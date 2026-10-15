AFP
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Zar zor tutunuyor! Jamie Carragher'dan Real Madrid'in Roma karşısındaki Şampiyonlar Ligi geri dönüşüne rağmen Jose Mourinho hakkında sert değerlendirme
Dramatik geri dönüş, daha geniş çaplı sorunların üstünü örtüyor
Real Madrid, çarşamba gecesi Stadio Olimpico'da üç puanı aldı ancak Roma karşısındaki performansı yanıtladığından daha fazla soru doğurdu. İspanyol devi, normal sürenin bitimine yalnızca sekiz dakika kala 3-1 gerideydi.
Son bölümdeki toparlanma, Mourinho'nun ekibini utanç verici bir yenilgiden kurtardı. Yaz transferi Carlos Espi geri dönüşü başlattı; Kylian Mbappe, Endrick ve Antonio Rudiger'in golleri ise 4-3'lük galibiyeti getirdi. Bu sonuç, Madrid'in Avrupa'daki yoluna kayıpsız devam etmesini sağladı ancak galibiyetin çalkantılı biçimde gelmesi savunmadaki ciddi zaafları gözler önüne serdi.
Maç boyunca kontrolü sağlayamayan takımın bu görüntüsü, Mourinho'nun taktiksel etkisi konusunda soru işaretleri yarattı. Portekizli teknik direktör, dirençli ve iyi organize olmuş takımlar kurmasıyla tanınsa da mevcut kadrosu dağınık bir görüntü sergiliyor.
- Getty Images Sport
Carragher taktiksel ikileme dikkat çekti
CBS Sports'ta konuşan Carragher, Mourinho'nun görevdeki ilk dönemine ilişkin ciddi çekincelerini dile getirdi. Sunucu Kate Scott'ın mevcut takımın Mourinho'nun alışılmış kimliğini yansıtıp yansıtmadığını sorması üzerine eski Liverpool savunmacısı net konuştu.
“Hayır. Bence bunu yakalamaları çok zor çünkü çok sayıda harika hücum oyuncuları var,” dedi Carragher. “Bu büyüklükte bir kulübe gittiğinizde onları oynatmak zorundasınız. ‘Tamam, bir hücum oyuncusunu çıkarıp belki onun yerine fazladan bir orta saha oyuncusu koyarım’ diyebileceğiniz bir durum değil.”
Carragher, yıldız hücum oyuncularını sahaya sürme baskısının Mourinho'nun tercih ettiği düzeni etkilediğine inanıyor. “Bence neredeyse hiçbir teknik direktörün Real Madrid'e gidip kendi bildiği gibi çalışması kolay değil,” diye ekledi. “Neredeyse Real Madrid teknik direktörü rolünü oynamak zorundalar. Jose Mourinho'nun belli bir düzene bağlı, organize bir teknik direktör olduğunu biliyoruz. Bunu kariyeri boyunca görüyoruz. Ama Real Madrid'de o bile böyle olamıyor.”
Şimdiden baskı altında olan bir teknik direktör
Carragher'a göre istikrarsız performanslar Mourinho'yu zor durumda bıraktı. Son anlarda gelen kurtarıcı hamlelere bel bağlanması, gerçek bir dirençten ziyade altta yatan bir istikrarsızlığa işaret ediyor.
Carragher, "Sezonun daha bu ilk haftalarında bile sanki Mourinho zar zor ayakta kalıyor; ya da takım son dakika golleriyle, geri dönüşlerle durumu kurtarıyor gibi geliyor," dedi. "Açıkçası hiç ikna edici görünmüyorlar. Ama işlerin dağıldığını ya da yürümediğini söyleyemeyeceğiniz kadarını yapıyorlar. Bir şekilde tutunuyorlar."
Kupa kazanma zorunluluğu da durumun ağırlığını artırıyor. Real Madrid şu anda üst üste üçüncü kupasız sezonunu yaşıyor ve bu da geri dönen teknik direktörden beklentileri yükseltiyor.
- AFP
Kritik El Clasico kapıda
Mourinho ve kadrosunu yakın gelecekte zorlu bir süreç bekliyor. Real Madrid ile La Liga lideri Barcelona arasında şimdiden önemli bir puan farkı var.
İki ezeli rakip, gelecek hafta sonu kritik bir El Clasico'da karşı karşıya gelecek. Carragher, Madrid'in ezeli rakibine yenilmesi hâlinde şampiyonluk umutlarının erkenden fiilen sona erebileceği uyarısında bulundu. Mourinho, takımının ligdeki mücadelesini kurtarmak ve kulübün kupa hasretine son vermek için bir an önce istikrar sağlamanın yolunu bulmalı.
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