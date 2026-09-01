Messi, veda açıklamasını ilk olarak 21 Temmuz'da, 2026 Dünya Kupası finalinden iki gün sonra kaleme aldığını açıkladı. Ancak, babası Jorge Messi'nin, 8 Ağustos'ta Rosario'da 68 yaşında hayatını kaybetmesi bu tercihini pekiştirdi.

"Bu sözleri 21 Temmuz'da, finalden iki gün sonra yazdım. Bugün, babamla ilgili yaşananlardan sonra, buna eskisinden de daha fazla ikna oldum," diye Instagram'da yazdı.

"Bu, can yakan ve içten içe hâlâ can yakan bir karardı ama zamanın geldiğini anlıyorum. Size yemin ederim ki her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım; sadece son birkaç yılda her şeyi kazandığımız dönemde değil, ondan önce de. Bu forma için her zaman savaştım ve sahada her şeyimi verdim; size sevinç yaşatmak ve futbol aracılığıyla Arjantinli olmaktan gurur duymanızı sağlamak için.

"Size, takım arkadaşlarımla birlikte, bir zamanlar yalnızca hayalini kurduğumuz anlar yaşatmış olmanın huzuru ve gururuyla ayrılıyorum. Bunu hepinizle yaşamak inanılmaz bir deneyimdi. Sizi seviyorum! Beni Arjantinli yarattığın için teşekkürler Tanrım."



