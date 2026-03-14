Zaniolo: "Udine doğru yer. Eskiden olgun değildim, şimdi kendimi daha olgun hissediyorum ve hata yapma lüksüm yok. Roma mı? Hiç pişmanlık duymuyorum. Milli takıma gelince..."

"Bence geçmiş, geçmişte kaldı. Roma'yı çok seviyorum çünkü eşim Romalı, ilk oğlum Romalı ve bu şehri seviyorum. Bana çok sevgi gösterdiler. Hayatta her hikayenin bir sonu vardır. Pişmanlığım yok. Umarım gelecekte işler daha iyi gider. Gelecekte Roma'da yaşamak istiyorum çünkü eşim orada yaşamak istiyor. Kulübe ya da taraftarlara karşı hiçbir şeyim yok. Onları her zaman destekleyeceğim. Geri dönüş mü? Futbolda ne olacağı belli olmaz, ama şu anda Udinese'ye odaklanmış durumdayım. Kendi hayalimi ve bizim hayalimizi gerçekleştirmek için odaklanmış durumdayım. Şu anda böyle devam etmek, iyi oynamak, takıma yardım etmek ve destek olmak, bu harika kulüp için çalışan teknik direktör ve başkanı takip etmek istiyorum. Ayrıca, en büyük hayalim İtalya ile Dünya Kupası'nda oynamak. Bu, en büyük hedeflerimden ve hayallerimden biri."

"Gattuso ile temas var mı? Henüz yok, ama onun herkesi takip ettiğini biliyorum. Dünya Kupası her ülke ve her oyuncu için çok önemli. Eleme turlarını geçmek hayati önem taşıyor. Mart ayında iki çok önemli maçımız var. İyi oynarsam belki çağrı gelebilir, biliyorum. Buna inanıyorum. Onunla konuşmadım, ama her pazar bizi takip ettiğini biliyorum."

"Forvet olarak yeni pozisyonunuz? Evet, bence bu pozisyon, yeteneklerimi gösterebileceğim bir pozisyon. Özgürlüğü seven, topu seven, takıma yardım etmeyi, koşmayı, savunmayı ve hücum etmeyi seven bir oyuncuyum. Topu kaleye doğru taşımak için alan bulmak en iyi yeteneklerimden biri. Teknik direktör bunu anladı ve onun ve takım için oynamaktan çok mutluyum."