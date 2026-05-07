Fabrizio Romano'nun bildirdiğine göre, Alaba'nın menajeri Pini Zahavi, ilgilenen kulüplerle görüşmeler yapmak üzere geçtiğimiz günlerde Milano'da bulunuyordu. Transfer uzmanı, ilgili fotoğrafları X hesabında paylaştı.
Zaten bir üst ligde yeni bir kulüp mü gözüküyor? David Alaba'nın menajeri görünüşe göre şimdiden görüşmelere başlamış
Bu kulüplerin tam olarak hangileri olduğu belli değil. Ancak Zahavi’nin üç günlük ziyaretinin sadece Alaba ile ilgili olmadığı, aynı zamanda İsrailli menajeri de olan Robert Lewandowski ile de ilgili olduğu söyleniyor.
Lewandowski'nin FC Barcelona'daki geleceği hâlâ belirsizliğini koruyor. Son haberlere göre İtalyan kulüpler, özellikle AC Milan ve Juventus Torino, transferle ilgilendiğini ve Polonyalı oyuncuyu gelecek sezon kadrolarına katmak istediğini açıkladı.
- AFP
Alaba büyük olasılıkla Real Madrid'den ayrılacak
Alaba'nın ise Real Madrid ile sona eren sözleşmesinin uzatılmayacağı neredeyse kesinleşti. Eski FC Bayern Münih savunma oyuncusu, bu sezon boyunca devam eden baldır sakatlıkları nedeniyle nadiren forma giydi; formda olduğu zamanlarda bile "Los Blancos"ta nadiren ilk tercih oldu.
2025/26 sezonunda Madrid ekibi için toplamda sadece 14 resmi maça çıktı ve 415 dakika sahada kaldı. 2021'de Real Madrid'e katıldığından bu yana Alaba, 130 kez Real forması giydi ve 5 gol, 9 asist kaydetti.
33 yaşındaki oyuncunun bundan sonra nereye gideceği henüz belli değil. "Alaba'nın birçok seçeneği var: Suudi Arabistan, MLS - Avusturyalı oyuncuyu gözden kaçırmamak lazım. İlgilenen birçok kulüp var," dedi Romano kısa süre önce YouTube kanalında. Şimdi İtalya da bir seçenek gibi görünüyor.