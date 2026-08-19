Katalonya basınından "Mundo Deportivo" gazetesi eleştiri oklarını Barcelona'ya yöneltti ve takımın, Ahly karşısında elde ettiği galibiyete rağmen alışılmış seviyesinden uzak olduğunu değerlendirdi.

Katalan gazetesi haberine "Alışılmış seviyesinden uzak Barcelona yolculuğuna kendi sahasında başlıyor" başlığını attı ve takımın, Alman teknik direktör Hansi Flick yönetiminde kendisini öne çıkaran oyun ritminden yoksun olduğunu belirtti.

"Mundo Deportivo", İspanyol kanat oyuncusu Lamine Yamal gibi bazı oyunculara suçlayıcı parmağını yöneltti; İspanyol oyuncunun ilk yarıdaki dokunuşlarının sonuçsuz kaldığını, ayrıca en iyi hâlinde olmayan Fransız bek Jules Koundé'nin de aynı durumda olduğunu değerlendirdi.

Ancak gazete, Barcelona'nın geçtiğimiz mayıs ayında takımın İspanya Ligi'ndeki serüveninin sona ermesinden bu yana yaklaşık iki buçuk ay sonra Spotify Camp Nou sahasında yeniden oynamasına odaklandı.