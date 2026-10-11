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cm grafica udinese zaniolo
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Zaniolo, CM - 1'e konuştu: "Alaba, Udinese'nin güç gösterisi. Milan mı? Büyük kulüplerle ilgili söylentiler vardı ama kalmak istiyordum."

N. Zaniolo
Udinese
AC Milan
Lazio
Transfers

Juventuslu forvetin özel röportajının ilk bölümü.

Bugünü, hedefleri ve değerini kanıtlamayı sürdürme isteği. Nicolò Zaniolo iki kez Udinese ile yeniden yola çıkmayı seçti. Bir yıl önce bu tercihi, istikrar yakalamak ve evine dönerek iz bırakmak için yapmıştı. Bu yaz ise haftalar süren yoğun tartışmaların ardından daha büyük hayaller kurmak için Udinese'de kalmaya karar verdi.

Friuli'deki deneyimini değerlendiren, kişisel hedeflerinden takımın hedeflerine ve saha dışındaki bazı ilginç ayrıntılara kadar pek çok konuya değinen İtalyan forvet, özel röportajında tüm yönleriyle kendini anlattı: Calciomercato ve Goal'a konuşurken hedeflerini gizlemedi.


  • DAHA İYİYİM, DAHA GÜÇLÜ YENİDEN BAŞLIYORUZ

    Aranın ardından yeniden başlayacak sezonla başlayalım. İyi başladınız, ardından aradan önce işler biraz aksadı. Dönüşte bu Udinese'den ne beklemeliyiz? Senin sakatlığın nasıl?

    İlk iki maça çok güçlü başladık; Monza'yı yendik, Como'yla berabere kaldık. Ama sonrasında başlangıçta hedeflediğimiz gibi bir gidişat olmadı. Bazı konularda gelişmemiz gerektiğini biliyoruz. Bu dönemde eksik kaldığımız yönleri nasıl geliştirebileceğimizi her gün kendi aramızda konuşuyoruz. Ara, daha iyi çalışmamıza, yeniden kenetlenmemize ve ekstra motivasyon bulmamıza kesinlikle yardımcı oldu. Yeniden başlıyoruz ve daha güçlü başlamalıyız. Bana gelince, kişisel olarak her şey yolunda. Sakatlığımın ardından ufak bir aksilik yaşadım ama sağlık ekibiyle birlikte çok iyi çalışıyoruz. Her gün sahada iyileşme çalışmalarımı sürdürüyorum ve yakında bu takıma önemli katkı sağlamak için geri dönebileceğim.

  • Alaba büyük bir şampiyon.

    Udine'de sen varsın, Ekkelenkamp ve Davis gibi pek çok isim var. Şimdi Alaba da geldi. Udinese, yalnızca İtalya'da değil Avrupa'da da yeniden önemli bir referans ve sıçrama noktası hâline mi geliyor?

    Udinese, köklü bir İtalyan kulübü. Yapısı gereği her zaman büyük oyunculara ve çok sayıda yeteneğe sahip oldu. David'in [Alaba] gelişi, kulübün gücünü gösteriyor. Kulüp, geçen yılki başarılı sezonla yetinmek istemiyor; daha büyük hedeflere yöneliyor. David'i anlatmama gerek yok: O büyük bir şampiyon. Real Madrid ve Bayern Münih gibi takımlarda oynadı. Bize büyük bir deneyim ve kazanma zihniyeti katacağından eminim. Aramızda olmasından çok mutluyuz. Son derece mütevazı bir şekilde geldi. Sonuçta büyük bir şampiyonu yalnızca iyi bir oyuncudan ayıran da bu. Onun hakkında ancak iyi şeyler söyleyebilirim. İhtiyacımız olan oyunculardan biriydi ve onunla oynamak için sabırsızlanıyorum.

  • RUNJAIC'İN SIRLARI

    Kosta Runjaic hakkında bize ilginç bir şey anlatabilir misin? Nasıl bir teknik direktör, yurt dışındaki deneyimlerinden neler katıyor? Biz onu, kendisini biraz perdeleyen dilin süzgecinden tanıyoruz...

    Teknik direktör çok doğrudan ve açık sözlü: Olumlu bir şey söyleyecekse söylüyor, olumsuz bir şey söyleyecekse onu da aynı açıklıkla dile getiriyor. Yöntemini çok beğeniyorum; pratik ve takım odaklı bir çalışma biçimi var. Günümüz futbolunda istediğin kadar güçlü bir takıma sahip olabilirsin ama birlik ve kenetlenme yoksa fazla yol alamazsın. O da buna çok odaklanıyor. Geçen yıl onun da katkısıyla harika bir sezon geçirdik. Yeniden gülümseyebilmeyi umuyoruz çünkü hafta boyunca verdiğimiz emekle bunu hak ediyoruz.

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  • Sözleşme yenileme ve Milan ile Lazio iddiaları

    Bu yaz Galatasaray'dan bonservisinin alınmasının ardından sözleşmeni yenilemen de gündeme geldi. Milan veya Lazio gibi başka kulüplerle adının anıldığı iddiaların ne kadarı doğruydu ve seni Udine'de kalmaya ne ikna etti?

    "Biraz çalkantılı bir yazdı. Bu süreç, düşünüp gerçekten ne istediğimi anlamamı sağladı. Niyetim her zaman burada kalmaktı çünkü burada kendimi gerçekten çok iyi hissettim. Udinese benim için bir aile: Beni kucakladı, destekledi ve her konuda bana yardımcı oldu. Bu kulübe karşı güçlü bir aidiyet ve minnet duygusu taşıyorum. Futbolda sözleşmelerle ilgili pek çok dinamik var... Kısa bir görüşme süreci yaşandı ama neyse ki her şey olumlu sonuçlandı. Diğer kulüpler mi? İyi bir sezon geçirdiğinizde adınızın büyük kulüplerle anılması normal ama ben önce Udinese'nin ne diyeceğini duymak istedim. Onlar da beni tutmak istiyordu. Şimdi sahada bu güvenin karşılığını vermek bana düşüyor."


    Udinese'deki takım arkadaşların arasında en iyi oyuncu kim? Peki en eğlenceli olan kim?

    Gelecek vadeden çok sayıda genç oyuncumuz var; Solet, Davis, Ekkelenkamp ve Okoye gibi kaliteli oyuncularımız da var. Yalnızca birini seçmek diğerlerine saygısızlık olur. En eğlenceliler mi? Şüphesiz Soltet (gülüyor, editörün notu), bir de Okoye!