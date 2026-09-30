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'Zamanı gelince gerçeği söyleyeceğim' - Cristiano Ronaldo, Portekiz kadrosundan ayrılmasının ardından meydan okuyan bir açıklama yaptı
Ronaldo resmi bir açıklama yayımladı
Marca'nın haberine göre Ronaldo, sosyal medyada doğrudan bir açıklama yaparak Portekiz kadrosundan ayrıldığını doğruladı. Açıklaması, teknik direktör Jorge Jesus'un basın toplantısı düzenlemesinden kısa süre sonra ve Portekiz Futbol Federasyonu ile acil görüşmelerin yapılmasının ardından geldi.
Ronaldo şöyle dedi: "Milli takım teknik direktörünün basın toplantısının ardından ve Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı ile yaptığım görüşmeden sonra, milli takım kampından ayrılmaya karar verdim." Bu ayrılık, Danimarka'ya karşı oynanacak kritik Uluslar Ligi maçı öncesinde geldi.
Tam gerçeği açıklama sözü vererek
Ronaldo'nun Norveç'e karşı 2-1 kazanılan maçta oyuna girmeden yedek kulübesinde bırakılmasının ardından oyuncu ile teknik direktör arasındaki ilişki bozuldu. Maçın ardından doğruca tünele gitti.
Ronaldo, sosyal medya paylaşımında yaşanan ayrılıkla ilgili tam şeffaflık sözü verdi. Şunları ekledi: "Günü geldiğinde, milli takımdan ayrılmama yol açan nedenlerle ilgili gerçeği, her zaman tam bağlılık gösterdiğim tüm Portekiz halkına anlatacağım. Şimdilik Portekiz'e ve istisnasız tüm takım arkadaşlarıma en iyi dileklerimi iletme zamanı."
Forma süresi konusundaki gerilim
Anlaşmazlığın merkezinde oynama süresi ve iletişim yer alıyor. Jesus, Norveç'e karşı hücumda Joao Felix ile Goncalo Ramos'u tercih etti ve iki oyuncu da gol atmayı başardı. İkinci yarıda ısınmasına rağmen Ronaldo yedek kulübesinde kaldı.
Jesus daha sonra kaptanını oynayamayabileceği konusunda bilgilendirdiğinde ısrar etti. Teknik direktör şunları söyledi: "Oyuncuya oynamayacağını söyledim. Sana 30 dakika için ihtiyacım olursa oynarsın; olmazsa oynamazsın. Hiçbir oyuncu fikrimi değiştirmeme neden olamaz."
- AFP
Kaptan için sırada ne var?
Ronaldo, özel jetiyle Kopenhag'dan ayrılarak Madrid'e gitti. Bu erken ayrılık onu yaklaşan Uluslar Ligi maçlarının dışında bıraksa da, forvetin milli futbolu kalıcı olarak bırakmayı mı düşündüğü, yoksa Jesus görevde kaldığı sürece sadece geri mi çekileceği henüz netlik kazanmadı.
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