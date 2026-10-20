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“Zamana ihtiyacı var”: Martin Demichelis, Fiorentina'daki kiralık dönemine rağmen Franco Mastantuono'nun Real Madrid'de oynayacak nitelikte olduğu konusunda ısrar ediyor
Eski akıl hocasından Arjantinli genç yeteneğe destek
Demichelis, eski River Plate öğrencisi Mastantuono'nun Fiorentina'ya geçici olarak transfer olmasına rağmen Real Madrid'de başarılı olmak için gereken karaktere, fiziksel güce ve teknik yeteneğe sahip olduğundan emin. Teknik direktör, orta saha oyuncusuna Ocak 2024'te 16 yaşındayken A takımda ilk kez forma şansı verdi. Ardından Madrid, Ağustos 2025'te 45 milyon avroluk transferi tamamladı. Şimdi 19 yaşında olan genç oyuncu, düzenli olarak A takımda forma giymek için bu sezon İtalya'ya transfer oldu.
- Getty Images Sport
Avrupa'ya uyum sağlamak sabırlı bir yaklaşım gerektiriyor
17 yaşında Arjantin A Millî Takımı formasıyla resmî maça çıkan tarihin en genç oyuncusu olan oyun kurucu, Santiago Bernabeu'daki ilk maçına 20 Ağustos 2025'te Osasuna karşısında 68. dakikada Brahim Diaz'ın yerine oyuna girerek çıktı. Haziran 2031'e kadar sürecek altı yıllık sözleşmeyle Arjantin futbol tarihinin en pahalı transferi olarak gelmiş olsa da Avrupa futbolunun en üst düzeyine uyum sağlamak sabır gerektiriyor.
Pazartesi günü düzenlenen çevrim içi medya toplantısında genç oyuncunun profesyonel futbola adım atmasından önceki süreci hatırlatarak zamana ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Demichelis, ESPN Argentina'nın aktardığına göre şunları söyledi: "Zamana ihtiyacı var. Avrupa'nın önde gelen kulüplerine katılıp ardından başarıya ulaşan Güney Amerikalı oyunculara bakmak gerekiyor. Santiago Solari veya Gonzalo Higuain'in, dünyanın en büyük kurumlarından birine, belki de en büyüğüne uyum sağlamak için zamana ihtiyacı vardı. Özellikle de bu kadar gençken.
"Franco 16 yaşında ilk maçına sihirli bir şekilde çıkmadı. O maçtan önce yaşanan harika bir süreç var. Geleceklere hazır olup olmadıklarını görmek ve sözleşmesinin durumunu anlamak için kendisiyle, River yöneticileriyle ve ailesiyle konuştum. Fiziksel açıdan her gün en iyi üç ila beş oyuncu arasındaydı, özellikle de toparlanma konusunda. Bunun yanında, beklentileri karşılayacak kişiliğe ve mizaca sahipti. Xabi Alonso'nun (Real Madrid'de) onunla ilk tanıştığında kişiliğini fark ettiğine inanıyorum."
Rekor düzeydeki serbest kalma maddesi, büyüklüğün habercisiydi
Demichelis, genç oyuncunun Temmuz 2024'te Sarmiento karşısında alınan 1-0'lık galibiyette River Plate formasıyla ilk A takım golünü atmasını izledikten sonra, kulüp yöneticilerinden oyuncunun serbest kalma bedelini altyapıdan yetişen bir başka futbolcunun İngiltere'ye transferi için üzerinde anlaşılan bedelden daha yüksek belirlemelerini bile istedi.
Yönetimden rekor bir bedel talep etmesini nasıl istediğini anlatan ve oyuncunun Serie A'daki mevcut dönemini destekleyen Demichelis, şunları ekledi: “Yönetim onun durumunu dikkate aldı. O sırada Claudio Echeverri'yi Manchester City'ye satmıştık ve onun serbest kalma bedelini aynı tutarda belirlemeyi düşündüler. Ama ben hayır dedim. Franco, Real Madrid'de oynayacak bir futbolcu olacaktı. Ardından kulüp, oyuncunun menajeriyle harika bir çalışma yürüttü; Arjantin futbolunda daha önce görülmemiş bir serbest kalma bedeli belirlediler ve bu transfer, ülke tarihinin en büyük satışı oldu.”
“Onun yeteneklerinden ya da kişiliğinden şüphem yok. Real Madrid kimseyi beklemez. Şimdilik forma şansı bulmak için İtalya'ya gitmeye karar verdi ama hem kişiliği hem de fiziksel ve teknik kalitesiyle o kulüpte oynamak için yaratılmış bir futbolcu olduğundan hiç şüphem yok.”
- Getty Images Sport
Floransa’daki etkileyici başlangıç ivme kazandırıyor
2026-27 sezonunu Floransa'da geçirme kararı şimdiden karşılığını veriyor: Mastantuono, Serie A'daki ilk yedi maçında üç gol attı. Gelecek yaz İspanya'nın başkentinde yeniden ilk 11'de yer almak için mücadele etmeye hazırlanırken, İtalya'nın en üst ligindeki bu verimli başlangıcını sürdürmesi büyük önem taşıyacak. Demichelis ise RB Leipzig'i bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde Madrid'le oynayacağı maça hazırlıyor.
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