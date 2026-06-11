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"Zaman kaybı" - Thomas Tuchel, Michael Owen'ın İngiltere'nin sözleşme uzatma çağrısına tepki gösterip Dünya Kupası'nda "beklenen performans"ın neye benzediğini açıklarken, Tuchel'e "şimdiye kadar hiçbir şey yapmadığını" söyledi
Başarısı kanıtlanmış Tuchel’den İngiltere’nin 60 yıllık acısını sona erdirmesi isteniyor
Eski Chelsea, Bayern Münih ve Paris Saint-Germain teknik direktörü Tuchel, Ocak 2025’te İngiltere milli takımının başına resmen geçti; böylece futbol dünyasının en zorlu teknik direktörlük görevlerinden birini üstlenmeyi kabul etti. Tuchel, ikinci kez Avrupa Şampiyonası finalinde yenilginin ardından görevinden ayrılma kararı alan Sir Gareth Southgate’in bıraktığı boşluğu doldurdu.
Yurtiçi şampiyonluklar ve bir Şampiyonlar Ligi zaferini içeren Tuchel'in başarı geçmişi, onu başarıya aç bir ulusun arzuladığı kazanan olarak öne çıkardı. 1966'nın efsaneleri Wembley'de Dünya Kupası kupasını havaya kaldıralı yaklaşık 60 yıl geçti.
İngiltere, Tuchel'in futbolu "eve" getirecek kişi olabileceği umuduna sıkı sıkıya sarılıyor ve şu ana kadar onun görev süresi boyunca nispeten sakin bir ilerleme kaydedildi. 2026 Dünya Kupası biletleri için rezervasyon yapılırken hiç gol yemediler ve sekiz maçtan maksimum puanı aldılar.
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Tuchel, Euro 2028'e kadar sözleşmesinin uzatılmasını hak edecek kadar başarılı oldu mu?
Başlangıçta 18 aylık bir sözleşme imzalayan ve bu sözleşme kapsamında bir büyük turnuvayı kapsayan İngiltere Futbol Federasyonu, 2028'de ev sahipliği yapılacak Avrupa Şampiyonası'nı da içeren yeni şartlar sundu. Acaba bu konuda biraz aceleci davranmış olabilirler mi?
Bu soruya yanıt veren efsanevi eski Three Lions forveti Owen, İngiltere Dünya Kupası oranları ile bağlantılı olarak GOAL'a özel bir röportajda şunları söyledi: “İtiraf etmeliyim ki şaşırdım. Thomas Tuchel'i severim, bence çok iyi bir teknik direktör. İngiltere milli takım teknik direktörlüğü konusundaki düşüncelerimi muhtemelen biliyorsunuzdur; bence bu görevi bir İngiliz üstlenmeli, nokta. Ancak sözleşmesinin uzatılmasına şaşırdım.
“Büyük bir turnuva öncesinde bağlılık göstermek güzel bir şey, ama onunla henüz bir turnuva bile oynamadık. Şu ana kadar ‘vay canına, bu harika’ dedirtecek hiçbir şey yapmadı.
“Herkes elemeyi geçiyor. Gözlerimizi kapatıp bu zaman kaybı olan eleme gruplarından geçebiliriz. Her maçı kazanırız ve hiç gol bile yemeyiz. Gerçekten de anlamsız bir uğraş. Şu ana kadar beklentilerimizin ötesinde bir şey yaptığı söylenemez. Bu yüzden onu şimdiden ödüllendirmek biraz sürpriz oldu.”
İngiltere, Dünya Kupası ile ilgili rahatsız edici sorulardan nasıl kaçınabilir?
Tuchel artık kendisine gösterilen güveni haklı çıkarmak zorunda. Dünya Kupası zaferine imza atması, bu güvenin en büyük getirisi olacak ve bu süreçte efsane statüsünü pekiştirecektir; ancak işler bir o kadar kolay bir şekilde tersine de dönebilir.
Tuchel'in imzaladığı sözleşmeden bağımsız olarak, İngiltere'nin bu yaz Kuzey Amerika'da en azından son sekize kalamaması durumunda baskı altında kalıp kalmayacağı sorulduğunda Owen şöyle dedi: "Grup aşamasında veya bir sonraki turda elenirsek... tabii ki, eleme turunda üst düzey bir takımla oynayıp çeyrek finallerden önce elenmezsek, evet, o zaman bu sorular sorulacaktır.
“Elbette çok şey nasıl, ne ve neden olduğuna bağlı, ama sorular sorulacaktır. Diyelim ki çeyrek finale kalamazsak – bence çeyrek final makul bir hedef olurdu. Bence bundan daha az bir sonuç olursa, hayal kırıklığı yaşanacak ve sorular sorulacaktır.”
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İngiltere'nin maç programı: 2026 Dünya Kupası açılış maçında Hırvatistan ile karşılaşacak
Tuchel, karşı karşıya olduğu zorluğun ne kadar büyük olduğunun tam olarak farkında. 52 yaşındaki Alman teknik adam, bu işin sonuç odaklı olduğunu ve somut bir başarıdan daha azının muhtemelen başarısızlık olarak değerlendirileceğini bilecek kadar uzun süredir bu işin içinde.
26 kişilik yıldızlar topluluğundan oluşan bir kadro kuran Tuchel, 17 Haziran'da İngiltere'nin Teksas'ın Arlington kentindeki AT&T Stadyumu'nda Hırvatistan ile oynayacağı maçla, Dünya Kupası zaferine doğru ilk adımını atacak.