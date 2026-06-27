Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Italy v Norway - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Yosua Arya

Çeviri:

"Zaten kazanamazdık!" - Erling Haaland, Fransa'ya karşı alınan ağır yenilgide Norveç milli takım teknik direktörünün yıldız oyuncuları dinlendirme kararını savundu

E. Haaland
Dünya Kupası
Norveç - Fransa
Norveç
Fransa
S. Solbakken

Erling Haaland, Norveç’in Fransa’ya karşı aldığı ağır yenilgide Stale Solbakken’in birkaç kilit oyuncuyu dinlendirme yönündeki tartışmalı kararını savundu ve sonucun değişmeyeceğini vurguladı. Forvet oyuncusu, yaygın eleştirilere rağmen rotasyon politikasının Norveç’i eleme turları için daha güçlü bir konuma getirdiğine inanıyor.

  • Solbakken, cesur kadro seçimindeki riskinin arkasında duruyor

    Norveç teknik direktörü Solbakken, Fransa ile oynanan kritik Dünya Kupası grup aşaması maçı öncesinde ilk 11’de on değişiklik yapması nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. Grupta birincilik matematiksel olarak hâlâ mümkünken, fiilen yedek kadroyu sahaya sürme kararı taraftarlar ve yorumcular tarafından eleştirildi. Frederik Aursnes, bir önceki maçtan yerini koruyan tek oyuncuydu.

    Fransa, Norveç’in zayıflamış kadrosundan yararlanarak 4-1’lik ikna edici bir galibiyet elde etti. Solbakken, Haaland, Martin Odegaard ve Antonio Nusa gibi yıldız oyuncularını eleme turları için dinlendirmeyi öncelikli gördüğü için hepsini yedek kulübesinde bıraktı.

    • Reklam
  • FBL-WC-2026-MATCH61-NOR-FRAAFP

    Haaland ve Solbakken bu kararı savundu

    Solbakken, izlediği yaklaşımdan pişmanlık duymadığını vurgulayarak, önceliğinin grup aşamasında kilit oyuncularını riske atmak yerine Norveç’e turnuvada olabildiğince ilerleme şansı vermek olduğunu savundu.

    De Telegraaf'ın aktardığına göre, Solbakken maçın ardından, "Aynı şeyi hemen tekrar yapardım," dedi. "Buraya mümkün olduğunca ilerlemek için geldik ve beni en uzağa götüreceğini düşündüğüm kararları almak zorundayım. Tek pişmanlığım, Erling, Martin ve diğer yıldızları görmek isteyen deplasman taraftarları."

    Haaland da teknik direktörünü destekledi ve Norveç’in en güçlü kadrosunun maçı değiştireceği yönündeki iddiaları reddetti.

    Haaland, "Önceden de umursamadığımı söylemiştim, bu durum hala geçerli," diye itiraf etti. "Zaten Fransa daha iyi bir takımdı. En güçlü 11'imizle bile onları yenebileceğimizi sanmıyorum."

  • Fransa’nın gücü, Norveç’in karşı karşıya olduğu zorluğu daha da belirgin hale getiriyor

    Haaland, Les Bleus’un maçı domine etmesini izledikten sonra Fransa’nın kalitesini övdü. Takım kadrosundaki yetenek derinliğine dikkat çekti ve Fransa’nın turnuvada ilerleyen aşamalara ulaşacak favoriler arasında olacağına inandığını belirtti.

    "Fransa'nın her pozisyonunda dünya klasında oyuncular var," diye ekledi Haaland. "[Kylian] Mbappé, [Michael] Olise, [Ousmane] Dembélé... Liste uzayıp gidiyor. Her takım için baş belası olacaklar ve açıkçası çok ileriye gidebileceklerini düşünüyorum. Bize karşı sergiledikleri performans korkutucuydu."

  • Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Norveç, dikkatini eleme turlarına çeviriyor

    Norveç’in dikkati artık Fildişi Sahili ile oynayacağı 32’li tur maçına yöneliyor. Solbakken, birkaç kilit oyuncuyu dinlendirme kararının meyvesini vermesini umuyor; Haaland, Odegaard ve ilk on bir kadrosunun geri kalanının bu eleme maçı için dinlenmiş bir şekilde sahaya dönmesi bekleniyor.

Dünya Kupası
Fildişi Sahili crest
Fildişi Sahili
CIV
Norveç crest
Norveç
NOR
Dünya Kupası
Fransa crest
Fransa
FRA
İsveç crest
İsveç
SWE