Getty Images Sport
Çeviri:
‘Zayıf’ - Erling Haaland, Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere ile oynanan maçta VAR’ın Norveç’i hayal kırıklığına uğratmasının ardından, yeni Manchester City takım arkadaşı Elliot Anderson’ı ilgilendiren büyük karara öfkelendi
Haaland, ‘zayıf’ hakem kararını sert bir şekilde eleştirdi
Haaland, Miami Stadyumu’nda uzatmaların ardından Norveç’in İngiltere’ye karşı aldığı 2-1’lik yürek burkan yenilginin ardından sözünü sakınmadı. 25 yaşındaki forvet, ikinci yarının 10. dakikasında Torbjorn Lysaker Heggem'in attığı golün VAR tarafından iptal edilmesiyle maçın en çok konuşulan anının merkezinde yer aldı. Hakemler, golün hazırlık aşamasında Haaland'ın yakında Manchester City'de takım arkadaşı olacak Anderson'a faul yaptığını değerlendirdi.
Maç sonrası TV 2’ye verdiği röportajda Haaland, oyunun bir parçası olarak gördüğü bir mücadeleden dolayı cezalandırılma kararına inanamadığını dile getirdi. “Dürüst olmak gerekirse, biraz boşluk hissediyorum,” diye itiraf etti forvet. “Daha fazlasını hak ettiğimizi hissettim. Bunun bir serbest vuruş olduğunu düşünmüyorum. Gol, her ikili mücadelede benim de itildiğim gibi, Elliot Anderson’ı yere ittiğim için iptal edildi. Bu biraz acı verici.”
- Getty Images Sport
VAR standartlarındaki tutarsızlıktan kaynaklanan hayal kırıklığı
Anderson ile ceza sahasında yaşanan itişme, Florida’nın boğucu sıcağında maçın dönüm noktası oldu. Turnuva kalp kırıklığıyla sona ermesine rağmen Haaland, yedi gol atarak gol krallığı sıralamasında sekiz golle zirvede yer alan Kylian Mbappé ve Lionel Messi ikilisinin hemen arkasında ikinci sırada yer alarak Dünya Kupası’nın en büyük yıldızlarından biri olarak öne çıktı. Bununla birlikte, Norveçli 9 numara, bu tür fiziksel temasın faul olarak değerlendirilmesi durumunda, her Premier Lig ve milli takım maçında çok daha fazla duran top kazanması gerektiğini savunarak, bu kararın Dünya Kupası çeyrek finali için gerekli sertlikten yoksun olduğunu belirtti.
Haaland, “Yani, eğer bir serbest vuruş varsa, her mücadelede, her maçta neredeyse bir serbest vuruş almam gerekir,” diye ekledi. “Çünkü itiliyorum, baştan sona çekiliyorum ve bence bu karar zayıf. Dünya Kupası’nda küçük anlar her şeyi belirler. Brezilya karşısında durumu lehimize çevirmeyi başardık. Bugün, 50/50 kararlar aleyhimize olduğunda işler zorlaşacak.”
"Haftanın her günü bir gol olmalı"
Miami’deki hakem kararlarından hayal kırıklığına uğrayan tek kişi Haaland değildi. Fulham’ın orta saha oyuncusu Sander Berge de hakemin performansını ve uluslararası futboldaki ince çizgilerin genel etkisini aynı derecede sert bir dille eleştirdi. Berge, kararların tutarsızlığına dikkat çekerek, Haaland’a ceza verilmesi için kullanılan kriterlerin iç lig futbolunda bir penaltı yağmuruna yol açacağını öne sürdü.
"Bu, haftanın her günü gol sayılması gereken bir pozisyon olmalı, ancak çok ince farklar söz konusu," diye açıkladı Berge. "Kararın hangi yönde çıkacağını asla bilemezsiniz. Eğer bu şekilde devam ederse, en azından Premier Lig’de her hafta penaltı kazanırım."
- Getty Images Sport
Spidercam tartışması, Norveç’ten ayrılışın peşini bırakmıyor
Olayları daha da kızıştıran bir gelişme olarak, Norveç tarafı maçın başlarında Jude Bellingham’ın attığı beraberlik golünü de sorgulamaya başladı. Gol öncesinde topun stadyumun “Spidercam” sistemine ait bir kabloya çarptığına dair iddialar ortaya atıldı; bu ayrıntıyı Berge’nin görmezden gelmesi imkânsızdı.
Berge, gazetecilere, “Tel konusuna daha sonra değineceğim, ancak eğer durum böyleyse bu çok saçma,” dedi. “2-1’lik gol her şeyi anlatıyor.” İngiltere şimdi yarı finalde Arjantin ile karşılaşmaya hazırlanırken, Norveç ise 1998’den bu yana katıldığı ilk Dünya Kupası’nda çeyrek finale yükselmiş olmaktan büyük gurur duymalıdır.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun