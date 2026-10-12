Udine'deki rolün gibi millî takımdaki rolün de değişiyor ve zaman içinde çok değişti. Bugün seni tanımlamak için "hücuma ödünç verilmiş bir 10 numara" demek doğru olur mu?

"Kariyerimde gerçekten pek çok pozisyonda oynadım. Önce iç orta saha ve orta sahanın kenarında oynadım, ardından Roma'da sağ tarafa geçtim. Sakatlıklar, kanat boyunca gidip gelmemi sağlayan patlayıcılığımı biraz azalttı ve beni sahanın daha içine yöneltti. On numara pozisyonunun bana tam uyduğunu düşünüyorum. Kaleyi arkamda değil, karşımda görmem gerekiyor. Uzaktan şut çekebiliyorum, takım arkadaşlarıma asist yapabiliyorum. Bunların hepsi benim özelliklerim."