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'Zamanı geldi' - Lionel Messi, Arjantin'den emekliliğini doğrulayan duygusal bir açıklama yaptı
Messi, Arjantin'den emekli oluyor
Messi, 39 yaşında Arjantin Milli Takımı'nı bıraktığını resmen açıkladı. Efsanevi kaptan, İspanyolca kaleme alınmış el yazısı bir defter notunun da yer aldığı duygusal bir sosyal medya paylaşımıyla haberi doğruladı. Messi, Güney Amerika futbol tarihinin en golcü erkek oyuncusu ve ülkesinin hem gol hem de maç sayısındaki tüm zamanlardaki lideri olarak sahneden çekiliyor.
Olağanüstü milli takım kariyerinde altı Dünya Kupası turnuvasında 207 maçta 125 gol attı. Bu karar, Arjantin için efsanevi bir dönemin sonunu işaret ediyor. Ülkesini 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya'ya karşı sahaya çıkaran Messi, dünya sahnesinde eşi benzeri olmayan bir miras bırakıyor.
Babasının ölümü, duygusal kararı kesinleştirdi
Messi, veda açıklamasını ilk olarak 21 Temmuz'da, 2026 Dünya Kupası finalinden iki gün sonra kaleme aldığını açıkladı. Ancak, babası Jorge Messi'nin, 8 Ağustos'ta Rosario'da 68 yaşında hayatını kaybetmesi bu tercihini pekiştirdi.
"Bu sözleri 21 Temmuz'da, finalden iki gün sonra yazdım. Bugün, babamla ilgili yaşananlardan sonra, buna eskisinden de daha fazla ikna oldum," diye Instagram'da yazdı.
"Bu, can yakan ve içten içe hâlâ can yakan bir karardı ama zamanın geldiğini anlıyorum. Size yemin ederim ki her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım; sadece son birkaç yılda her şeyi kazandığımız dönemde değil, ondan önce de. Bu forma için her zaman savaştım ve sahada her şeyimi verdim; size sevinç yaşatmak ve futbol aracılığıyla Arjantinli olmaktan gurur duymanızı sağlamak için.
"Size, takım arkadaşlarımla birlikte, bir zamanlar yalnızca hayalini kurduğumuz anlar yaşatmış olmanın huzuru ve gururuyla ayrılıyorum. Bunu hepinizle yaşamak inanılmaz bir deneyimdi. Sizi seviyorum! Beni Arjantinli yarattığın için teşekkürler Tanrım."
Hasreti sona erdirmekten kupayı kazanmaya kadar
Messi'nin Arjantin ile yolculuğu, nihai uluslararası zafere ulaşmadan önce azmin damga vurduğu dramatik bir hikâyeydi. Daha önce art arda üç büyük final kaybetmesinin ardından 2016'da milli takımı bıraktığını açıklamış, ancak kısa süre sonra bu kararından dönmüştü.
Bu geri dönüş, Messi'nin 2021 Copa America şampiyonluğuyla Arjantin'in 28 yıllık kupa hasretini sona erdirmesinde kritik bir rol oynamasıyla zafere giden yolu açtı. Ardından 2024'te bu kupayı korudu.
Onun taçlanan anı, Katar 2022'de geldi; Arjantin'i 36 yıl sonraki ilk, toplamda ise üçüncü Dünya Kupası'na taşıdı. Milli takım kariyeri, dört yıl sonra bir final daha oynamasının ardından sona erdi.
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Meşaleyi yeni nesle devretmek
Efsanevi forvet, 20 yıllık yolculuğunu paylaştıkları için ailesine, antrenörlerine, yetkililere ve takım arkadaşlarına derin minnettarlığını dile getirdi. Ayrıca taraftarlara da hem iyi hem de kötü günlerde gösterdikleri sevgi için teşekkür etti. Messi artık Arjantin'in geleceğinin nasıl şekilleneceğini bir destekçi olarak izleyecek, takımın talismanı olarak değil.
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