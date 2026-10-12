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cm grafica udinese zaniolo
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Zaniolo, CM'ye konuştu: "Alaba, Udinese'nin güç gösterisi. Milan mı? Büyük kulüplerle ilgili söylentiler vardı ama kalmak istiyordum."

N. Zaniolo
Udinese
AC Milan
Lazio
Transfers

Juventuslu forvetle yapılan özel röportajın ilk bölümü.

Bugünü, hedefleri ve değerini kanıtlamaya devam etme arzusu. Nicolò Zaniolo, Udinese ile iki kez yeni bir başlangıç yapmayı seçti. Bir yıl önceki tercihi, eve dönerek istikrar yakalamak ve iz bırakmak içindi. Bu yaz ise haftalar süren yoğun tartışmaların ardından daha büyük hayaller kurmak için Udinese'de kalmayı seçti.

Friuli'deki deneyimine dair değerlendirmelerinden kişisel hedeflerine ve takım hedeflerine, saha dışındaki bazı merak edilen konulara kadar İtalyan forvet, hedeflerini gizlemeden her yönüyle kendini özel olarak Calciomercato ve Goal'a anlattı.


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  • DAHA İYİYİM, DAHA GÜÇLÜ YENİDEN BAŞLIYORUZ

    Aranın ardından yeniden başlayacak sezonla başlayalım. İyi başladınız ama aradan önce işler biraz ters gitmeye başladı. Dönüşte bu Udinese'den ne beklemeliyiz? Senin sakatlığın nasıl?

    İlk iki maça çok güçlü başladık; Monza'yı yendik, Como ile berabere kaldık. Ancak sonrasında sezon başlangıcımız, başta planladığımız gibi gitmedi. Bazı şeyleri geliştirmemiz gerektiğini biliyoruz. Bu dönemde eksik kaldığımız yönleri geliştirmek için her gün kendi aramızda konuşuyoruz. Ara, daha iyi çalışmamıza, yeniden kenetlenmemize ve ekstra motivasyon bulmamıza kesinlikle yardımcı oldu. Yeniden başlıyoruz ve daha güçlü başlamalıyız. Bana gelince, kişisel olarak her şey yolunda. Sakatlığın ardından ufak bir aksilik yaşadım ama sağlık ekibiyle birlikte çok iyi çalışıyoruz. Toparlanmak için her gün sahadayım ve yakında bu takıma önemli bir katkı sağlamak üzere geri dönebileceğim.

  • Alaba büyük bir şampiyon.

    Udine'de sen varsın; Ekkelenkamp ve Davis gibi birçok oyuncu da burada. Şimdi Alaba da geldi. Udinese yalnızca İtalya'da değil, Avrupa'da da önemli bir referans ve sıçrama noktası olmaya geri mi dönüyor?

    "Udinese, her zaman büyük oyunculara ve pek çok yeteneğe sahip olmuş köklü bir İtalyan kulübü. David [Alaba]'nın gelişi, geçen yılki başarılı sezonla yetinmeyip daha büyük hedeflere yönelen kulübün gücünü gösteriyor. David'i benim anlatmama gerek yok: O, Real Madrid ve Bayern Münih gibi takımlarda oynamış büyük bir şampiyon. Bize büyük bir deneyim ve kazanma zihniyeti katacağına eminim. Aramızda olmasından çok mutluyuz. İlk günden itibaren son derece mütevazı davrandı. Sonuçta büyük bir şampiyonu yalnızca iyi bir oyuncudan ayıran da bu. Onun hakkında sadece iyi şeyler söyleyebilirim. İhtiyacımız olan oyunculardan biriydi ve onunla oynamak için sabırsızlanıyorum.

  • RUNJAIC'İN SIRLARI

    Bize Kosta Runjaic hakkında ilginç bir şey anlatabilir misin? Nasıl bir teknik direktör ve yurt dışındaki deneyimlerinden neler getiriyor? Biz onu, kendisini biraz perdeleyen dilin süzgecinden tanıyoruz...

    Teknik direktörümüz çok açık sözlü ve net: Söylenecek olumlu bir şey varsa söylüyor, olumsuz bir şey varsa onu da aynı açıklıkla dile getiriyor. Yöntemini çok seviyorum; pratik ve takım olmayı esas alan bir çalışma biçimi var. Günümüz futbolunda istediğiniz kadar güçlü bir takımınız olsun, birlik ve beraberlik yoksa fazla yol alamazsınız. O da buna çok önem veriyor. Geçen yıl harika bir sezon geçirdik, bunda onun da büyük payı vardı. Yeniden gülümseyebilmeyi umuyoruz çünkü hafta boyunca verdiğimiz emekle bunu hak ediyoruz.

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  • SÖZLEŞME YENİLEME VE TRANSFER SÖYLENTİLERİ

    Bu yaz, Galatasaray'dan bonservisinin alınmasının ardından sözleşmeni yenilemen kaçınılmaz olarak gündeme geldi. Seni Milan gibi başka kulüplerle ilişkilendiren söylentilerin gerçek payı neydi ve seni Udine'de kalmaya ne ikna etti?

    "Biraz çalkantılı bir yaz geçirdim. Bu süreç, ne istediğimi düşünmemi ve gerçekten anlamamı sağladı. Niyetim her zaman burada kalmaktı çünkü burada gerçekten çok iyi hissediyorum. Udinese benim için bir aile. Beni kucakladılar, desteklediler ve her konuda yardımcı oldular. Bu kulübe karşı güçlü bir aidiyet ve minnet duygusu besliyorum. Futbolda sözleşmelerle ilgili birçok dinamik var... Kısa bir görüşme süreci yaşandı ama neyse ki her şey olumlu sonuçlandı. Diğer kulüpler mi? İyi bir sezon geçirdiğinde büyük kulüplerle adının anılması normal ama ben önce Udinese'yi dinlemek istedim. Onlar da beni tutmak istiyordu. Şimdi sahada bu güvenin karşılığını vermek bana düşüyor."


    Udinese'deki takım arkadaşların arasında en iyi oyuncu kim? Peki en eğlencelisi?

    Gelecek vadeden çok sayıda genç oyuncumuz var. Solet, Davis, Ekkelenkamp ve Okoye gibi değerli oyuncularımız da var. Yalnızca birini seçmek diğerlerine saygısızlık olur. En eğlencileri mi? Şüphesiz Soltet (gülüyor, ed. notu), ama Okoye de öyle!