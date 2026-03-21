Zamanla daha da iyiye gidiyor! Danny Welbeck, Liverpool’a karşı Brighton formasıyla attığı iki golle Zlatan Ibrahimovic’in de yer aldığı Premier Lig’in seçkin golcü kulübüne katıldı
Welbeck'in iki golüyle Liverpool mağlup oldu
Brighton, Cumartesi günü Liverpool'u mağlup ederek son beş maçta dördüncü galibiyetini aldı. Ev sahibi takımın kahramanı Welbeck, attığı iki golle Premier Lig'deki sezon gol sayısını 12'ye çıkardı. Bu mağlubiyet, Liverpool'un bu sezon Premier Lig'deki 10. mağlubiyeti oldu ve takımın şampiyonluk unvanını savunma konusundaki felaket serisi devam etti. Arne Slot'un takımı şu anda lider Arsenal'in 21 puan gerisinde ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için de mücadele etmek zorunda. Kırmızılar şu anda beşinci sırada ancak üçüncü sıradaki Manchester United'ın altı puan gerisinde.
Welbeck, Ibrahimovic'e yetişti
Welbeck'in attığı gollerle, 35 yaşında veya daha büyükken bir sezonda ilk kez 10'dan fazla gol atan Premier Lig tarihindeki üçüncü oyuncu oldu. talkSPORT'a göre, daha önce bu başarıyı Ibrahimovic ve McAllister de göstermişti. Bu iki golle Welbeck, Premier Lig'de gol açısından kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor ve ligin en golcü İngiliz oyuncusu konumunda. Ancak bu, Welbeck'in Thomas Tuchel'in son Three Lions kadrosunda yer alması için yeterli olmadı. Brighton'ın yıldızı kadroda yer almadı; Tuchel, 35 kişilik kadrosuna Dominic Calvert-Lewin ve Dominic Solanke gibi forvetleri dahil etti.
Hurzeler, Welbeck'i övüyor
Brighton teknik direktörü Fabian Hurzeler’e, Welbeck’in Liverpool’a karşı attığı iki golün ardından İngiltere’nin Dünya Kupası kadrosunda yer alması gerekip gerekmediği soruldu. Hurzeler, TNT Sports’a şunları söyledi: “Bence İngiltere’nin gerçekten iyi bir Alman teknik direktörü var ve o doğru kararı verecektir. Danny Welbeck'in takımın uyumunu sağlamada ne kadar önemli olduğunu söyleyebilirim ki bu da Dünya Kupası için çok önemli olabilir. Sadece gol atmakla kalmıyor, formda olmasına rağmen takım arkadaşı olarak da önemli bir rol oynuyor. İyi bir uyum ve birliktelik sağlıyor. Saha içinde ve dışında çok değerli bir oyuncu ve bence dünyanın herhangi bir takımına, hatta İngiltere'ye bile yardımcı olabilir."
Welbeck, İngiltere kadrosuna alınmamasına tepki gösterdi
Welbeck’in Dünya Kupası’nda forma giyme umutları, Tuchel’in kadrosuna alınmaması nedeniyle darbe aldı; ancak Brighton’ın yıldızı bu karardan pek de etkilenmiş görünmüyordu. BBC Match of the Day programına şunları söyledi: “Kontrol edebileceğim şeylere odaklanıyorum. Adımın geçmesi gerçekten çok hoş. Bu benim için olumlu bir gelişme. Kontrol edemediğim şeylere enerji harcamayı sevmiyorum. Benim için önemli olan mutlu olmak, futbolun tadını çıkarmak ve kontrol edebileceğim şeylere odaklanmak."
