Roma'dan İngiltere ve Premier League üzerinden Türkiye'ye uzanan kariyerinde Nicolò Zaniolo, Avrupa futbolunun elitleriyle karşı karşıya geldi. José Mourinho ile ilişkisinden "futbolun NBA'i" olarak nitelediği ligde Aston Villa formasıyla yaşadıklarına kadar Udinese'nin hücum oyuncusu, birbirinden farklı ortamlarda kendini nasıl sınadığını Calciomercato e Goal'e özel olarak anlattı. Gördüğü birçok stat arasında en ateşli atmosfere sahip olanlardan biri de Galatasaray'ın stadıydı. Şimdi Rafael Leao da oraya gitti. Doğru bir tercih mi?
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