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“Zamanlamasını sorguluyorum”: Paul Robinson, Atletico Madrid yenilgisinin ardından Manchester United yöneticilerine sert çıkan Lisandro Martinez’in dürüstlüğünü “aslında oldukça beğendiğini” itiraf etti
Yorumcu öfke patlamasını değerlendirdi
İngiltere'nin eski kalecisi, Arjantinli savunmacının açık sözlülüğünü beğendiğini itiraf etti. Ancak Manchester United yönetimine yönelik kamuoyu önündeki eleştirisinin zamanlamasını da sorguladı. Konuk ekibin İspanya'nın başkentinde 2-0 mağlup olmasıyla başlayan çalkantıda, Pablo Barrios'un henüz 47. saniyede attığı gol ve Ademola Lookman'ın son bölümde skoru belirleyen golü etkili oldu. Leny Yoro'nun kırmızı kart görmesi de tabloyu ağırlaştırdı.
Bu mağlubiyetle bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yenilen ilk İngiliz takımı olan kulübün tüm kulvarlardaki galibiyet hasreti de beş maça çıktı.
- ZUMA Press Wire
Artan sorgulamalar arasında ferahlatıcı bir açık sözlülük
Robinson, 28 yaşındaki oyuncunun dürüst sözleriyle taraftarların gerçek hayal kırıklığını dile getirdiğine inanıyor. Ona göre bu sözler, takımın Premier League puan tablosunda 13. sırada kalmasına yol açan kötü form döneminde soyunma odasından gelen alışıldık klişelere kıyasla memnuniyet verici bir değişiklik. Robinson ayrıca kulübün yaz döneminde Carlos Baleba, Youri Tielemans ve Andrey Santos için harcadığı 192 milyon sterlinin kadroyu yeterince rekabetçi hâle getirmediği görüşüne katıldı.
Stoperin Madrid'de maç sonrası yaptığı sert açıklamalara yanıt veren Robinson, BBC Radio 5 Live'a şunları söyledi: "Zamanlamasını sorguluyorum. Şu anda Manchester United hakkında bu kadar çok tartışma varken soyunma odasından olumlu mesajlar gelmesi gerekiyor. Ama diğer yandan aslında bunu oldukça beğendim; bir oyuncu dürüst davranıyor. Ülkenin dört bir yanındaki Manchester United taraftarlarının, oyuncuların çıkıp 'İyi gidiyoruz, kadro yeterince güçlü' demesine ihtiyacı yok.
"Herkes yeterince iyi transfer yapmadıklarını, daha fazla oyuncuya ihtiyaç duyduklarını ve kadronun yeterince güçlü olmadığını görebiliyor."
Savunma oyuncusu kulüp yönetiminin daha iddialı olmasını talep ediyor
Bu sert eleştiri, Martinez'in teknik direktör Jason Wilcox'u kamuoyu önünde sert biçimde eleştirmesinin ardından geldi. Martinez, kulübün bu sezon yeniden Avrupa'nın elitleri arasına dönmesini sağlayan, büyük çabayla atılmış temellerin üzerine konulamadığını savundu.
Yönetim ekibinin transfer stratejisine duyduğu hayal kırıklığını dile getiren Martinez, daha önce Amazon Prime'a şunları söylemişti: “Kendimi çok fazla kontrol etmek zorundayım. Ama bu bazen kulübümüzün şu anki durumunun aynadaki yansıması gibi.
“Geçen sezon harika bir sezon geçirdik. Şimdi ise rekabet edebilmek için üst yönetimden daha fazlasını, daha fazla oyuncu getirmesini bekliyoruz. Çünkü birçok takım da çok sayıda oyuncu getiriyor. Atletico'nun da bugün harika bir takımı vardı ve kazanmayı hak etti.
“Teknik direktörümüzden daha fazlasını bekliyorum. Dürüst olmam gerekirse oyuncular olarak bizim de daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Ancak böyle gecelere hazır olmak için güçlü bir kadro kurmak önemli.”
Geçen sezon yakalanan ivmenin kaybedilmesinden yakınan ve teknik direktörü görevden almanın hızlı bir çözüm olacağı fikrini reddeden Martinez, sözlerini şöyle sürdürdü: “Geçen sezon her şeyi yaptık, harika bir takım olmanın temellerini attık. Buraya gelip takımımın burada harika bir sonuç almak için çabaladığını görmemek can sıkıcı, hayal kırıklığı yaratıyor.
“Sürekli teknik direktör değiştirmeye başlıyorsunuz. Peki ya diğer alanlar? Daha fazlasını söyleyemem.”
- Alterphotos
Kritik derbi kırılgan birlikteliği sınayacak
Kulüp içindeki çalkantı, Michael Carrick üzerindeki baskıyı, Leeds United ile oynanacak gerilimli Elland Road deplasmanı öncesinde daha da artırdı. Yurt içindeki maçlarda yalnızca bir galibiyet elde eden United'ın teknik direktörü, kulübün son 40 yıldaki en kötü lig başlangıcını yaşıyor. Madrid'de Bryan Mbeumo ve Bruno Fernandes'in kaçırdığı kritik fırsatların ardından Carrick, görevini korumak istiyorsa hücum hattını daha etkili hâle getirmeli ve soyunma odasında düzeni yeniden sağlamalı.
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