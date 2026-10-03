“Zaman zaman masa tenisi gibiydi!”: Nathan Ngoy ve Maxim De Cuyper, Türkiye ile oynanan çılgın maçın perde arkasını anlattı

Maçın ardından konuşan Ngoy, oyunun kaotik ve bir o yana bir bu yana giden temposunun savunma görevlerini son derece zorlaştırdığını kabul etti. Türkiye'nin hücumlarını püskürtmede belirleyici unsurun takım birlikteliği olduğunu vurgulayan Ngoy, ardından takımın tecrübeli liderleri De Bruyne ile Lukaku'ya teşekkür etti.

Ngoy, Lukaku'nun bitirici golünün antrenmanlardaki formu göz önüne alındığında kendisi için hiç de sürpriz olmadığını söyledi.

"İyi bir maçtı" Ngoy, RTL'ye konuştu. "Bazen pinpon gibi hissettirdi, top her yere gidiyordu. Savunma açısından oldukça zordu. Kilit nokta birlik içinde kalmaktı. Romelu Lukaku antrenmanlarda da bunları çok iyi bitiriyor, bu yüzden attığı gol benim için kesinlikle sürpriz değil. Kadroda onlar gibi oyuncuların olması harika."