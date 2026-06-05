"Zaten başparmağını aşağı indirdi": Max Eberl, FC Bayern Münih'te erken ayrılıkla mı karşı karşıya?

Yönetim kurulu, Eberl’e şimdilik görevine devam edebileceği bir süre tanıdı. Sport Bild gazetesi, söz konusu toplantıya kadar Eberl’in “rahatça çalışmaya devam edebileceğini” bildirdi.

Ancak yönetim kurulunun kararı olumsuz çıkarsa, Eberl'in 2027'ye kadar süren sözleşmesi olmasına rağmen Münih'teki günleri anında sayılı olacaktır. Sektörde, gelecek için desteği olmayan bir spor direktörünün mevcut işleri yönetebilmesi neredeyse imkansız olarak kabul edilmektedir.

Sözleşmesinin uzatılmaması durumunda FC Bayern'in spor direktörüyle 2026/27 sezonuna girip girmeyeceği "şüpheli". Ve devam ediyor: "Bunun mantıklı olduğunu düşünemiyorum. Spor direktörü çalışırken herkesin onun yakında ayrılacağını bilmesi biraz tuhaf olurdu."