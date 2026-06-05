Bu tedirginliğin arka planında, önümüzdeki Ağustos ayında yapılacak ve Eberl için kader belirleyici bir gün haline gelebileceği düşünülen yönetim kurulu toplantısı yatıyor. Podcast'te, FC Bayern'in en önemli organının "bazı üyelerinin" Eberl ile sözleşme uzatımı konusunda "zaten olumsuz karar verdikleri" belirtiliyor.
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"Zaten başparmağını aşağı indirdi": Max Eberl, FC Bayern Münih'te erken ayrılıkla mı karşı karşıya?
Yönetim kurulu, Eberl’e şimdilik görevine devam edebileceği bir süre tanıdı. Sport Bild gazetesi, söz konusu toplantıya kadar Eberl’in “rahatça çalışmaya devam edebileceğini” bildirdi.
Ancak yönetim kurulunun kararı olumsuz çıkarsa, Eberl'in 2027'ye kadar süren sözleşmesi olmasına rağmen Münih'teki günleri anında sayılı olacaktır. Sektörde, gelecek için desteği olmayan bir spor direktörünün mevcut işleri yönetebilmesi neredeyse imkansız olarak kabul edilmektedir.
Sözleşmesinin uzatılmaması durumunda FC Bayern'in spor direktörüyle 2026/27 sezonuna girip girmeyeceği "şüpheli". Ve devam ediyor: "Bunun mantıklı olduğunu düşünemiyorum. Spor direktörü çalışırken herkesin onun yakında ayrılacağını bilmesi biraz tuhaf olurdu."
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Hoeneß, Eberl için "karar verici faktör" olacak
Onursal Başkan Uli Hoeneß, bu durumda bir kez daha "terazinin dengeleyicisi" olacak gibi görünüyor. Patronun desteği olmadan Eberl'in koltuğunda kalması imkansız olacak. Ancak işini elinde tutabilmek için Eberl'in "gerçekten mücadele etmesi" gerekiyor.
Yöneticinin mücadele etmeden pes etmek istemediği, kulüp içindeki çevrelerde çoktan ortaya çıktı. Eberl, denetim kurulundaki eleştirel sesleri ikna etmek için bir an önce sportif argümanlar sunması gerektiğini çoktan anladı. FC Bayern'deki işini korumak için Eberl, artık "savaş moduna" geçti.
Eberl, tam isabet transferlerine dikkat çekiyor
Bu bağlamda, özellikle transfer piyasasındaki başarılarına işaret ediyor; bu transferler, Münih ekibinin kadrosuna gözle görülür bir kalite katmış. Şubat ayında yapılan bir toplantıda, Alman rekortmeninin yönetiminde olduğu dönemde gerçekleşen Michael Olise ve Luis Diaz transferlerini ön plana çıkarmış.
Bu isabetli transferlerin, yönetim kurulundaki şüphecileri nihayet ikna etmeye ve Ağustos ayında başa gelen elenme tehlikesini önlemeye yetecek mi, bu muhtemelen Münih futbol dünyasının yaz aylarında en merak edilen sorularından biri olmaya devam edecek.
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FC Bayern Münih'in rekor transferleri
Oyuncular Pozisyon Transfer edildiği takım Yıl Transfer ücreti Harry Kane Forvet Tottenham Hotspur 2023 95 milyon euro Lucas Hernandez Savunma Atletico Madrid 2019 80 milyon euro Luis Diaz Forvet Liverpool FC 2025 70 milyon euro Matthijs de Ligt Savunma Juventus 2022 67 milyon euro Michael Olise Forvet Crystal Palace 2024 53 milyon euro