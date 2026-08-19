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FBL-ESP-JOAN GAMPER-BARCELONA-AL AHLYAFP

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Zayıf bir galibiyet, Hamza'nın parıltısı ve Raphinha sürprizi: İspanyol basını Al Ahly ile Barcelona maçını nasıl gördü?

FEATURES
Barcelona - Al Ahly SC
Barcelona
Al Ahly SC
Club Friendlies
H. Abdelkarim
Raphinha
L. Yamal
A. Gordon
İspanya
Mısır
Brezilya
İngiltere

Katalan ekibi yeni sezon hazırlıklarını tamamladı

Barcelona'nın yıldızları Mısırlı Hamza Abdülkerim ve Brezilyalı Raphinha, İspanyol basınının gözünde Mısır ekibi Ahly'ye karşı oynanan Joan Gamper Kupası dostluk maçının yıldızlarıydı.

Çarşamba akşamı Spotify Camp Nou'da iki takımı Joan Gamper Kupası için karşı karşıya getiren dostluk maçında Hamza Abdülkerim ve Raphinha, Barcelona'yı Ahly karşısında 2-1'lik galibiyete taşıyan iki golü kaydetti.

  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    Zayıf galibiyet

    Katalonya basınından "Mundo Deportivo" gazetesi eleştiri oklarını Barcelona'ya yöneltti ve takımın, Ahly karşısında elde ettiği galibiyete rağmen alışılmış seviyesinden uzak olduğunu değerlendirdi.

    Katalan gazetesi haberine "Alışılmış seviyesinden uzak Barcelona yolculuğuna kendi sahasında başlıyor" başlığını attı ve takımın, Alman teknik direktör Hansi Flick yönetiminde kendisini öne çıkaran oyun ritminden yoksun olduğunu belirtti.

    "Mundo Deportivo", İspanyol kanat oyuncusu Lamine Yamal gibi bazı oyunculara suçlayıcı parmağını yöneltti; İspanyol oyuncunun ilk yarıdaki dokunuşlarının sonuçsuz kaldığını, ayrıca en iyi hâlinde olmayan Fransız bek Jules Koundé'nin de aynı durumda olduğunu değerlendirdi.

    Ancak gazete, Barcelona'nın geçtiğimiz mayıs ayında takımın İspanya Ligi'ndeki serüveninin sona ermesinden bu yana yaklaşık iki buçuk ay sonra Spotify Camp Nou sahasında yeniden oynamasına odaklandı.

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  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    Hamza Abdülkerim: En etkili isim

    Buna karşılık gazete, Mısırlı forvet Hamza Abdülkerim'i övdü ve kaleye yaptığı 3 şuttan birini gole çevirerek Barcelona ve Ahly'nin tüm oyuncuları arasında en etkili isim olduğunu belirtti.

    Aynı hususu İspanyol "Marca" gazetesi de vurguladı. Gazete, maça ilişkin raporunda Mısırlı forvetin hazırlık sezonundaki parlak performansını sürdürdüğünü ve dördüncü golüyle sezon başlamadan önce Barcelona'nın gol krallığındaki liderliğini koruduğunu kaydetti.

    Gazete, Hamza Abdülkerim'in geçen ocak ayında Barcelona'ya transfer olmadan önce altyapısında yetiştiği takım olan Ahly'nin filelerine attığı golü kutlamayı reddetmesine dikkat çekti.

  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    Yeni transferler: güçlü bir başlangıç

    Gazete ayrıca Barcelona kulübünün bu yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yeni transferlerin sergilediği görüntüyü de övdü. Bunların başında İngiliz Anthony Gordon ve Alman Karim Adeyemi geliyor.

    "Marca", maçın sonunda bizzat kazandığı penaltıyı kaçırmasına rağmen özellikle Gordon'u övdü. Gazete, santrfor pozisyonunda oynadıktan sonra hücum hattına hız ve hareketlilik kattığını değerlendirdi.

    Adeyemi'ye gelince, gazete Flick'in onu neden transfer ettiğini erkenden gösterdiğini değerlendirdi. Bu neden ise sahaya girdiği andan itibaren sağ kanatta tehlike yaratan büyük hızıydı.

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  • FBL-ESP-JOAN GAMPER-BARCELONA-AL AHLYAFP

    Raphinha: Kaptanlık pazbandından daha fazlası

    Katalan "Sport" gazetesi ise Flick'in yeni sezonda kaptanlık pazıbendini kendisine vermeye karar vermesinin ardından, Barcelona'nın kaptanlık pazıbendini takarak sahaya çıkan Brezilyalı yıldız Raphinha'nın bu ilk görünümüne bir yazı ayırdı.

    Katalan gazetesi iki noktaya odaklandı. Bunlardan ilki, maç öncesinde yaptığı ve sezon başlamadan önce çapraz bağ yırtılması sakatlığı yaşayan takım arkadaşı Ronny Bardají'ye desteğini dile getirdiği konuşmasıydı.

    "Sport", bu konuşmanın Raphinha'nın kaptanlık pazıbendiyle çıktığı ilk maç öncesinde en önemli şey olduğunu değerlendirdi; zira kupalar ve şampiyonluklardan önce takım arkadaşlarından söz etmeye başlayarak, o pazıbendi almayı hak ettiğini ortaya koydu.

    Gazete ayrıca, Raphinha'nın kendisinin kazandığı penaltıyı yine kendisinin kullanmasının, saha dışındaki konuşmasını sahada somut bir şeyle taçlandırması açısından gerekli olduğunu, sonrasında penaltıları İspanyol takım arkadaşı Lamine Yamal'a bıraksa bile, değerlendirdi.

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