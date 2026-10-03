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Alvino Hanafi
Çeviri:

'Zamana ihtiyacımız var!' - Sebastiano Esposito'dan, İtalya'nın Fransa'yı durdurmasının ardından net mesaj

İtalya
S. Esposito
Fransa - İtalya
Fransa
UEFA Nations League A

İtalya forveti Sebastiano Esposito, Fransa ile Uluslar Ligi'nde 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından takımının savunmadaki disiplinini övdü. Genç hücum oyuncusu, İtalya'nın her zaman kazanmayı hedeflediğini ancak Roberto Mancini yönetimindeki geçiş sürecinde kadronun sabra ihtiyaç duyduğunu kabul etti.

  • Esposito, dünya klasmanındaki rakibe karşı takımın ortaya koyduğu sağlam performansı övdü

    İtalya forveti Sebastiano Esposito, Stade de France'ta Fransa karşısında 1-1'lik beraberlik almalarının ardından takımının disiplinli performansından memnuniyet duyduğunu ifade etti. Topa sahip olma oranında ev sahibi ekibe yüzde 65'e 35 üstünlük tanımasına rağmen İtalya tehlikeli olmaya devam etti ve Michael Olise'nin açılış golüne Alessandro Bastoni ile karşılık verdi.

    Esposito, Roberto Mancini'nin takımında Fransız hücumunu durdururken çalışkanlığıyla en uçta görev yaptı.

    Bu sonuç, İtalya'ya A Grubu'nda kritik bir puan kazandırdı.

  • France v Italy - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD3Getty Images Sport

    Mancini yönetiminde yeni dönem şekillenirken forvet zaman istiyor

    Esposito, maçın ardından UEFA'ya yaptığı açıklamada, Fransa deplasmanında alınan beraberliğin İtalya'nın gelişim sürecindeki kadrosu adına olumlu bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Milli takım formasını giymenin büyük sorumluluk taşıdığını kabul ederken, oyuncuların takıma entegrasyonu sürecinde taraftarlardan sabır istedi.

    Esposito, takımın taktik uygulamasının her maçla birlikte gelişmeye devam ettiğini belirtti.

    Esposito, UEFA'ya yaptığı açıklamada, "Bence savunma açısından iyi bir maç çıkardık ve çok ama çok iyi bir takıma karşı gerçekten iyi bir sonuç aldık. Buraya gelip berabere kalıyorsanız, bu hiç de kötü bir sonuç değildir. İtalya olduğumuzu biliyorum ve tarihimiz nedeniyle her maçı kazanmak istiyoruz. İyi bir maç oynadık ve daha da iyi olabiliriz ama zamana ihtiyacımız var" dedi.

  • Hücum oyuncusu, Belçika hayal kırıklığının ardından net ilerlemeye dikkat çekti

    Son performansları karşılaştıran Esposito, İtalya'nın Belçika'ya karşı daha önce oynanan grup maçlarına kıyasla önemli gelişim gösterdiğine dikkat çekti. Verilen talimatları etkili şekilde uyguladıklarında kadronun en üst uluslararası seviyede mücadele edecek yeterli kaliteye sahip olduğunu savundu.

    İtalya, gece boyunca oyunun büyük bölümünde baskı yemesine rağmen 1,56 gol beklentisi (xG) üretti.

    Esposito, takımın uzun vadeli gidişatı konusunda güvenini koruyor.

    Esposito, "Yeni bir teknik direktörle, yeni oyuncularla başlıyoruz" dedi. "Belki Belçika'ya karşı çok iyi oynamadık ama o zamandan bu yana gelişim gösterdik ve oynamaya çalışıyoruz. Bu bizim için önemli. Kalitemiz var ve bu şekilde devam etmeliyiz."

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  • İtalya, yaklaşan Uluslar Ligi mücadelelerine hazırlanıyor

    Esposito ve milli takımdaki takım arkadaşları, puan tablosundaki yerlerini sağlamlaştırmayı hedefleyerek Nations League’deki kalan grup maçlarına hazırlanıyor. Mancini, yeni döngü ilerlerken genç yeteneklere daha fazla fırsat vermeyi hedefliyor.

    Fransa, pazartesi günü oynayacağı bir sonraki maçta yeniden kazanma yoluna dönmeyi hedefliyor.

    Esposito, milli takımda kişisel gelişimini daha da ileri taşımayı hedefliyor.

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