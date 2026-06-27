"Zaten kazanamazdık!" - Erling Haaland, Fransa'ya karşı alınan ağır yenilgide Norveç milli takım teknik direktörünün yıldız oyuncuları dinlendirme kararını savundu

Norveç teknik direktörü Solbakken, Fransa ile oynanan kritik Dünya Kupası grup aşaması maçı öncesinde ilk 11’de on değişiklik yapması nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. Grupta birincilik matematiksel olarak hâlâ mümkünken, fiilen yedek kadroyu sahaya sürme kararı taraftarlar ve yorumcular tarafından eleştirildi. Frederik Aursnes, bir önceki maçtan yerini koruyan tek oyuncuydu.

Fransa, Norveç’in zayıflamış kadrosundan yararlanarak 4-1’lik ikna edici bir galibiyet elde etti. Solbakken, Haaland, Martin Odegaard ve Antonio Nusa gibi yıldız oyuncularını eleme turları için dinlendirmeyi öncelikli gördüğü için hepsini yedek kulübesinde bıraktı.