José Mourinho yönetiminde çok iyi bir performans sergiledin. Bir sezonu en çok gol ve asistle tamamladığın teknik direktör hâlâ o. Onu gerçekten "Special" kılan ne?

"Mourinho her yönüyle 'Special': yönetiminde, sahada, maça bakışında. Anlatabileceğim pek çok anı var... Birini mi anlatayım? Konferans Ligi finaliyle ilgili. İlk 11 için başka bir oyuncuyla aramda kararsız kalmıştı. Ekibindeki herkes ona benim değil, diğer oyuncunun oynamasını öneriyordu. Mourinho ise 'Hayır, yarın Nicolò oynamalı çünkü gol atacak' dedi. Başka zamanlarda soyunma odasına gelip 'Yarın maça hızlı başlayacağız, onları zor durumda bırakacağız ve 1-0 öne geçeceğiz' derdi. Ertesi gün de maça hızlı başlar, 1-0 öne geçerdik. O bir usta. Saha dışında da bana çok yardımcı oldu. Hâlâ WhatsApp üzerinden görüşüyoruz; bazen o yazıyor, bazen ben. Dünya çapında yıldızları çalıştırmış bir teknik direktörün kendiliğinden vakit ayırıp nasıl olduğumu sorması, teknik direktörlüğünden önce insan olarak ne kadar büyük olduğunu gösteriyor."



