneğini sundu; bunun amacı takımın en zayıf iki bölgesi olan orta saha ve savunma mevkilerini güçlendirmekti. Bu bilgi Defensa Central sitesine dayanıyor.

Portekizli teknik direktör ve kulüp, her iki durumda da konuyu bir yıl daha ertelemek konusunda anlaştı. Mourinho, oyuncuların iyi bir gelişim gösterdiğine inanıyor ve sezon boyunca onları yakından takip etmeyi kabul etti. Real Madrid'in ilk planı 2027 yılına kadar beklemek olsa da, takımın savunma ve orta saha hatlarındaki zayıflığı nedeniyle Mourinho'ya her iki oyuncuyu da kadrosuna katma imkânı sunuldu. Kulüp, ikisinin de Bernabéu'de oynayabilecek kapasiteye sahip olduğuna güveniyor, ancak hâlâ biraz zamana ihtiyaçları olduğunu düşünüyor. Mourinho da bu görüşü paylaşıyor; nitekim 2026-2027 sezonunda gelişimlerini yakından izlemek için kulüp akademisinden mezun olan oyuncuları geri satın alma seçeneğini reddetti.

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