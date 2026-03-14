Udinese'nin forveti Nicolò Zaniolo, Diretta Flashscore'a kariyeri, hayalleri ve Udinese'deki deneyimleri hakkında konuştu.
Çeviri:
Zaniolo: "Udine doğru yer. Eskiden olgun değildim, şimdi kendimi daha olgun hissediyorum ve hata yapma lüksüm yok. Roma mı? Hiç pişmanlık duymuyorum. Milli takıma gelince..."
UDINE
"Kariyerim boyunca önemli şehirlerdeki pek çok büyük kulübe gittim ve bu kulüplerde oynadım. Ama şu anda Udine'nin, kendimi kanıtlamak için doğru yer olduğunu düşünüyorum. Bir erkek, bir insan ve bir futbolcu olarak gelişmek için. Buraya geldiğimden beri, burasının benim yerim olduğunu hissediyorum. Çünkü ben de Udine gibi küçük bir şehir olan La Spezia'da doğdum. Benim doğal ortamım tam da bu; bana çok doğal geliyor. Dikkatimi dağıtan hiçbir şeyin olmadığı küçük bir şehirde yaşamak ve sadece futbola odaklanmak."
"Bence her futbolcu, oyunun her aşamasında konsantre olmalı çünkü futbol sadece sahada olanlardan ibaret değildir. Bence %70'i saha dışındaki hayattır. Ailenle, arkadaşlarınla, doğru insanlarla huzur içinde olmak. Udine'de bunu keşfettim. Burada olduğum ve Udinese için oynadığım için çok mutluyum. Burası büyük, sağlam bir kulüp. Buraya gelmekten daha iyi bir seçim yapamazdım."
BASINÇ
"Bir futbolcunun kariyerinde inişler ve çıkışlar olduğunu düşünüyorum. Geçmişte iki kez çok ciddi diz sakatlığı geçirdim. Zor bir dönemdi, çünkü iki kez sakatlandığında işler karmaşıklaşıyor. O anlarda, yanımda kalan ve saha içinde ve dışında bana yardım eden gerçek dostlarımı keşfettim. Şu anda iyi oynuyorum ve eski formuma geri dönüyorum. Böyle devam etmek istiyorum. Doğru yoldayım."
"Her oyuncu biraz baskı hisseder. Futbol oynadığınızda, her maçta konsantre olmak ve iyi oynamak için baskı altındasınız. Her pazar tüm potansiyelinizi göstermek zordur. Ama artık önemli olanın konsantre olmak, hayali ve hedefi her zaman aklınızda tutmak olduğunu anladım. Doğru yoldayım ve durmak istemiyorum. Hayatımda hatalar yaptığımı düşünüyorum ve bunu kabul ediyorum. Ama hatalar geçmişte kaldı. Şimdi yaşanacak bir şimdiki zaman ve gelecek var. Kalitemi göstermeye devam etmek ve herkesle iyi ilişkiler kurmak istiyorum. Artık kendimi çok daha olgun hissediyorum. Eskiden biraz olgunlaşmamıştımve kolayca dikkatim dağılıyordu. Şimdi iki çocuğum, bir eşim, bir ailem var. Büyüdüm. Bu bir sorumluluk. Artık ne ailem ne de kendim için hata yapamam. Artık yapamam."
ESKİ KIZLAR, KONUM VE MİLLİ TAKIM
"Bence geçmiş, geçmişte kaldı. Roma'yı çok seviyorum çünkü eşim Romalı, ilk oğlum Romalı ve bu şehri seviyorum. Bana çok sevgi gösterdiler. Hayatta her hikayenin bir sonu vardır. Pişmanlığım yok. Umarım gelecekte işler daha iyi gider. Gelecekte Roma'da yaşamak istiyorum çünkü eşim orada yaşamak istiyor. Kulübe ya da taraftarlara karşı hiçbir şeyim yok. Onları her zaman destekleyeceğim. Geri dönüş mü? Futbolda ne olacağı belli olmaz, ama şu anda Udinese'ye odaklanmış durumdayım. Kendi hayalimi ve bizim hayalimizi gerçekleştirmek için odaklanmış durumdayım. Şu anda böyle devam etmek, iyi oynamak, takıma yardım etmek ve destek olmak, bu harika kulüp için çalışan teknik direktör ve başkanı takip etmek istiyorum. Ayrıca, en büyük hayalim İtalya ile Dünya Kupası'nda oynamak. Bu, en büyük hedeflerimden ve hayallerimden biri."
"Gattuso ile temas var mı? Henüz yok, ama onun herkesi takip ettiğini biliyorum. Dünya Kupası her ülke ve her oyuncu için çok önemli. Eleme turlarını geçmek hayati önem taşıyor. Mart ayında iki çok önemli maçımız var. İyi oynarsam belki çağrı gelebilir, biliyorum. Buna inanıyorum. Onunla konuşmadım, ama her pazar bizi takip ettiğini biliyorum."
"Forvet olarak yeni pozisyonunuz? Evet, bence bu pozisyon, yeteneklerimi gösterebileceğim bir pozisyon. Özgürlüğü seven, topu seven, takıma yardım etmeyi, koşmayı, savunmayı ve hücum etmeyi seven bir oyuncuyum. Topu kaleye doğru taşımak için alan bulmak en iyi yeteneklerimden biri. Teknik direktör bunu anladı ve onun ve takım için oynamaktan çok mutluyum."