Roma ve İtalya Milli Takımı: yoğun duyguların, az ya da çok beklenen beklentilerin ve kopup yeniden kurularak kalıcı anılar yaratan bağların şekillendirdiği iki hikâye. Nicolò Zaniolo, Calciomercato ve Goal'e verdiği özel röportajda Roma'daki geçmişini ve İtalya Milli Takımı'na dair kurmayı sürdürdüğü hayallerini yeniden anlattı. Bir daha yapmayacağı tercihler de dâhil olmak üzere geçmişteki seçimleri onu bugüne kadar şekillendirdi. En büyük hayali ise İtalya Milli Takımı formasıyla Dünya Kupası'nda oynamak. Bu, devam eden kariyerindeki mutlak önceliği.
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