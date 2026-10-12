Zaniolo, CM'ye konuştu: "Alaba, Udinese'nin güç gösterisi. Milan mı? Büyük kulüplerle ilgili söylentiler vardı ama kalmak istiyordum."

Bu yaz, Galatasaray'dan bonservisinin alınmasının ardından sözleşmeni yenilemen kaçınılmaz olarak gündeme geldi. Seni Milan gibi başka kulüplerle ilişkilendiren söylentilerin gerçek payı neydi ve seni Udine'de kalmaya ne ikna etti?

"Biraz çalkantılı bir yaz geçirdim. Bu süreç, ne istediğimi düşünmemi ve gerçekten anlamamı sağladı. Niyetim her zaman burada kalmaktı çünkü burada gerçekten çok iyi hissediyorum. Udinese benim için bir aile. Beni kucakladılar, desteklediler ve her konuda yardımcı oldular. Bu kulübe karşı güçlü bir aidiyet ve minnet duygusu besliyorum. Futbolda sözleşmelerle ilgili birçok dinamik var... Kısa bir görüşme süreci yaşandı ama neyse ki her şey olumlu sonuçlandı. Diğer kulüpler mi? İyi bir sezon geçirdiğinde büyük kulüplerle adının anılması normal ama ben önce Udinese'yi dinlemek istedim. Onlar da beni tutmak istiyordu. Şimdi sahada bu güvenin karşılığını vermek bana düşüyor."





Udinese'deki takım arkadaşların arasında en iyi oyuncu kim? Peki en eğlencelisi?

Gelecek vadeden çok sayıda genç oyuncumuz var. Solet, Davis, Ekkelenkamp ve Okoye gibi değerli oyuncularımız da var. Yalnızca birini seçmek diğerlerine saygısızlık olur. En eğlencileri mi? Şüphesiz Soltet (gülüyor, ed. notu), ama Okoye de öyle!