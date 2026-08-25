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Cristiano Ronaldo 2:1Getty Images Sport/AI

Çeviri:

Zamanın akrebini durduramaz: Postecoglou'nun cüreti Ronaldo'yu istenmeyen soruyla karşı karşıya bırakıyor

FEATURES
Analysis
Al-Ettifaq - Al Nassr FC
Al-Ettifaq
Al Nassr FC
Premier Lig
A. Postecoglou
C. Ronaldo
Suudi Arabistan
Avustralya
Portekiz

Houston'dan Dammam'a: "Don" dokunulmazlığını mı kaybetti?

Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr ile Al Ettifaq karşılaşmasının devre arasında oyundan çıkması, sıradan bir teknik karar değildi. Takımının maçı çevirmeye ihtiyaç duyduğu bir anda teknik direktör Ange Postecoglou, Al Nassr'ın kaptanını hesaplarından çıkarmayı ve denge ile geri dönüş arayışı içinde başka isimlere yönelmeyi tercih etti. Bu tablo, yıllardır neredeyse tabu sayılan bir soruyu yeniden gündeme getirdi: Zaman, Ronaldo'ya kendi mantığını dayatmaya mı başladı?

Dammam'daki bu sahne, iki aydan kısa bir süre önce Houston'da yaşananları akıllara getirdi. Ronaldo o gün 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçını Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında oynamıştı. Ronaldo o maçta alışılmış izini bırakamadı. Topa yalnızca 20 kez kadar dokunduktan ve fileleri sarsmayan üç şut denedikten sonra karşılaşmayı gol atamadan tamamladı.

Sorun tek bir maçtan çok daha büyüktü. Zira o dönemki istatistikler, Ronaldo'nun 2022 Katar Dünya Kupası'nın açılışında Gana karşısında attığı penaltı golünden bu yana büyük turnuvalarda 10 maça çıktığını ve gol atamadan 33 şut denediğini gösteriyordu.

  • Ronaldo'yu soru işaretleri kuşatıyor

    Eleştiri hiç de üstü kapalı değildi. Eski Fransız yıldız Thierry Henry, Dünya Kupası maçlarını analiz ederken sorunu sert bir cümleyle özetledi: "Gol atması gereken bireyler değil, takımın kendisidir." Bunu söylerken, takımın kaleye yönelmeye şiddetle ihtiyaç duyduğu, ondan uzaklaşmaması gereken bir anda Ronaldo'nun takım arkadaşına alan açmak için ileri atılmak yerine geriye çekildiği bir sahneyi örnek gösterdi.

    Bundan da fazlası, sahanın kendi içinden geldi. Kongolu orta saha oyuncusu Ngalayel Mukau'ya Ronaldo'yu markaja almak için özel bir plan olup olmadığı sorulduğunda, açık yüreklilikle şöyle yanıt verdi: "Eskiden olduğu oyuncu olmadığını, yaşının ilerlediğini biliyoruz, ama yine de tarihin en iyi oyuncularından biri olmaya devam ediyor."

    Tüm bunlara rağmen, Portekiz'in eski teknik direktörü Roberto Martinez onu sahadan çıkarmaya cesaret edemedi. Aksine, kararını açıkça savundu: "Gol atmaya şiddetle ihtiyaç duyduğumuz bir maçta tarihi gol kralını sahadan çıkarmak mantıklı değil." Sözlerine, Ronaldo'nun ceza sahasındaki tecrübesinin "yeri doldurulamaz" olduğunu ekledi.

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  • Dammam: Postecoglou'nun cüreti

    Yaklaşık iki ay sonra ve tamamen farklı bir bağlamda; on kişiyle oynayan ve 2-0 geride olan bir takımla, Postecoglou, Portekiz Milli Takımı'nın teknik direktörünün kaçındığı kararı aldı: Ronaldo'yu denklemden tamamen çıkardı ve dengeyi yeniden kurma çabasıyla önce el-Hayberi'ye, ardından el-Hamdan'a yaslandı. Sonuç da bu kararı destekler nitelikte geldi: Sadio Mane'nin iki golü ve el-Amri'nin golüyle tamamlanan bir geri dönüş ve 3-2'lik galibiyet.

    Burada şu soru bir bakıma haklı hale geliyor: Postecoglou gerçekten Martinez'den daha mı cesurdu, yoksa iki durum, kıyaslama yapılamayacak kadar özünde farklı mıydı? Houston'da Portekiz'in bir gole ihtiyacı vardı ve ortaya konan tek çözüm, Ronaldo'nun golcü geçmişine bel bağlamaktı.

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    Dammam'da ise Nassr'ın öncelikle sayısal dengeye ihtiyacı vardı; bu da Ronaldo'nun golcü kabiliyetinden çok, baskı ve karşı atak aşamalarında görev almayan bir oyuncu olarak sahadaki konumuyla ilgiliydi.

    Ancak bu açıklamayla birlikte bile şu husus geçerliliğini koruyor: Bu, özellikle bu sezon içinde bir teknik direktörün, gerçek bir kriz anında, maça geri dönüşün yolunun Ronaldo'dan geçmediğine, tam aksine onsuz olduğuna karar verdiği ilk sefer.

  • Dikkat çeken rakamlar: Tartışmayı açacak bir karar

    Ronaldo, ilk yarıda Postecoglou'nun kararını değiştirecek yeterli performansı ortaya koyamadı; yalnızca biri isabetli iki şut denemesiyle yetindi ve Sofascore istatistiklerine göre girişimlerinin beklenen gol değeri sadece 0,05 oldu.

    Daha da dikkat çekici olan, oyun kurulumundaki sınırlı katkısıydı. Topla yalnızca 7 kez buluştu, 5 pasından 3'ünü tamamladı; bunlardan biri hücum üçlüsüne yönelik bir pastı ve takım arkadaşlarına herhangi bir fırsat yaratmadan ya da kilit pas kaydetmeden kaldı. Nassr iki golle geride ve 12. dakikadan itibaren eksik oynarken, maça sürekli etki edebilecek bir oyuncuya olan ihtiyaç daha da büyüktü; oysa Ronaldo ilk 45 dakika boyunca bunu gösteremedi.

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    Bu nedenle Postecoglou'nun onu ikinci yarının başında oyundan alma kararı, sayılar açısından mantıklı görünüyordu; Nassr'ın maçı sonradan tersine çevirmeyi başarmasının ardından bu kararın nihai sonucu tartışmaya açık kalacak olsa bile.

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  • Son perde yaklaştı mı? İşte belirsizliğini koruyan yanıt

    Ronaldo 41 yaşında ve Nassr'ın düzensiz ortamında büyük sıkıntı yaşıyor. Dünya Kupası'nda beklentileri karşılamayan bir performansın ardından, zaman faktörünün göz ardı edilemeyeceği bir aşamaya yaklaşıyor gibi görünüyor.

    Ancak sonun gerçekten başladığını söylemek için henüz çok erken. Kariyerini beklentilere meydan okuyarak inşa etmiş bir oyuncu hakkında hüküm vermek için tek bir maç ya da tek bir oyuncu değişikliği kararı yeterli değildir. Ayrıca Ronaldo'nun gol atma ve fark yaratma yeteneği, geçici bir ana indirgenemez.

    Fakat bir şey değişti: Sorunun kendisi artık ihtimal dışı değil. Uzun yıllar boyunca, Ronaldo'yu kadro dışı bırakma ya da maçtan alma konusunu konuşmak, onun konumuna bir hakaret gibi görünüyordu. Bugün ise antrenörlerin onun rolü ve etkisiyle ilgili kararları tartışması ve dünyanın ondan görmeye alıştığı seviyeyi sunma kabiliyeti hakkında soru işaretleri belirmesi olağan hale geldi.

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    Zamanın akrepleri, en büyük yıldızların önünde bile durmaz. Ronaldo da sahalarda ömrü ne kadar uzun olursa olsun, onları durduramaz.

    Şu an en isabetli soru, sona ulaşıp ulaşmadığı değil; futbolun onu, dünyanın tanıdığı versiyonunun artık eskisi gibi olmadığı gerçeğini kabul etmeye ne zaman zorlamaya başlayacağıdır.

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