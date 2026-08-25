Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr ile Al Ettifaq karşılaşmasının devre arasında oyundan çıkması, sıradan bir teknik karar değildi. Takımının maçı çevirmeye ihtiyaç duyduğu bir anda teknik direktör Ange Postecoglou, Al Nassr'ın kaptanını hesaplarından çıkarmayı ve denge ile geri dönüş arayışı içinde başka isimlere yönelmeyi tercih etti. Bu tablo, yıllardır neredeyse tabu sayılan bir soruyu yeniden gündeme getirdi: Zaman, Ronaldo'ya kendi mantığını dayatmaya mı başladı?

Dammam'daki bu sahne, iki aydan kısa bir süre önce Houston'da yaşananları akıllara getirdi. Ronaldo o gün 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçını Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında oynamıştı. Ronaldo o maçta alışılmış izini bırakamadı. Topa yalnızca 20 kez kadar dokunduktan ve fileleri sarsmayan üç şut denedikten sonra karşılaşmayı gol atamadan tamamladı.

Sorun tek bir maçtan çok daha büyüktü. Zira o dönemki istatistikler, Ronaldo'nun 2022 Katar Dünya Kupası'nın açılışında Gana karşısında attığı penaltı golünden bu yana büyük turnuvalarda 10 maça çıktığını ve gol atamadan 33 şut denediğini gösteriyordu.