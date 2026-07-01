“Zaten dünya klasında” - Premier Lig şampiyonu Declan Rice, Ballon d’Or adayları arasına girerken eski Arsenal orta saha oyuncusu tarafından öne çıkan özel yeteneği

2023 yılında West Ham’dan Arsenal’e transfer olurken Londra’yı bir uçtan diğer uca geçen ve rekor kıran 105 milyon sterlinlik (139 milyon dolar) transfer ücreti ödenen Rice, en prestijli kupalar için mücadele etmek istediğini hiç gizlemedi.

Hammers’ın kaptanı olarak Conference League zaferinin tadını çıkardıktan sonra, 2025-26 sezonunda Emirates Stadyumu’nda Premier League şampiyonu oldu. Şampiyonlar Ligi finalinde de, birçok kişi tarafından gelecekteki Three Lions kaptanı olarak görülen bu orta saha oyuncusu boy gösterdi.

Bu pozisyon şu anda boş değil – çünkü Harry Kane tarafından doldurulmaya devam ediyor – ancak Kuzey Amerika’da Dünya Kupası’nda ölümsüzlüğe ulaşma çabası sürüyor. Eğer bu zafer elde edilirse, Rice Altın Top ödülü ve “dünyanın en iyi oyuncusu” unvanı için ciddi bir aday haline gelecektir.