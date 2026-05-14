Zavier Gozo GFXGOAL
Ryan Tolmich

Çeviri:

Zavier Gozo’nun geleceği ne olacak? Avrupa’dan yoğun ilgi görmesine rağmen, Real Salt Lake’te forma giyen ve ABD Milli Takımı’nın gelecek vaat eden yıldızı, Dünya Kupası’na katılım çağrılarının giderek güçlenmesi nedeniyle belirsiz bir gelecekle karşı karşıya

Zavier Gozo Avrupa'ya gitmek istiyor ve kulüpler onu yakından takip ediyor. Ancak kaynaklar, GOAL'a RSL'nin yüksek transfer bedeli ve ABD Milli Takımı'nın Dünya Kupası'na katılma ihtimalinin, bundan sonraki gelişmeleri belirleyebileceğini belirtiyor.

Zavier Gozo, sahaya her çıktığında potansiyeliyle ilgili yeni bir soruyu yanıtlıyor gibi görünüyor. 19 yaşındaki kanat oyuncusu her hafta gelişiyor ve şu anda MLS sezonunun parlayan yıldızı olarak öne çıkıyor. Gozo, Dünya Kupası için son bir hamle yapmaya devam ederken, bu yaz ABD Erkek Milli Takımı'nın da yıldızı olma şansı oldukça yüksek. Birkaç ay önce akla bile gelmezken, şu anda USMNT deneyimi hiç olmayan Gozo'nun bu yazki turnuvada rol alması mümkün görünüyor.

Ancak Gozo'nun yanıtladığı tüm sorulara rağmen, onun yaptıklarının üzerinde büyük bir soru işareti var: Bundan sonra ne olacak? Gozo her iki tarafta da dünyanın ayaklarının altında olduğunu gösterdiği için bu, hem kulüp hem de ülke için büyük bir soru. Ancak yanıt karmaşık. Gozo'nun bundan sonraki adımları hiç de kesin değil.

O ne istediğini biliyor. Geçenlerde Apple TV'ye konuşan Gozo, bu yaz Avrupa'da forma giymeyi umduğunu söyledi. Bir sonraki seviyeye hazır olduğuna inanıyor ve kaynaklar GOAL'a, o seviyedeki birçok kulübün de buna inandığını söylüyor.

Gozo, Apple TV'ye "Önümüzdeki iki ay boyunca RSL'de devam etmek istiyorum, ardından yaz transfer döneminde Avrupa'ya gitmek istiyorum" dedi. "Bu, kendimi bildim bileli hayalim. Bence bu, bir sonraki adımı atmam için mükemmel bir zaman ve eğer bu fırsatı yakalarsam, yüzde 100 bunu değerlendirmek istiyorum."

Ancak bunu gerçekleştirmek kolay olmayacak. Birçok kulüp ilgileniyor olsa da, kaynaklar GOAL'a fiyat konusunda bir çıkmaza girilebileceğini söylüyor. Gozo'nun kendini yeni bir seviyede denemek istemesine rağmen, Real Salt Lake onu bırakmaya pek istekli değil.

Peki şimdi ne olacak? GOAL, Gozo'nun olası sonraki adımlarını, geleceğinin nasıl şekillenebileceğini, bu planların gerçekleşmesi için nelerin olması gerektiğini ve hem kulüp hem de milli takımdaki geleceğini belirleyebilecek olası engelleri ayrıntılı olarak ele alıyor.

  Real Salt Lake v Portland TimbersGetty Images Sport

    Avrupa'nın ilgisi

    Amerikan futbol camiası bu sezon Gozo'ya dikkat kesilmeye başladı. RSL'nin A takımında geçirdiği ilk gerçek sezon olan 2025'te dört gol atıp üç asist yaptıktan sonra, 2026'ya büyük bir çıkışla başladı. Henüz 12 maçta, 19 yaşındaki kanat oyuncusu Çarşamba günü Houston Dynamo'ya karşı kazanılan maçta attığı iki gol de dahil olmak üzere şimdiden beş gol ve dört asist kaydetti.

    Ancak Çarşamba günkü gollerinden önce bile Avrupa, Gozo'yu yakından takip ediyordu.

    Kaynaklar GOAL'a, Aston Villa, Real Sociedad, Lyon, Atletico Madrid ve Hoffenheim'ın, taliplerinden hiç eksik olmayan genç yıldıza son zamanlarda ilgi gösteren kulüpler arasında olduğunu bildirdi. GOAL, Şubat ayında Villa ve Atleti'nin, Monaco ve Villarreal ile birlikte, MLS sezonu başlamadan önce bile onu transfer etmekle ilgilenen kulüpler arasında olduğunu doğrulamıştı. Sezona yaptığı güçlü başlangıç, Avrupa'nın en iyi beş liginde daha da fazla dikkat çekmesini sağladı.

    Ancak, Gozo'nun nihai olarak istediği şey bu olsa bile, Avrupa'ya transfer olması kolay olmayacak. RSL, kendi yetiştirdiği yıldızı elinde tutmak için her şeyi yapmaya hazır olduğundan, bir anlaşmaya varmak zor olacak.

  Zavier Gozo, Real Salt LakeRob Gray-Imagn Images

    Taşınmanın lojistiği

    Yurt dışından gelen ilgiye rağmen, Real Salt Lake şu anda oyuncuyu satmaya pek sıcak bakmıyor.

    Kaynaklar GOAL'a, kulübün en azından MLS sezonunun geri kalanı boyunca Gozo'yu kadroda tutmayı umduğunu söylüyor. Bu mantık, kısmen 2024 yılında kulübün başına gelenlerden kaynaklanıyor. O yaz, RSL Kolombiyalı forvet Andres Gomez'i sezon ortasında Stade Rennais'e satmış, ancak playoffların ilk turunda Minnesota United'a yenilmişti. Dolayısıyla hedef, özellikle kulübü son derece çekişmeli geçen Batı Konferansı'nda dördüncü sıraya taşıyan güçlü sezon başlangıcının ardından, mevcut kadroyu bir arada tutmaktır. Kulübün yeni sahipleri Miller Sports + Entertainment de Gozo ve diğer yıldız Diego Luna'nın büyük hayranlarıdır ve ideal olarak gelecekte bu ikiliyi merkezine alan bir kadro kurmak istemektedir.

    RSL spor direktörü Kurt Schmid, Salt Lake Tribune'e verdiği demeçte, "Gozo'ya sahip olmak harika ve o daha yüksek bir seviyede oynamaya başladığında, bu onun için fantastik olacak" dedi. "Ancak bir kulüp olarak bizim görevimiz, o bunu yaptığında, oyuncularımızı geliştirmeye devam edebilmemiz için bir sonraki Gozo'ya ya da onların arkasında gelen her kim olursa olsun ona sahip olduğumuzdan emin olmaktır. Ve bu kolay bir iş değil."

    Gomez'in satışı, başlangıçta yaklaşık 11 milyon dolarlık bir kulüp rekoru getirmiş, buna ek olarak 2 milyon dolarlık bonus da eklenmişti. RSL'nin Gozo'dan ayrılması için bundan çok daha fazlası gerekecek. Geçen yıl Gozo, Anderlecht, Kopenhag ve FC Midtjylland'ın radarındaydı ve transfer ücreti 4-5 milyon dolar civarındaydı. Ardından, performansını artırmaya devam edince, Aston Villa 8 milyon dolar civarında bir teklifle devreye girdi. Kaynaklar Şubat ayında GOAL'a, o dönemde RSL'nin Gozo için en azından genç oyuncuyu kulüp rekoru kırmaya yaklaştıracak 10-13 milyon dolar civarında bir rakam aradığını söylemişti. Bu rakam yükseldi.

    Şimdi kaynaklar, RSL'nin kendi altyapısından yetişen bu yıldızı satmak için 20 milyon dolara yakın bir rakam talep edeceğini söylüyor; bu da kanat oyuncusunun bu yaz transfer olmasının önünü tamamen kapatabilir. Yedi haneli bir teklif muhtemelen RSL tarafından bile yanıtlanmayacaktır. Ancak dünyada, en üst seviyede 50 maçtan az deneyimi olan bir MLS'li genç oyuncu için sekiz haneli bir rakam harcayabilecek çok az kulüp var.

    Sadece üç MLS oyuncusu 20 milyon dolar civarında bir fiyata satıldı: Miguel Almiron, Thiago Almada ve Ricardo Pepi. Karşılaştırma için, Brenden Aaronson 6,5 milyon dolarlık bir ücret karşılığında RB Salzburg ile sözleşme imzalarken, Daryl Dike 2022'de West Brom'dan 9,5 milyon dolar aldı. Geçtiğimiz kış, Charlotte FC, ABD Milli Takımı forveti Patrick Agyemang'ı yaklaşık 8 milyon dolara sattı, ancak bu rakam ek ödemelerle birlikte 10 milyon dolara çıkabilir.

    Kaynaklar GOAL'a, bu fiyat etiketinin Avrupa'da gelişimini sürdürmek isteyen Gozo için önemli bir engel olabileceğini söylüyor. O da bunu gerçekleştirmek için şimdiden adımlar atıyor.

  Real Salt Lake v Houston Dynamo FCGetty Images Sport

    Fildişi Sahili bağlantıları

    Gozo’nun Fildişi Sahili ile olan bağları gözden kaçmıyor. İkinci adı Didier, bunu açıkça ortaya koyuyor. Babası, futbol tarihinin en büyük isimlerinden biri olan Didier Drogba’ya saygı göstermek için ona bu ikinci adı vermişti.

    "Oh, kesinlikle Drogba ile bağlantılı," demişti Gozo geçen yıl GOAL'a. "Kesinlikle onun adını almıştır. Babam Drogba'yı çok sever. O, babamın en sevdiği oyuncudur, bu yüzden bu isim kesinlikle ondan etkilenmiştir.

    Fildişi Sahili ile olan bağlantılar bununla da bitmiyor. Kaynaklar GOAL'a, Gozo'nun Fildişi Sahili pasaportu alma sürecinde olduğunu söylüyor. Federasyon, menajeriyle temasa geçti ve 19 yaşındaki kanat oyuncusuyla ilgileniyor. Ancak Gozo şu anda USMNT'ye odaklanmış durumda ve Fildişi Sahili pasaportu alma çabası, büyük ölçüde kendisine seçenekler sunmak, özellikle de kulüp düzeyinde seçenekler sunmak amacıyla.

    Cotonou Anlaşması, birçok Afrika, Karayipler ve Pasifik ülkesinden gelen oyuncuların Ligue 1'de AB'ye uygun olarak değerlendirilmesine izin veriyor; bu da, bu oyuncuların AB dışı oyuncular için geçerli olan dört kişilik yabancı oyuncu kotasına dahil edilmeyeceği anlamına geliyor. Dolayısıyla, Fildişi Sahili pasaportunu almak, Gozo'yu onu yabancı oyuncu olarak saymak zorunda kalmayacak Fransız takımları için daha cazip bir transfer haline getirecektir.

    Yine de, bunların hepsi Dünya Kupası sonrasına yönelik hedefler. Şu anda Gozo'nun bu yazki büyük turnuvada oynama şansı hâlâ var.

  TOPSHOT-FBL-U-20-WORLD CUP-USA-FRAAFP

    Dünya Kupası umutları mı?

    ABD Milli Takımı yardımcı antrenörü Jesus Perez, geçtiğimiz günlerde RSL’nin FC Dallas ile oynadığı maçı izledi. Açıkça söylemese de, Gozo’nun takip ettiği isimler arasında olduğunu ima etti.

    Perez, Apple TV'ye "Bugün her iki takımda da birkaç genç oyuncu var. Bazılarını takip etmek bizim için çok önemli. Elbette Luna bizimle daha fazla maçta forma giyen oyuncu, ancak dikkatimizi çeken birkaç oyuncu daha var ve bugün burada olmak önemli" dedi.

    Dikkat çeken tek genç Amerikalı oyuncu Gozo değil. New York Red Bulls'un genç oyuncusu Julian Hall, Çarşamba gecesi attığı üç golle MLS tarihinin en genç hat-trick yapan oyuncusu oldu. Cavan Sullivan da Çarşamba günü ilk MLS golünü attı. Adri Mehmeti, Red Bulls'ta orta saha oyuncusu olarak parlıyor, Mathis Albert ise kısa süre önce Borussia Dortmund formasıyla yurtdışında ilk maçına çıktı.

    Ancak şu anda en çok dikkat çeken isim Gozo. Özellikle ABD Milli Takımı’nın kadrosunda üst düzey kanat oyuncusu eksikliği nedeniyle, bu yazki Dünya Kupası kadrosuna alınması yönündeki sesler giderek yükseliyor. Gozo’nun henüz ABD Milli Takımı kampına katılmamış olduğunu düşünürsek, bu en hızlı yükselişlerden biri olur, ancak bu durum hiç de duyulmamış bir şey değil. Theo Walcott, A milli takımda hiç forma giymeden İngiltere kadrosuna girmesiyle ünlüdür. Cesc Fabregas, İspanya'nın 2006 kadrosuna katılmadan önce sadece bir kez forma giymişti. Daha yakın bir örnek olarak, Julian Green, 2014'te ABD milli takımına katılmadan ve Belçika'ya karşı ünlü golünü atmadan önce sadece bir kez forma giymişti.

    Gozo, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “[Dünya Kupası] her geldiğinde, ister küçük ister büyük bir şans olsun, ne olursa olsun takımda olmak istersiniz, bu yüzden bence bu benim için bir hedef,” dedi. “Bu yaz kadroya çağrılma ihtimalim olduğunu duydum ama buna güvenmiyorum. Sadece elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum ve bu koçları etkiler ise, etkiler.”

    Bu yaz kadroda yer alsa da almasa da, Gozo için heyecanlanmak için nedenler var. Şu anda hem kulüp hem de milli takım açısından geleceği biraz belirsiz olsa da, genç kanat oyuncusu bir sonraki adımı atmaya hazır göründüğü için geleceği parlak.

