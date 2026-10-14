Bu sert eleştiri, Martinez'in teknik direktör Jason Wilcox'u kamuoyu önünde sert biçimde eleştirmesinin ardından geldi. Martinez, kulübün bu sezon yeniden Avrupa'nın elitleri arasına dönmesini sağlayan, büyük çabayla atılmış temellerin üzerine konulamadığını savundu.

Yönetim ekibinin transfer stratejisine duyduğu hayal kırıklığını dile getiren Martinez, daha önce Amazon Prime'a şunları söylemişti: “Kendimi çok fazla kontrol etmek zorundayım. Ama bu bazen kulübümüzün şu anki durumunun aynadaki yansıması gibi.

“Geçen sezon harika bir sezon geçirdik. Şimdi ise rekabet edebilmek için üst yönetimden daha fazlasını, daha fazla oyuncu getirmesini bekliyoruz. Çünkü birçok takım da çok sayıda oyuncu getiriyor. Atletico'nun da bugün harika bir takımı vardı ve kazanmayı hak etti.

“Teknik direktörümüzden daha fazlasını bekliyorum. Dürüst olmam gerekirse oyuncular olarak bizim de daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Ancak böyle gecelere hazır olmak için güçlü bir kadro kurmak önemli.”

Geçen sezon yakalanan ivmenin kaybedilmesinden yakınan ve teknik direktörü görevden almanın hızlı bir çözüm olacağı fikrini reddeden Martinez, sözlerini şöyle sürdürdü: “Geçen sezon her şeyi yaptık, harika bir takım olmanın temellerini attık. Buraya gelip takımımın burada harika bir sonuç almak için çabaladığını görmemek can sıkıcı, hayal kırıklığı yaratıyor.

“Sürekli teknik direktör değiştirmeye başlıyorsunuz. Peki ya diğer alanlar? Daha fazlasını söyleyemem.”