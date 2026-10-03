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Alvino Hanafi
Çeviri:

“Zaman zaman masa tenisi gibiydi!”: Nathan Ngoy ve Maxim De Cuyper, Türkiye ile oynanan çılgın maçın perde arkasını anlattı

Belçika
UEFA Nations League A
N. Ngoy
M. De Cuyper

Belçikalı savunmacılar Nathan Ngoy ve Maxim De Cuyper, Türkiye'ye karşı Uluslar Ligi'nde alınan hareketli 3-0'lık galibiyeti değerlendirdi. İkili, bir uçtan bir uca geçen yoğun maçı "pinpon" gibi hissettirdiğini söyleyerek anlatırken, tecrübeli yıldızlar Kevin De Bruyne ile Romelu Lukaku'nun etkisini de övdü.

  • Genç savunma ikilisi, Belçika'nın kritik bir gol yemeden tamamlanan maç almasına yardımcı oldu

    Belçikalı savunmacılar Nathan Ngoy ve Maxim De Cuyper, Belçika'nın Liege'de Türkiye karşısında UEFA Uluslar Ligi'nde aldığı zorlu 3-0'lık galibiyette kritik roller oynadı. Kevin De Bruyne ve Romelu Lukaku'nun golleri zaferi perçinledi ancak savunma hattı önemli bir baskıya direnmek zorunda kaldı.

    Gol yemeden alınan bu galibiyet, Belçika'yı üç maçta topladığı altı puanla A Grubu'nda ikinci sırada tuttu.

    Ngoy ve De Cuyper, Türkiye'nin yüksek tempolu hücum geçişlerini karşılayan savunma hattının bel kemiğini oluşturdu.

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    Ngoy, çılgın maç temposunu anlattı ve tecrübeli ikiliyi övdü

    Maçın ardından konuşan Ngoy, oyunun kaotik ve bir o yana bir bu yana giden temposunun savunma görevlerini son derece zorlaştırdığını kabul etti. Türkiye'nin hücumlarını püskürtmede belirleyici unsurun takım birlikteliği olduğunu vurgulayan Ngoy, ardından takımın tecrübeli liderleri De Bruyne ile Lukaku'ya teşekkür etti.

    Ngoy, Lukaku'nun bitirici golünün antrenmanlardaki formu göz önüne alındığında kendisi için hiç de sürpriz olmadığını söyledi.

    "İyi bir maçtı" Ngoy, RTL'ye konuştu. "Bazen pinpon gibi hissettirdi, top her yere gidiyordu. Savunma açısından oldukça zordu. Kilit nokta birlik içinde kalmaktı. Romelu Lukaku antrenmanlarda da bunları çok iyi bitiriyor, bu yüzden attığı gol benim için kesinlikle sürpriz değil. Kadroda onlar gibi oyuncuların olması harika."

  • De Cuyper, maçın çılgın temposu karşısında sakinlik çağrısında bulundu

    De Cuyper, maçın yüksek temposuyla ilgili olarak Ngoy'un görüşlerine katıldı ve Türkiye'nin birkaç tehlikeli an yarattığını belirtti. Genç savunmacı, yoğun baskı dönemlerinde Les Diables Rouges'un tempoyu daha iyi yönetebileceğini kabul etti.

    Karşılaşmanın gidip gelen yapısına rağmen Belçika'nın savunma direnci ayakta kaldı.

    De Cuyper, yüksek tempolu uluslararası maçlardan ders çıkarmanın önemini vurguladı.

    "Bu önemli bir maçtı" diyen De Cuyper, Sporza'ya konuştu. "Maç çok gidip geldi. Zaman zaman daha sakin olabilirdik çünkü tempo çok yüksekti. Onların da fırsatları oldu."

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    Belçika savunması, A Grubu’ndaki kalan sınavları sabırsızlıkla bekliyor

    Ngoy, De Cuyper ve savunmadaki takım arkadaşları, tehlikeli bir Türkiye hücumuna karşı gol yemeden tamamladıkları maçın ardından Liege'den artan bir özgüvenle ayrılıyor. Mark van Bommel'in ekibi, A Grubu'nda zirvedeki Fransa'yı takip ederken şimdi sıradaki grup maçlarına hazırlanıyor.

    Türkiye, ilk puanlarını ararken grupta son sırada kalmaya devam ediyor.

    Belçika'nın yükselen savunmacıları, sonraki maçlarda bu sağlamlığı daha da pekiştirmeyi hedefliyor.

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