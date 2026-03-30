Zaniolo: "Gattuso'dan çağrı bekliyordu. Gelecek mi? Udine'de mutlu ama durumu gün be gün değerlendiriyoruz"

İyi ya da kötü, Nicolò Zaniolo her zaman gündemde. İtalya'nın 2026 ABD-Meksika-Kanada Dünya Kupası'na katılma hakkı için mücadele ettiği bu milli takım arası dönemde, Udinese'nin ofansif orta saha oyuncusu, mükemmel performansına rağmen Gennaro Gattuso'nun kadrosuna alınmadı.





Gazzettino del Friuli'ye röportaj veren oyuncunun menajeri Claudio Vigorelli, eski Roma oyuncusunun milli takıma geri dönmeyi ne kadar çok istediğini doğrularken, geleceği konusunda ise çeşitli senaryolara kapıyı açık bıraktı.



