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Emanuele Tramacere
Çeviri:

Zaniolo, CM'ye konuştu: "Roma en güzel deneyimimdi, pek çok şeyi yeniden yapmazdım. İtalya ile Dünya Kupası'na katılmayı hak etmek istiyorum. Gasperini mi? Vizyoner."

N. Zaniolo
İtalya
Roma
Udinese
FEATURES

Juventuslu forvetin özel röportajının ikinci bölümü.

Roma ve İtalya Milli Takımı: yoğun duyguların, az ya da çok beklenen beklentilerin ve kopup yeniden kurularak kalıcı anılar yaratan bağların şekillendirdiği iki hikâye. Nicolò Zaniolo, Calciomercato ve Goal'e verdiği özel röportajda Roma'daki geçmişini ve İtalya Milli Takımı'na dair kurmayı sürdürdüğü hayallerini yeniden anlattı. Bir daha yapmayacağı tercihler de dâhil olmak üzere geçmişteki seçimleri onu bugüne kadar şekillendirdi. En büyük hayali ise İtalya Milli Takımı formasıyla Dünya Kupası'nda oynamak. Bu, devam eden kariyerindeki mutlak önceliği.


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  • Mancini'nin İtalya Milli Takımı'ndaki yeni dönemi

    Yaşadığın ve tedavisini sürdürdüğün sakatlık nedeniyle İtalya Millî Takımı'nın kampından ayrılmak zorunda kaldın. Coverciano'daki takımda nasıl bir ortam buldun? İtalya'nın bu yeni yolculuğunu nasıl görüyorsun?

    "İtalya Millî Takımı, bütün İtalyan futbolcular için daima bir hedef ve hayal olmalı. Çünkü İtalya formasını giydiğinde bütün bir ülkeyi temsil ediyorsun. Orada geçirdiğim birkaç günde iyi işler yapma, yeniden ayağa kalkma ve İtalya'yı hak ettiği yere taşıma isteğini hemen hissettim. Teknik direktör Mancini takıma kısa sürede kendi damgasını vurdu. Bu yeni dönemin büyük başarılar getireceğine inanıyorum. Kendi adıma ve gelecek için İtalya formasını giymenin bir ayrıcalık olduğunu ve bu formayı hak etmek gerektiğini biliyorum. En iyi kararı saha verir."

  • ZENİCA PİŞMANLIĞI?

    Zenica'da ve dolayısıyla son Dünya Kupası'nda yer alamadığın için pişmanlık duyuyor musun?

    "Bu, kişisel bir pişmanlıktan çok tüm İtalyanların içinde kalan bir ukde. Sahada kimin olduğu önemli değildi; önemli olan Dünya Kupası'na gitmekti ve bunu başaramadık. Şimdi kolları sıvıyoruz. Dört yıl sonra bir fırsat daha olacak. Yeni bir dönem başladı ve umarız bu kez İtalya'yı hak ettiği sahneye yeniden taşımayı başarırız."

  • HEDEF DÜNYA KUPASI. HEPİMİZ SERIE A ŞAMPİYONLUĞUNU İSTERİZ AMA...

    Gelecek ve Udinese için kendine hangi hedefleri koydun?

    "Kendime her zaman kısa vadeli hedefler koyarım. Şimdi tek istediğim sahalara dönüp Udinese formasıyla kendi seviyemde mücadele etmek. En büyük hayalim ise İtalya ile Dünya Kupası'na katılmak. Kulüple hedefimiz geçen yılki 50 puana ulaşmak ya da bu puanı aşmak. Avrupa hedefinden söz edebilir miyiz? Alçakgönüllü olmalıyız. Elbette Serie A şampiyonluğunu kazanmak isteriz ama bunu isteyen yalnızca biz değiliz... Takım güçlü, büyük işler başarabiliriz ama iyi kadrolara sahip çok sayıda takım var. Gerçekçi olmalıyız."


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  • ROLÜ

    Udine'deki rolün gibi millî takımdaki rolün de değişiyor ve zaman içinde çok değişti. Bugün seni tanımlamak için "hücuma ödünç verilmiş bir 10 numara" demek doğru olur mu?

    "Kariyerimde gerçekten pek çok pozisyonda oynadım. Önce iç orta saha ve orta sahanın kenarında oynadım, ardından Roma'da sağ tarafa geçtim. Sakatlıklar, kanat boyunca gidip gelmemi sağlayan patlayıcılığımı biraz azalttı ve beni sahanın daha içine yöneltti. On numara pozisyonunun bana tam uyduğunu düşünüyorum. Kaleyi arkamda değil, karşımda görmem gerekiyor. Uzaktan şut çekebiliyorum, takım arkadaşlarıma asist yapabiliyorum. Bunların hepsi benim özelliklerim."

  • Roma deneyimim en güzeliydi, birçok şeyi bir daha yapmazdım

    Roma'dan söz ettin. Geçmişe dönebilsen yaptığın tercihlerde ya da daha genel olarak Roma'daki deneyiminde değiştireceğin bir şey olur muydu?

    "Roma'da geçirdiğim dönem, hayatımın en önemli ve bana en çok şey öğreten dönemlerinden biriydi. Conference League zaferi, Bernabéu'daki ilk maçım ve Sassuolo'ya karşı Serie A'daki ilk golüm gibi büyük sevinçleri içimde taşıyorum. Ama hayal kırıklıkları da yaşadım. Roma'da birçok arkadaş bıraktım, eşim Romalı, ilk çocuğum orada doğdu... Hatta kariyerim bittiğinde yeniden orada yaşamayı düşünüyoruz. Belki birçok şeyi yeniden yapmazdım ama o hatalar ve çapraz bağ sakatlıkları kadar ağır sakatlıklar olmasaydı bugün olduğum kişi ve sporcu olmazdım. Bunlar bana vücuduma, beslenmeme ve sakatlıkları önlemeye özen göstermeyi öğretti. Bugün sakatlık önleme çalışmalarını yapmadan sahaya çıkmıyorum. Hâlâ tuttuğum ve desteklediğim Roma camiasıyla ilişkimizi biraz sert bir şekilde noktalamış olmamız beni üzdü"


  • Roma, Atalanta'da birlikte çalıştığın Gasperini ile şimdi büyük hayaller kurmaya çalışıyor. Onunla ilgili neler hatırlıyorsun? Scudetto kelimesi telaffuz edilebilir mi?

    "Gasperini inanılmaz bir teknik direktör. Her oyuncudan yüzde 120 verim almayı başarıyor, seni fiziksel ve zihinsel olarak uçuruyor. Atalanta'ya geldiğimde beşinci metatars kemiğimde bir sorun vardı ve onun isteklerini tam olarak karşılayamıyordum. Yine de onun gibi vizyoner bir teknik direktörle çalışma onurunu yaşadım. Gittiği her yerde iz bırakıyor ve Roma da bu yıl uçuyor. Scudetto yarışında kesinlikle söz sahibi olabilirler."