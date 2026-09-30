Anlaşmazlığın merkezinde oynama süresi ve iletişim yer alıyor. Jesus, Norveç'e karşı hücumda Joao Felix ile Goncalo Ramos'u tercih etti ve iki oyuncu da gol atmayı başardı. İkinci yarıda ısınmasına rağmen Ronaldo yedek kulübesinde kaldı.

Jesus daha sonra kaptanını oynayamayabileceği konusunda bilgilendirdiğinde ısrar etti. Teknik direktör şunları söyledi: "Oyuncuya oynamayacağını söyledim. Sana 30 dakika için ihtiyacım olursa oynarsın; olmazsa oynamazsın. Hiçbir oyuncu fikrimi değiştirmeme neden olamaz."