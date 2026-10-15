Zar zor tutunuyor! Jamie Carragher'dan Real Madrid'in Roma karşısındaki Şampiyonlar Ligi geri dönüşüne rağmen Jose Mourinho hakkında sert değerlendirme

CBS Sports'ta konuşan Carragher, Mourinho'nun görevdeki ilk dönemine ilişkin ciddi çekincelerini dile getirdi. Sunucu Kate Scott'ın mevcut takımın Mourinho'nun alışılmış kimliğini yansıtıp yansıtmadığını sorması üzerine eski Liverpool savunmacısı net konuştu.

“Hayır. Bence bunu yakalamaları çok zor çünkü çok sayıda harika hücum oyuncuları var,” dedi Carragher. “Bu büyüklükte bir kulübe gittiğinizde onları oynatmak zorundasınız. ‘Tamam, bir hücum oyuncusunu çıkarıp belki onun yerine fazladan bir orta saha oyuncusu koyarım’ diyebileceğiniz bir durum değil.”

Carragher, yıldız hücum oyuncularını sahaya sürme baskısının Mourinho'nun tercih ettiği düzeni etkilediğine inanıyor. “Bence neredeyse hiçbir teknik direktörün Real Madrid'e gidip kendi bildiği gibi çalışması kolay değil,” diye ekledi. “Neredeyse Real Madrid teknik direktörü rolünü oynamak zorundalar. Jose Mourinho'nun belli bir düzene bağlı, organize bir teknik direktör olduğunu biliyoruz. Bunu kariyeri boyunca görüyoruz. Ama Real Madrid'de o bile böyle olamıyor.”



