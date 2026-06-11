"Zaman kaybı" - Thomas Tuchel, Michael Owen'ın İngiltere'nin sözleşme uzatma çağrısına tepki gösterip Dünya Kupası'nda "beklenen performans"ın neye benzediğini açıklarken, Tuchel'e "şimdiye kadar hiçbir şey yapmadığını" söyledi

Başlangıçta 18 aylık bir sözleşme imzalayan ve bu sözleşme kapsamında bir büyük turnuvayı kapsayan İngiltere Futbol Federasyonu, 2028'de ev sahipliği yapılacak Avrupa Şampiyonası'nı da içeren yeni şartlar sundu. Acaba bu konuda biraz aceleci davranmış olabilirler mi?

Bu soruya yanıt veren efsanevi eski Three Lions forveti Owen, İngiltere Dünya Kupası oranları ile bağlantılı olarak GOAL'a özel bir röportajda şunları söyledi: “İtiraf etmeliyim ki şaşırdım. Thomas Tuchel'i severim, bence çok iyi bir teknik direktör. İngiltere milli takım teknik direktörlüğü konusundaki düşüncelerimi muhtemelen biliyorsunuzdur; bence bu görevi bir İngiliz üstlenmeli, nokta. Ancak sözleşmesinin uzatılmasına şaşırdım.

“Büyük bir turnuva öncesinde bağlılık göstermek güzel bir şey, ama onunla henüz bir turnuva bile oynamadık. Şu ana kadar ‘vay canına, bu harika’ dedirtecek hiçbir şey yapmadı.

“Herkes elemeyi geçiyor. Gözlerimizi kapatıp bu zaman kaybı olan eleme gruplarından geçebiliriz. Her maçı kazanırız ve hiç gol bile yemeyiz. Gerçekten de anlamsız bir uğraş. Şu ana kadar beklentilerimizin ötesinde bir şey yaptığı söylenemez. Bu yüzden onu şimdiden ödüllendirmek biraz sürpriz oldu.”