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"Zaten kazanamazdık!" - Erling Haaland, Fransa'ya karşı alınan ağır yenilgide Norveç milli takım teknik direktörünün yıldız oyuncuları dinlendirme kararını savundu
Solbakken, cesur kadro seçimindeki riskinin arkasında duruyor
Norveç teknik direktörü Solbakken, Fransa ile oynanan kritik Dünya Kupası grup aşaması maçı öncesinde ilk 11’de on değişiklik yapması nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. Grupta birincilik matematiksel olarak hâlâ mümkünken, fiilen yedek kadroyu sahaya sürme kararı taraftarlar ve yorumcular tarafından eleştirildi. Frederik Aursnes, bir önceki maçtan yerini koruyan tek oyuncuydu.
Fransa, Norveç’in zayıflamış kadrosundan yararlanarak 4-1’lik ikna edici bir galibiyet elde etti. Solbakken, Haaland, Martin Odegaard ve Antonio Nusa gibi yıldız oyuncularını eleme turları için dinlendirmeyi öncelikli gördüğü için hepsini yedek kulübesinde bıraktı.
- AFP
Haaland ve Solbakken bu kararı savundu
Solbakken, izlediği yaklaşımdan pişmanlık duymadığını vurgulayarak, önceliğinin grup aşamasında kilit oyuncularını riske atmak yerine Norveç’e turnuvada olabildiğince ilerleme şansı vermek olduğunu savundu.
De Telegraaf'ın aktardığına göre, Solbakken maçın ardından, "Aynı şeyi hemen tekrar yapardım," dedi. "Buraya mümkün olduğunca ilerlemek için geldik ve beni en uzağa götüreceğini düşündüğüm kararları almak zorundayım. Tek pişmanlığım, Erling, Martin ve diğer yıldızları görmek isteyen deplasman taraftarları."
Haaland da teknik direktörünü destekledi ve Norveç’in en güçlü kadrosunun maçı değiştireceği yönündeki iddiaları reddetti.
Haaland, "Önceden de umursamadığımı söylemiştim, bu durum hala geçerli," diye itiraf etti. "Zaten Fransa daha iyi bir takımdı. En güçlü 11'imizle bile onları yenebileceğimizi sanmıyorum."
Fransa’nın gücü, Norveç’in karşı karşıya olduğu zorluğu daha da belirgin hale getiriyor
Haaland, Les Bleus’un maçı domine etmesini izledikten sonra Fransa’nın kalitesini övdü. Takım kadrosundaki yetenek derinliğine dikkat çekti ve Fransa’nın turnuvada ilerleyen aşamalara ulaşacak favoriler arasında olacağına inandığını belirtti.
"Fransa'nın her pozisyonunda dünya klasında oyuncular var," diye ekledi Haaland. "[Kylian] Mbappé, [Michael] Olise, [Ousmane] Dembélé... Liste uzayıp gidiyor. Her takım için baş belası olacaklar ve açıkçası çok ileriye gidebileceklerini düşünüyorum. Bize karşı sergiledikleri performans korkutucuydu."
- Getty Images Sport
Norveç, dikkatini eleme turlarına çeviriyor
Norveç’in dikkati artık Fildişi Sahili ile oynayacağı 32’li tur maçına yöneliyor. Solbakken, birkaç kilit oyuncuyu dinlendirme kararının meyvesini vermesini umuyor; Haaland, Odegaard ve ilk on bir kadrosunun geri kalanının bu eleme maçı için dinlenmiş bir şekilde sahaya dönmesi bekleniyor.