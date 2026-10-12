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Emanuele Tramacere
Çeviri:

Zaniolo, CM'ye konuştu: "Leao, Galatasaray'a gitmekle iyi yaptı. Premier Lig'i istiyordum, orası futbolun NBA'i. Mourinho bir sihirbaz, bir de perde arkası var..."

Aston Villa
Galatasaray
Transfers
Roma
Udinese
AC Milan
N. Zaniolo
J. Mourinho
R. Leao

Juventuslu forvetle yapılan özel röportajın üçüncü bölümü.

Roma'dan İngiltere ve Premier League üzerinden Türkiye'ye uzanan kariyerinde Nicolò Zaniolo, Avrupa futbolunun elitleriyle karşı karşıya geldi. José Mourinho ile ilişkisinden "futbolun NBA'i" olarak nitelediği ligde Aston Villa formasıyla yaşadıklarına kadar Udinese'nin hücum oyuncusu, birbirinden farklı ortamlarda kendini nasıl sınadığını Calciomercato e Goal'e özel olarak anlattı. Gördüğü birçok stat arasında en ateşli atmosfere sahip olanlardan biri de Galatasaray'ın stadıydı. Şimdi Rafael Leao da oraya gitti. Doğru bir tercih mi?


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  • MOURINHO

    José Mourinho yönetiminde çok iyi bir performans sergiledin. Bir sezonu en çok gol ve asistle tamamladığın teknik direktör hâlâ o. Onu gerçekten "Special" kılan ne?

    "Mourinho her yönüyle 'Special': yönetiminde, sahada, maça bakışında. Anlatabileceğim pek çok anı var... Birini mi anlatayım? Konferans Ligi finaliyle ilgili. İlk 11 için başka bir oyuncuyla aramda kararsız kalmıştı. Ekibindeki herkes ona benim değil, diğer oyuncunun oynamasını öneriyordu. Mourinho ise 'Hayır, yarın Nicolò oynamalı çünkü gol atacak' dedi. Başka zamanlarda soyunma odasına gelip 'Yarın maça hızlı başlayacağız, onları zor durumda bırakacağız ve 1-0 öne geçeceğiz' derdi. Ertesi gün de maça hızlı başlar, 1-0 öne geçerdik. O bir usta. Saha dışında da bana çok yardımcı oldu. Hâlâ WhatsApp üzerinden görüşüyoruz; bazen o yazıyor, bazen ben. Dünya çapında yıldızları çalıştırmış bir teknik direktörün kendiliğinden vakit ayırıp nasıl olduğumu sorması, teknik direktörlüğünden önce insan olarak ne kadar büyük olduğunu gösteriyor."


  • ASTON VILLA VE PREMIER LEAGUE

    Kariyerinde Aston Villa dönemi de var. Premier League'de daha iyisini yapabileceğini düşünüyor muydun? Orada nasıl bir deneyim yaşadın ve yolunda gitmeyen ne oldu?

    "Premier League, futbolun NBA'i ve açıkçası orada oynamak benim hayalimdi. Oyun tarzımın da bu lige tam uyduğunu düşünüyordum. Başlarda sık sık forma giyiyordum. İnanılmaz bir sezon geçirdik ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanarak sezonu tamamladık. Ancak hücum hattında Diaby, Watkins, Rogers ve Bailey gibi oyuncularla rekabet çok yoğundu. Seviye çok yüksekti. Sonra, diyelim ki hem sahada hem günlük hayatta, kültürel açıdan da uyum sağlamak için zamana ihtiyacım vardı. Bir de dürüst olmam gerekirse İtalya'yı çok özlüyordum. Yine de ilk 11'de başlayıp Arsenal'i 2-0 yendiğimiz maç gibi bana büyük mutluluk veren anlar yaşadığımı düşünüyorum. Bu deneyim bana kişisel olarak çok şey kattı ve Aston Villa gibi önemli bir kulübün Şampiyonlar Ligi'ne katılmasına katkıda bulunduğum için mutluyum."

  • Gönlümüzdeki stadyumlar

    İkonik ve çok önemli statlarda oynadın. Seni en çok hangisi etkiledi? Atmosferi nedeniyle Galatasaray’ın stadı olabilir mi?

    "Doğru (gülüyor, editörün notu). Anfield, Old Trafford, San Siro ve Olimpico gibi harika statlarda oynadım... Galatasaray’da inanılmaz bir taraftar desteği var. Bir metre uzağındaki takım arkadaşını duyamıyorsun, onun kulağına konuşman gerekiyor. Her maç 50-60 bin coşkulu taraftar oluyor; sanki her seferinde Şampiyonlar Ligi finali oynanıyor. Olimpico’yu söylememe bile gerek yok... Taraftar desteğiyle maça sanki 1-0 önde başlıyorsun. Ama bende en derin iz bırakan stat Bernabéu. O seviyedeki ilk resmî maçım olan Real Madrid-Roma maçını orada oynamayı asla unutmayacağım."

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  • Leao Galatasaray'a mı? İyi yaptı.

    Leao, son transfer döneminde Milan'dan Galatasaray'a transfer oldu. Sen de Galatasaray'da oynamış biri olarak sence doğru bir karar mı verdi?

    "Bence evet. Leao dünya çapında bir yıldız, şu anda oynayan en iyi kanat oyuncularından biri. Galatasaray çok köklü bir kulüp, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor. Türk futbolu da Osimhen ve Sané gibi yıldızları getirerek büyük bir gelişim gösteriyor. Galatasaray'da oynama ve Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'ne çıkma fırsatı bulduysa kesinlikle doğru bir karar verdi. Ona başarılar diliyorum. Futboldan keyif almaya devam etmesini ve ne kadar iyi olduğunu herkese göstermesini umuyorum. Çünkü kendisini şahsen tanımasam da ilk izlenimim olumlu."