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“Zaten dünya klasında” - Premier Lig şampiyonu Declan Rice, Ballon d’Or adayları arasına girerken eski Arsenal orta saha oyuncusu tarafından öne çıkan özel yeteneği
Premier Lig şampiyonu ve İngiltere milli takımının gelecekteki kaptanı
2023 yılında West Ham’dan Arsenal’e transfer olurken Londra’yı bir uçtan diğer uca geçen ve rekor kıran 105 milyon sterlinlik (139 milyon dolar) transfer ücreti ödenen Rice, en prestijli kupalar için mücadele etmek istediğini hiç gizlemedi.
Hammers’ın kaptanı olarak Conference League zaferinin tadını çıkardıktan sonra, 2025-26 sezonunda Emirates Stadyumu’nda Premier League şampiyonu oldu. Şampiyonlar Ligi finalinde de, birçok kişi tarafından gelecekteki Three Lions kaptanı olarak görülen bu orta saha oyuncusu boy gösterdi.
Bu pozisyon şu anda boş değil – çünkü Harry Kane tarafından doldurulmaya devam ediyor – ancak Kuzey Amerika’da Dünya Kupası’nda ölümsüzlüğe ulaşma çabası sürüyor. Eğer bu zafer elde edilirse, Rice Altın Top ödülü ve “dünyanın en iyi oyuncusu” unvanı için ciddi bir aday haline gelecektir.
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Rice, Ballon d'Or adayı ve dünyanın en iyilerinden biri mi?
Bu seviyelere ulaşıp ulaşmayacağı sorulduğunda, eski Arsenal yıldızı Schwarz – daha önce bahisoranları belirlenen Declan Rice’ın Ballon d’Or adaylığıyla bağlantılı olarak – GOAL’a şunları söyledi: “O zaten dünya klasında bir oyuncu. Arsenal’de ve hatta İngiltere milli takımında oynadığında ne kadar etkili olduğunu görebilirsiniz.
“O sadece kendisi için oynamıyor. Elbette çok iyi performanslar sergilemek istiyor ve yüksek seviyede çok istikrarlı, ancak onu harika kılan şey, kendi performansıyla, liderlik becerileriyle ve iletişimi sayesinde etrafındaki takım arkadaşlarını ne kadar geliştirdiği. O, başarılı olmak için takımınızda her zaman olmasını isteyeceğiniz harika, harika bir lider.”
Inspirational Rice, Robson, Gerrard ve Keane ile karşılaştırıldı
Rice, şimdiden yakın geçmişin birkaç efsane ismiyle karşılaştırılıyor; başkalarına ilham verme yeteneği sayesinde, İngiltere’nin bugüne kadar yetiştirdiği en büyük orta saha oyuncularının yer aldığı yetenek havuzunda yer aldığı düşünülüyor.
Eski Three Lions milli oyuncusu Peter Reid, GOAL’a Rice hakkında şunları söyledi: “Bence sahada muazzam bir etkisi var. Birinci sınıf bir oyuncu, birinci sınıf. Bryan Robson da birinci sınıf bir oyuncuydu; dolayısıyla bu ikisini aynı nefeste anıyorsam, bu Declan Rice’ı ne kadar takdir ettiğimi gösterir. Muhteşem bir futbolcu. Onu Bryan Robson’la karşılaştıran pek çok yorum gördüm. Bence o da o seviyede.
“Yani, Stevie G olağanüstü bir futbolcuydu, muhteşemdi. O da orta saha oyuncularının en üst kademesinde yer alıyor. Oyunun her iki yönünde de – topu kazanma, topu kullanma, durumu okuma, savunma ve hücum açısından. Bundan daha iyisi olamaz.”
Eski Arsenal yıldızı Henri Lansbury, Rice’ın Premier Lig döneminden bir başka ikonik şampiyonluk kazanan kaptanla karşılaştırılmasıyla ilgili GOAL’a şunları söyledi: “Dünyanın en iyisi demek büyük bir iddia, ama o kesinlikle o seviyede. O rolü üstlendi ve gerçekten kendine mal etti; o takımda olağanüstü görünüyor.
“Onun kaptanlık kol bandını almasını, takımın odak noktası haline getirilmesini ve takımın onun etrafında şekillenmesini gerçekten çok istiyorum; çünkü o biraz Manchester United’ın Roy Keane’i gibi, değil mi? O bu rolü gerçekten benimsemeli, kaptanlık kol bandını takmalı ve takımı bir üst seviyeye taşımalı.”
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2026 Dünya Kupası: Rice, İngiltere ile dünya şampiyonluğunun peşinde
Rice şu anda bu becerilerini en büyük sahnede iyi bir şekilde kullanıyor; hafif bir sakatlığı atlatarak Çarşamba günü İngiltere’nin Dünya Kupası son 32 turunda Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynayacağı maçta ilk 11’de yer alma şansını yakaladı.
Eğer bu maçta başrolü üstlenir ve duran toplardaki vuruşlarıyla zaten etkileyici olan yeteneklerine bir yenisini daha ekler ise, 27 yaşındaki oyuncunun değeri artmaya devam edecek ve dünya elitleri arasındaki yerini sağlamlaştıracaktır.