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“Zamanlaması kötüydü”: James Maddison, Tottenham adına gol attıktan sonra armayı öperek yaptığı sevinç nedeniyle Coventry City taraftarlarından özür diledi
Çocukluk takımına karşı buruk bir dönüş
Pazartesi akşamı, ağır bir diz sakatlığının ardından 526 gün sonra ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan Maddison için önemli bir dönüm noktası oldu. Oyun kurucu, harika bir plase vuruşla gol perdesini açarak Tottenham'ın 3-1'lik kritik galibiyetine katkı sağladı.
Bu sonuç, kuzey Londra ekibi için ayrı bir önem taşıyordu: Tottenham, Premier League'de sezonun ilk üç puanını alarak son sıradan kurtuldu. Omar Marmoush ve Ben Davies de gol atarak bu önemli galibiyete katkıda bulundu.
Ancak bu karşılaşma Maddison için karmaşık duygulara sahne oldu. Uzun zamandır beklediği ilk 11'e dönüşü, memleketinin takımı ve eski kulübüne karşı oynanan maça denk geldi. Maddison, gol sevincine yönelik tepkilerin ardından salı günü sosyal medyada Coventry taraftarlarıyla birlikte, kulübün formasını elinde tuttuğu bir fotoğraf paylaştı.
- Action Plus
“Kesinlikle özür dileyeceğim”
Yanlış anlaşılmaları gidermek için sosyal medyadan açıklama yapan Maddison, arma öpme hareketinin uzun süren rehabilitasyonu boyunca kendisine verdiği sarsılmaz destek nedeniyle Tottenham'a önceden planladığı bir teşekkür olduğunu anlattı. Instagram hikâyesinde şunları yazdı: “Geri döndüğümde atacağım ilk gol için ne yapacağımı önceden planlamıştım. Son 18 ayda kariyerimin en karanlık günlerini yaşarken bana ve aileme destek olan bu kulübün armasını öpüyordum.”
Mevcut takımına yönelik bu coşkulu sevgi gösterisine rağmen İngiltereli orta saha oyuncusu, Coventry City'ye duyduğu köklü sevgiyi de vurguladı. Kariyerine başladığı kulübe saygısızlık etmek istemediğini açıkça belirtti.
Maddison sözlerini şöyle sürdürdü: “Coventry City'yi gerçekten çok seviyorum. Tüm yakın arkadaşlarım ve ailem bunu bilir. Bu takımın taraftarıyım ve her zaman öyle kalacağım. Geri döndükten sonraki ilk golümü memleketimin takımına karşı atmış olmam nedeniyle zamanlamayı kötü bulan herkesten kesinlikle özür dilerim. Frank [Lampard] ve çocuklara sezonun geri kalanında başarılar.”
Futbolda kibir ve rekabetçi bir kadro
Maddison geçen nisan ayında ön çapraz bağından sakatlandı. Bir dizi maçta sonradan oyuna girerek kademeli olarak sahalara döndü ve sonunda ilk 11'deki yerini yeniden aldı. Mücadeleci yaklaşımı, orta saha oyuncusunun sarsılmaz özgüvenine dikkat çeken eski Liverpool savunmacısı Jamie Carragher da dahil olmak üzere gözlemcilerden övgü topladı.
"Hücum hattına çok sayıda yetenekli oyuncu katmış olsalar da kendisinden daha iyi kimsenin olmadığını düşünecektir çünkü onun karakteri böyle," dedi Sky Sports'a konuşan Carragher. "Oyuncularda sevdiğim türden bir futbolcu kibri var."
Önemli isimlerin tamamen iyileşmesiyle Tottenham kadrosunda forma rekabeti giderek artıyor. Pazartesi gecesi Dejan Kulusevski de dizindeki sorunun ardından uzun süredir beklenen dönüşünü yaptı ve hücumdaki seçenekleri daha da artırdı.
- AFP
Hücumda üstünlük mücadelesi
Tottenham, yeni yakaladığı galibiyet ivmesini korurken takıma dönen yıldızlarını yeniden kadroya dahil etme sınavıyla karşı karşıya. Ligdeki ilk galibiyetini nihayet alan Tottenham, Premier League puan tablosunda daha üst sıralara çıkmak için bu sonucun üzerine koymalı.
Maddison'ın önceliği, yoğun rekabet ortamında ilk 11'deki yerini sağlamlaştırmak olacak. Carragher'ın belirttiği gibi: “Özellikle Kulusevski'nin de dönmesiyle Tottenham'da hücum mevkilerinde çok sayıda oyuncu var. Maddison'ın sonunda takımda nasıl bir yer bulacağını görmek ilginç olacak.” Oyun kurucunun, Tottenham hücumunun merkezindeki yerini korumak için fiziksel durumunu ve formunu istikrarlı biçimde kanıtlaması gerekecek.
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