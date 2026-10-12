Zaniolo, CM'ye konuştu: "Alaba, Udinese'nin güç gösterisi. Milan mı? Büyük kulüplerle ilgili söylentiler vardı ama kalmak istiyordum."

Bugünü, hedefleri ve değerini kanıtlamaya devam etme arzusu. Nicolò Zaniolo, Udinese ile iki kez yeni bir başlangıç yapmayı seçti. Bir yıl önceki tercihi, eve dönerek istikrar yakalamak ve iz bırakmak içindi. Bu yaz ise haftalar süren yoğun tartışmaların ardından daha büyük hayaller kurmak için Udinese'de kalmayı seçti.
Friuli'deki deneyimine dair değerlendirmelerinden kişisel hedeflerine ve takım hedeflerine, saha dışındaki bazı merak edilen konulara kadar İtalyan forvet, hedeflerini gizlemeden her yönüyle kendini özel olarak Calciomercato ve Goal'a anlattı.
ROMA VE İTALYA MİLLÎ TAKIMI HAYALLERİYLE İLGİLİ BÖLÜMÜ BURADAN OKUYUN
YURT DIŞI, MOURINHO VE LEAO İLE İLGİLİ BÖLÜMÜ BURADAN OKUYUN