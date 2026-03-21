Brighton teknik direktörü Fabian Hurzeler’e, Welbeck’in Liverpool’a karşı attığı iki golün ardından İngiltere’nin Dünya Kupası kadrosunda yer alması gerekip gerekmediği soruldu. Hurzeler, TNT Sports’a şunları söyledi: “Bence İngiltere’nin gerçekten iyi bir Alman teknik direktörü var ve o doğru kararı verecektir. Danny Welbeck'in takımın uyumunu sağlamada ne kadar önemli olduğunu söyleyebilirim ki bu da Dünya Kupası için çok önemli olabilir. Sadece gol atmakla kalmıyor, formda olmasına rağmen takım arkadaşı olarak da önemli bir rol oynuyor. İyi bir uyum ve birliktelik sağlıyor. Saha içinde ve dışında çok değerli bir oyuncu ve bence dünyanın herhangi bir takımına, hatta İngiltere'ye bile yardımcı olabilir."