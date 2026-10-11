Zaniolo, CM - 1'e konuştu: "Alaba, Udinese'nin güç gösterisi. Milan mı? Büyük kulüplerle ilgili söylentiler vardı ama kalmak istiyordum."

Bu yaz Galatasaray'dan bonservisinin alınmasının ardından sözleşmeni yenilemen de gündeme geldi. Milan veya Lazio gibi başka kulüplerle adının anıldığı iddiaların ne kadarı doğruydu ve seni Udine'de kalmaya ne ikna etti?

"Biraz çalkantılı bir yazdı. Bu süreç, düşünüp gerçekten ne istediğimi anlamamı sağladı. Niyetim her zaman burada kalmaktı çünkü burada kendimi gerçekten çok iyi hissettim. Udinese benim için bir aile: Beni kucakladı, destekledi ve her konuda bana yardımcı oldu. Bu kulübe karşı güçlü bir aidiyet ve minnet duygusu taşıyorum. Futbolda sözleşmelerle ilgili pek çok dinamik var... Kısa bir görüşme süreci yaşandı ama neyse ki her şey olumlu sonuçlandı. Diğer kulüpler mi? İyi bir sezon geçirdiğinizde adınızın büyük kulüplerle anılması normal ama ben önce Udinese'nin ne diyeceğini duymak istedim. Onlar da beni tutmak istiyordu. Şimdi sahada bu güvenin karşılığını vermek bana düşüyor."





Udinese'deki takım arkadaşların arasında en iyi oyuncu kim? Peki en eğlenceli olan kim?

Gelecek vadeden çok sayıda genç oyuncumuz var; Solet, Davis, Ekkelenkamp ve Okoye gibi kaliteli oyuncularımız da var. Yalnızca birini seçmek diğerlerine saygısızlık olur. En eğlenceliler mi? Şüphesiz Soltet (gülüyor, editörün notu), bir de Okoye!