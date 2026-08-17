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Zayıf noktaları giderme planı: Mourinho, Real Madrid'in iki incisinin dönüşünü erteliyor

Transfers
Espanyol - Real Madrid
Espanyol
Real Madrid
La Liga
C. Andres
J. Ramon
J. Mourinho
VfB Stuttgart
Como
İspanya
Portekiz
Almanya
İtalya

Real Madrid yönetimiyle ortak karar

Real Madrid'in genç oyuncularından ikisinin geleceğinin nihai şekli konusunda henüz karar vermediği görülüyor; zira kulüp, önümüzdeki sezonun sonunda onları "Santiago Bernabeu"ya geri döndürebilecek gelişmelere kapıyı açık bıraktı.

Mourinho, oyuncuların iyi bir gelişim gösterdiğine inanıyor ve onları yakından takip etmeyi kabul etti.


  • Olumlu bir yaklaşım: Real ile Mourinho anlaştı

    Real Madrid, bu yaz José Mourinho'ya, Santiago Bernabéu'nün dışında parlayan kulüp akademisinin iki oyuncusu Chema Andrés ve Jacobo Ramón ile yeniden sözleşme yapma seçeneğini sundu; bunun amacı takımın en zayıf iki bölgesi olan orta saha ve savunma mevkilerini güçlendirmekti. Bu bilgi Defensa Central sitesine dayanıyor.

    Portekizli teknik direktör ve kulüp, her iki durumda da konuyu bir yıl daha ertelemek konusunda anlaştı. Mourinho, oyuncuların iyi bir gelişim gösterdiğine inanıyor ve sezon boyunca onları yakından takip etmeyi kabul etti. Real Madrid'in ilk planı 2027 yılına kadar beklemek olsa da, takımın savunma ve orta saha hatlarındaki zayıflığı nedeniyle Mourinho'ya her iki oyuncuyu da kadrosuna katma imkânı sunuldu. Kulüp, ikisinin de Bernabéu'de oynayabilecek kapasiteye sahip olduğuna güveniyor, ancak hâlâ biraz zamana ihtiyaçları olduğunu düşünüyor. Mourinho da bu görüşü paylaşıyor; nitekim 2026-2027 sezonunda gelişimlerini yakından izlemek için kulüp akademisinden mezun olan oyuncuları geri satın alma seçeneğini reddetti.

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  • geri satın alma bedeli

    Real Madrid, 2027 yazında Chema Andrés'i 18 milyon euro karşılığında geri alabilir; Jacobo Ramón'un geri satın alma bedeli ise 9 ile 10 milyon euro arasında değişiyor. Böylece iki oyuncunun birlikte geri alınmasının maliyeti 30 milyon euroyu aşmayacak. Kulüp, özellikle geçtiğimiz yaz bu iki oyuncunun satışından zaten mali bir gelir elde ettiği için bu rakamı uygun görüyor.

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  • Gelecek sezonun kararı: mali kazanç mı, teknik kazanç mı?

    Mourinho, Chema Andrés'i (Stuttgart) ve Jacobo Ramón'u (Como) şahsen takip etmeyi; Almanya ve İtalya'daki takımlarıyla gelişimlerini ve seviyelerini izleyerek, ardından geri dönüşleri konusunda Real Madrid yönetimine tavsiyesini sunmayı planlıyor.

    Kulüp geri satın alma maddelerini kullanmama kararı alsa dahi, bu durum ikiliden faydalanmasının sona ereceği anlamına gelmeyecek; zira İspanya'nın başkenti dışında sergiledikleri parlak performanslar sayesinde Real Madrid, gelecekte onları satarak yeni bir maddi gelir elde edebilir.

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