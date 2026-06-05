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Hoeneß EberlGetty Images
Jochen Tittmar

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"Zaten başparmağını aşağı indirdi": Max Eberl, FC Bayern Münih'te erken ayrılıkla mı karşı karşıya?

Bundesliga
Bayern Münih

Max Eberl, FC Bayern München'de son zamanlarda yaptığı başarılı transferlerle dikkat çekse de, koltuğu ciddi şekilde sallanıyor. Bild'in "Bayern-Insider" adlı podcast'inden alınan bilgilere göre, spor direktörünün görevine Ağustos ayında erken bir son gelme tehlikesi var.

Bu tedirginliğin arka planında, önümüzdeki Ağustos ayında yapılacak ve Eberl için kader belirleyici bir gün haline gelebileceği düşünülen yönetim kurulu toplantısı yatıyor. Podcast'te, FC Bayern'in en önemli organının "bazı üyelerinin" Eberl ile sözleşme uzatımı konusunda "zaten olumsuz karar verdikleri" belirtiliyor.

  • Yönetim kurulu, Eberl’e şimdilik görevine devam edebileceği bir süre tanıdı. Sport Bild gazetesi, söz konusu toplantıya kadar Eberl’in “rahatça çalışmaya devam edebileceğini” bildirdi.

    Ancak yönetim kurulunun kararı olumsuz çıkarsa, Eberl'in 2027'ye kadar süren sözleşmesi olmasına rağmen Münih'teki günleri anında sayılı olacaktır. Sektörde, gelecek için desteği olmayan bir spor direktörünün mevcut işleri yönetebilmesi neredeyse imkansız olarak kabul edilmektedir. 

    Sözleşmesinin uzatılmaması durumunda FC Bayern'in spor direktörüyle 2026/27 sezonuna girip girmeyeceği "şüpheli". Ve devam ediyor: "Bunun mantıklı olduğunu düşünemiyorum. Spor direktörü çalışırken herkesin onun yakında ayrılacağını bilmesi biraz tuhaf olurdu."

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  • Hoeneß & Eberl 2026getty

    Hoeneß, Eberl için "karar verici faktör" olacak

    Onursal Başkan Uli Hoeneß, bu durumda bir kez daha "terazinin dengeleyicisi" olacak gibi görünüyor. Patronun desteği olmadan Eberl'in koltuğunda kalması imkansız olacak. Ancak işini elinde tutabilmek için Eberl'in "gerçekten mücadele etmesi" gerekiyor.

    Yöneticinin mücadele etmeden pes etmek istemediği, kulüp içindeki çevrelerde çoktan ortaya çıktı. Eberl, denetim kurulundaki eleştirel sesleri ikna etmek için bir an önce sportif argümanlar sunması gerektiğini çoktan anladı. FC Bayern'deki işini korumak için Eberl, artık "savaş moduna" geçti.

  • Eberl, tam isabet transferlerine dikkat çekiyor

    Bu bağlamda, özellikle transfer piyasasındaki başarılarına işaret ediyor; bu transferler, Münih ekibinin kadrosuna gözle görülür bir kalite katmış. Şubat ayında yapılan bir toplantıda, Alman rekortmeninin yönetiminde olduğu dönemde gerçekleşen Michael Olise ve Luis Diaz transferlerini ön plana çıkarmış. 

    Bu isabetli transferlerin, yönetim kurulundaki şüphecileri nihayet ikna etmeye ve Ağustos ayında başa gelen elenme tehlikesini önlemeye yetecek mi, bu muhtemelen Münih futbol dünyasının yaz aylarında en merak edilen sorularından biri olmaya devam edecek.

  • Harry KaneGetty Images

    FC Bayern Münih'in rekor transferleri

    OyuncularPozisyonTransfer edildiği takımYılTransfer ücreti
    Harry KaneForvetTottenham Hotspur202395 milyon euro
    Lucas HernandezSavunmaAtletico Madrid201980 milyon euro
    Luis DiazForvetLiverpool FC202570 milyon euro
    Matthijs de LigtSavunmaJuventus202267 milyon euro
    Michael OliseForvetCrystal Palace202453 milyon euro