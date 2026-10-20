17 yaşında Arjantin A Millî Takımı formasıyla resmî maça çıkan tarihin en genç oyuncusu olan oyun kurucu, Santiago Bernabeu'daki ilk maçına 20 Ağustos 2025'te Osasuna karşısında 68. dakikada Brahim Diaz'ın yerine oyuna girerek çıktı. Haziran 2031'e kadar sürecek altı yıllık sözleşmeyle Arjantin futbol tarihinin en pahalı transferi olarak gelmiş olsa da Avrupa futbolunun en üst düzeyine uyum sağlamak sabır gerektiriyor.

Pazartesi günü düzenlenen çevrim içi medya toplantısında genç oyuncunun profesyonel futbola adım atmasından önceki süreci hatırlatarak zamana ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Demichelis, ESPN Argentina'nın aktardığına göre şunları söyledi: "Zamana ihtiyacı var. Avrupa'nın önde gelen kulüplerine katılıp ardından başarıya ulaşan Güney Amerikalı oyunculara bakmak gerekiyor. Santiago Solari veya Gonzalo Higuain'in, dünyanın en büyük kurumlarından birine, belki de en büyüğüne uyum sağlamak için zamana ihtiyacı vardı. Özellikle de bu kadar gençken.

"Franco 16 yaşında ilk maçına sihirli bir şekilde çıkmadı. O maçtan önce yaşanan harika bir süreç var. Geleceklere hazır olup olmadıklarını görmek ve sözleşmesinin durumunu anlamak için kendisiyle, River yöneticileriyle ve ailesiyle konuştum. Fiziksel açıdan her gün en iyi üç ila beş oyuncu arasındaydı, özellikle de toparlanma konusunda. Bunun yanında, beklentileri karşılayacak kişiliğe ve mizaca sahipti. Xabi Alonso'nun (Real Madrid'de) onunla ilk tanıştığında kişiliğini fark ettiğine inanıyorum."