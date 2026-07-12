Anderson ile ceza sahasında yaşanan itişme, Florida’nın boğucu sıcağında maçın dönüm noktası oldu. Turnuva kalp kırıklığıyla sona ermesine rağmen Haaland, yedi gol atarak gol krallığı sıralamasında sekiz golle zirvede yer alan Kylian Mbappé ve Lionel Messi ikilisinin hemen arkasında ikinci sırada yer alarak Dünya Kupası’nın en büyük yıldızlarından biri olarak öne çıktı. Bununla birlikte, Norveçli 9 numara, bu tür fiziksel temasın faul olarak değerlendirilmesi durumunda, her Premier Lig ve milli takım maçında çok daha fazla duran top kazanması gerektiğini savunarak, bu kararın Dünya Kupası çeyrek finali için gerekli sertlikten yoksun olduğunu belirtti.

Haaland, “Yani, eğer bir serbest vuruş varsa, her mücadelede, her maçta neredeyse bir serbest vuruş almam gerekir,” diye ekledi. “Çünkü itiliyorum, baştan sona çekiliyorum ve bence bu karar zayıf. Dünya Kupası’nda küçük anlar her şeyi belirler. Brezilya karşısında durumu lehimize çevirmeyi başardık. Bugün, 50/50 kararlar aleyhimize olduğunda işler zorlaşacak.”