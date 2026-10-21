Pazartesi akşamı, ağır bir diz sakatlığının ardından 526 gün sonra ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan Maddison için önemli bir dönüm noktası oldu. Oyun kurucu, harika bir plase vuruşla gol perdesini açarak Tottenham'ın 3-1'lik kritik galibiyetine katkı sağladı.

Bu sonuç, kuzey Londra ekibi için ayrı bir önem taşıyordu: Tottenham, Premier League'de sezonun ilk üç puanını alarak son sıradan kurtuldu. Omar Marmoush ve Ben Davies de gol atarak bu önemli galibiyete katkıda bulundu.

Ancak bu karşılaşma Maddison için karmaşık duygulara sahne oldu. Uzun zamandır beklediği ilk 11'e dönüşü, memleketinin takımı ve eski kulübüne karşı oynanan maça denk geldi. Maddison, gol sevincine yönelik tepkilerin ardından salı günü sosyal medyada Coventry taraftarlarıyla birlikte, kulübün formasını elinde tuttuğu bir fotoğraf paylaştı.



