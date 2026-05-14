Zavier Gozo’nun geleceği ne olacak? Avrupa’dan yoğun ilgi görmesine rağmen, Real Salt Lake’te forma giyen ve ABD Milli Takımı’nın gelecek vaat eden yıldızı, Dünya Kupası’na katılım çağrılarının giderek güçlenmesi nedeniyle belirsiz bir gelecekle karşı karşıya

Zavier Gozo, sahaya her çıktığında potansiyeliyle ilgili yeni bir soruyu yanıtlıyor gibi görünüyor. 19 yaşındaki kanat oyuncusu her hafta gelişiyor ve şu anda MLS sezonunun parlayan yıldızı olarak öne çıkıyor. Gozo, Dünya Kupası için son bir hamle yapmaya devam ederken, bu yaz ABD Erkek Milli Takımı'nın da yıldızı olma şansı oldukça yüksek. Birkaç ay önce akla bile gelmezken, şu anda USMNT deneyimi hiç olmayan Gozo'nun bu yazki turnuvada rol alması mümkün görünüyor.

Ancak Gozo'nun yanıtladığı tüm sorulara rağmen, onun yaptıklarının üzerinde büyük bir soru işareti var: Bundan sonra ne olacak? Gozo her iki tarafta da dünyanın ayaklarının altında olduğunu gösterdiği için bu, hem kulüp hem de ülke için büyük bir soru. Ancak yanıt karmaşık. Gozo'nun bundan sonraki adımları hiç de kesin değil.

O ne istediğini biliyor. Geçenlerde Apple TV'ye konuşan Gozo, bu yaz Avrupa'da forma giymeyi umduğunu söyledi. Bir sonraki seviyeye hazır olduğuna inanıyor ve kaynaklar GOAL'a, o seviyedeki birçok kulübün de buna inandığını söylüyor.

Gozo, Apple TV'ye "Önümüzdeki iki ay boyunca RSL'de devam etmek istiyorum, ardından yaz transfer döneminde Avrupa'ya gitmek istiyorum" dedi. "Bu, kendimi bildim bileli hayalim. Bence bu, bir sonraki adımı atmam için mükemmel bir zaman ve eğer bu fırsatı yakalarsam, yüzde 100 bunu değerlendirmek istiyorum."

Ancak bunu gerçekleştirmek kolay olmayacak. Birçok kulüp ilgileniyor olsa da, kaynaklar GOAL'a fiyat konusunda bir çıkmaza girilebileceğini söylüyor. Gozo'nun kendini yeni bir seviyede denemek istemesine rağmen, Real Salt Lake onu bırakmaya pek istekli değil.

Peki şimdi ne olacak? GOAL, Gozo'nun olası sonraki adımlarını, geleceğinin nasıl şekillenebileceğini, bu planların gerçekleşmesi için nelerin olması gerektiğini ve hem kulüp hem de milli takımdaki geleceğini belirleyebilecek olası engelleri ayrıntılı olarak ele alıyor.