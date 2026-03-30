Ecuador v Italy - International FriendlyGetty Images Sport
Emanuele Tramacere

Çeviri:

Zaniolo: "Gattuso'dan çağrı bekliyordu. Gelecek mi? Udine'de mutlu ama durumu gün be gün değerlendiriyoruz"

Forvetin geleceği hâlâ belirsizliğini koruyor ve milli takıma çağrılma umudu hâlâ sönmüyor.

İyi ya da kötü, Nicolò Zaniolo her zaman gündemde. İtalya'nın 2026 ABD-Meksika-Kanada Dünya Kupası'na katılma hakkı için mücadele ettiği bu milli takım arası dönemde, Udinese'nin ofansif orta saha oyuncusu, mükemmel performansına rağmen Gennaro Gattuso'nun kadrosuna alınmadı.


Gazzettino del Friuli'ye röportaj veren oyuncunun menajeri Claudio Vigorelli, eski Roma oyuncusunun milli takıma geri dönmeyi ne kadar çok istediğini doğrularken, geleceği konusunda ise çeşitli senaryolara kapıyı açık bıraktı.


  • TÜRKİYE'DE ÇOK SEVİLEN

    "Türkiye'de hâlâ çok seviliyor; Galatasaray ile şampiyonluk kazandı ve attığı bir gol, takımına bir derbi galibiyeti kazandırdı. Premier Lig'de ise, bahis skandalı da dahil olmak üzere zor bir yıl geçirdi, ancak bu durumdan büyük bir başarıyla çıktı. Geçen yıl Atalanta ve Fiorentina'da geçirdiği dönem hariç, Nicolò her zaman lider ve başrol oyuncusu olarak sezonlar geçirdi. Bir şampiyonun özelliklerini defalarca kanıtladı."

  • UDINE'DE DURUM İYİ, ANCAK DURUMU GÖZLE TAKİP EDİYORUZ

    "Şimdi Udinese'nin onu kadroya katma hakkı var; en kısa zamanda masaya oturup nasıl bir yol izleyeceğimize karar vereceğimizden eminim. Udine'de çok mutlu olduğu kesin; başka kulüplerin ilgisini çekebileceğini düşünmek futbolun bir parçası, ama şu anda durumu gün be gün değerlendiriyoruz: Udine'de mutlu, bunu tekrar vurgulamak isterim. Şimdilik Galatasaray ile olan konuyu halletmeye odaklanalım."

  • İTALYA'YA UMUT BAĞLAMIŞTI

    "Bunu saklamanın bir anlamı yok, milli takım tüm futbolcuların ortak hedefi. Bunu kabul ediyoruz, bu çağrı daha sonra gelmeyeceği anlamına gelmez. Yine de Gattuso'nun şeffaflığını ve sözlerini takdir ediyoruz, gelecekte göreceğiz"

  • ETİKETLERİ ÜSTÜNDEN ATMAK

    "Etiketlerden ve tozdan kurtulmanın tek bir yolu var: çalışmak ve şu anda olduğu gibi iyi performans göstermeye devam etmek. Eminim ki bunlar yavaş yavaş ortadan kalkacaktır; mazeret aramak istemem ama sakatlıkları unutmamak gerekir; bu yüzden çok acı çekti, düştü ve muhteşem bir şekilde yeniden ayağa kalktı."