Katalan "Sport" gazetesi ise Flick'in yeni sezonda kaptanlık pazıbendini kendisine vermeye karar vermesinin ardından, Barcelona'nın kaptanlık pazıbendini takarak sahaya çıkan Brezilyalı yıldız Raphinha'nın bu ilk görünümüne bir yazı ayırdı.
Katalan gazetesi iki noktaya odaklandı. Bunlardan ilki, maç öncesinde yaptığı ve sezon başlamadan önce çapraz bağ yırtılması sakatlığı yaşayan takım arkadaşı Ronny Bardají'ye desteğini dile getirdiği konuşmasıydı.
"Sport", bu konuşmanın Raphinha'nın kaptanlık pazıbendiyle çıktığı ilk maç öncesinde en önemli şey olduğunu değerlendirdi; zira kupalar ve şampiyonluklardan önce takım arkadaşlarından söz etmeye başlayarak, o pazıbendi almayı hak ettiğini ortaya koydu.
Gazete ayrıca, Raphinha'nın kendisinin kazandığı penaltıyı yine kendisinin kullanmasının, saha dışındaki konuşmasını sahada somut bir şeyle taçlandırması açısından gerekli olduğunu, sonrasında penaltıları İspanyol takım arkadaşı Lamine Yamal'a bıraksa bile, değerlendirdi.