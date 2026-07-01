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Declan Rice Arsenal 2025-26Getty
Chris Burton

Çeviri:

“Zaten dünya klasında” - Premier Lig şampiyonu Declan Rice, Ballon d’Or adayları arasına girerken eski Arsenal orta saha oyuncusu tarafından öne çıkan özel yeteneği

D. Rice
Arsenal
İngiltere
Premier Lig
Dünya Kupası

Eski Arsenal orta saha oyuncusu Stefan Schwarz, GOAL’a verdiği demeçte Declan Rice’ın şimdiden “dünya klasında” bir oyuncu olduğunu belirtti. Gunners’ın yıldızı, onu gelecekte Ballon d’Or’un potansiyel adaylarından biri haline getiren özel bir niteliğe sahip olarak görülüyor. İngiltere milli takımında forma giyen Rice, kulübü ve milli takımıyla daha fazla büyük başarı peşinde koşarken bu ödül için de yarışmayı umuyor.

  • Premier Lig şampiyonu ve İngiltere milli takımının gelecekteki kaptanı

    2023 yılında West Ham’dan Arsenal’e transfer olurken Londra’yı bir uçtan diğer uca geçen ve rekor kıran 105 milyon sterlinlik (139 milyon dolar) transfer ücreti ödenen Rice, en prestijli kupalar için mücadele etmek istediğini hiç gizlemedi.

    Hammers’ın kaptanı olarak Conference League zaferinin tadını çıkardıktan sonra, 2025-26 sezonunda Emirates Stadyumu’nda Premier League şampiyonu oldu. Şampiyonlar Ligi finalinde de, birçok kişi tarafından gelecekteki Three Lions kaptanı olarak görülen bu orta saha oyuncusu boy gösterdi.

    Bu pozisyon şu anda boş değil – çünkü Harry Kane tarafından doldurulmaya devam ediyor – ancak Kuzey Amerika’da Dünya Kupası’nda ölümsüzlüğe ulaşma çabası sürüyor. Eğer bu zafer elde edilirse, Rice Altın Top ödülü ve “dünyanın en iyi oyuncusu” unvanı için ciddi bir aday haline gelecektir.

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  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Rice, Ballon d'Or adayı ve dünyanın en iyilerinden biri mi?

    Bu seviyelere ulaşıp ulaşmayacağı sorulduğunda, eski Arsenal yıldızı Schwarz – daha önce bahisoranları belirlenen Declan Rice’ın Ballon d’Or adaylığıyla bağlantılı olarak – GOAL’a şunları söyledi: “O zaten dünya klasında bir oyuncu. Arsenal’de ve hatta İngiltere milli takımında oynadığında ne kadar etkili olduğunu görebilirsiniz.

    “O sadece kendisi için oynamıyor. Elbette çok iyi performanslar sergilemek istiyor ve yüksek seviyede çok istikrarlı, ancak onu harika kılan şey, kendi performansıyla, liderlik becerileriyle ve iletişimi sayesinde etrafındaki takım arkadaşlarını ne kadar geliştirdiği. O, başarılı olmak için takımınızda her zaman olmasını isteyeceğiniz harika, harika bir lider.”

  • Inspirational Rice, Robson, Gerrard ve Keane ile karşılaştırıldı

    Rice, şimdiden yakın geçmişin birkaç efsane ismiyle karşılaştırılıyor; başkalarına ilham verme yeteneği sayesinde, İngiltere’nin bugüne kadar yetiştirdiği en büyük orta saha oyuncularının yer aldığı yetenek havuzunda yer aldığı düşünülüyor.

    Eski Three Lions milli oyuncusu Peter Reid, GOAL’a Rice hakkında şunları söyledi: “Bence sahada muazzam bir etkisi var. Birinci sınıf bir oyuncu, birinci sınıf. Bryan Robson da birinci sınıf bir oyuncuydu; dolayısıyla bu ikisini aynı nefeste anıyorsam, bu Declan Rice’ı ne kadar takdir ettiğimi gösterir. Muhteşem bir futbolcu. Onu Bryan Robson’la karşılaştıran pek çok yorum gördüm. Bence o da o seviyede.

    “Yani, Stevie G olağanüstü bir futbolcuydu, muhteşemdi. O da orta saha oyuncularının en üst kademesinde yer alıyor. Oyunun her iki yönünde de – topu kazanma, topu kullanma, durumu okuma, savunma ve hücum açısından. Bundan daha iyisi olamaz.”

    Eski Arsenal yıldızı Henri Lansbury, Rice’ın Premier Lig döneminden bir başka ikonik şampiyonluk kazanan kaptanla karşılaştırılmasıyla ilgili GOAL’a şunları söyledi: “Dünyanın en iyisi demek büyük bir iddia, ama o kesinlikle o seviyede. O rolü üstlendi ve gerçekten kendine mal etti; o takımda olağanüstü görünüyor.

    “Onun kaptanlık kol bandını almasını, takımın odak noktası haline getirilmesini ve takımın onun etrafında şekillenmesini gerçekten çok istiyorum; çünkü o biraz Manchester United’ın Roy Keane’i gibi, değil mi? O bu rolü gerçekten benimsemeli, kaptanlık kol bandını takmalı ve takımı bir üst seviyeye taşımalı.”

  • Declan Rice England 2026 World CupGetty

    2026 Dünya Kupası: Rice, İngiltere ile dünya şampiyonluğunun peşinde

    Rice şu anda bu becerilerini en büyük sahnede iyi bir şekilde kullanıyor; hafif bir sakatlığı atlatarak Çarşamba günü İngiltere’nin Dünya Kupası son 32 turunda Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynayacağı maçta ilk 11’de yer alma şansını yakaladı.

    Eğer bu maçta başrolü üstlenir ve duran toplardaki vuruşlarıyla zaten etkileyici olan yeteneklerine bir yenisini daha ekler ise, 27 yaşındaki oyuncunun değeri artmaya devam edecek ve dünya elitleri arasındaki yerini sağlamlaştıracaktır.

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