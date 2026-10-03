Esposito, maçın ardından UEFA'ya yaptığı açıklamada, Fransa deplasmanında alınan beraberliğin İtalya'nın gelişim sürecindeki kadrosu adına olumlu bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Milli takım formasını giymenin büyük sorumluluk taşıdığını kabul ederken, oyuncuların takıma entegrasyonu sürecinde taraftarlardan sabır istedi.

Esposito, takımın taktik uygulamasının her maçla birlikte gelişmeye devam ettiğini belirtti.

Esposito, UEFA'ya yaptığı açıklamada, "Bence savunma açısından iyi bir maç çıkardık ve çok ama çok iyi bir takıma karşı gerçekten iyi bir sonuç aldık. Buraya gelip berabere kalıyorsanız, bu hiç de kötü bir sonuç değildir. İtalya olduğumuzu biliyorum ve tarihimiz nedeniyle her maçı kazanmak istiyoruz. İyi bir maç oynadık ve daha da iyi olabiliriz ama zamana ihtiyacımız var" dedi.