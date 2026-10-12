LaPresse
Çeviri:
“Zaman geçirmeyi iyi biliyorlar!”: Luciano Spalletti maç sonundaki olaylı kırmızı kartın perde arkasını açıkladı
Spalletti, maç sonu saha kenarında yaşanan olaylı tartışmada kırmızı kart gördü
Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, takımının Unipol Domus'ta Cagliari ile 1-1 berabere kaldığı Serie A maçının bitiş düdüğünün hemen ardından doğrudan kırmızı kart gördü. Spalletti, maç sonundaki geleneksel tokalaşma sırasında Cagliari Teknik Direktörü Fabio Pisacane'ye yaklaşınca saha kenarında tansiyon yükseldi.
Aralarındaki diyaloğun aldığı hâl üzerine hakem Matteo Marcenaro iki teknik direktörü de kırmızı kartla cezalandırdı. Her ikisine de otomatik olarak birer maçlık saha kenarı yasağı verildi.
Hakemin kararına şaşırdığını belirten Spalletti, olayın gereğinden fazla büyütüldüğünü savundu.
- NurPhoto
Teknik direktör, Pisacane ile yaşanan diyaloğun nedenini açıkladı
Maçın ardından DAZN Italia'ya konuşan Spalletti, saha kenarındaki tartışmanın nasıl başladığını açıkladı. Spalletti, "Bir şey olmadı. Ona iyi futbol oynadıklarını ve zaman geçirmekte de iyi olduklarını söyledim. O da 'Zaman geçirmekten neyi kastediyorsun?' dedi, ardından ikimizi de attılar" ifadelerini kullandı.
"Önemli bir şey değildi, gayet normaldi."
Juventus teknik direktörü, devre arasında savunma oyuncusu Yerry Mina ile koridorda yaşanan gerginliğe de değinerek alaycı bir ifadeyle şunları ekledi: "Geçen sezon yaşananların aynısı. Güçlü bir oyuncunun tavırlarıyla bizi istediği gibi yönlendiriyor."
Hayal kırıklığı yaratan beraberliğe rağmen taktik tercihlerini savunmak
Topa yüzde 70 oranında sahip olup kaleye 21 şut çekmesine rağmen Juventus, Daniel Maldini'nin erken golüyle geriye düştü. Randal Kolo Muani, 81. dakikada attığı kafa golüyle skoru eşitledi. Spalletti, Nick Woltemade'i oyuna almadan önce Nico Gonzalez'i Kolo Muani'ye destek vermesi için ilk 11'de başlatma kararını savundu.
Spalletti, "İlk yarıda McKennie'yi sola çektim ve Nico Gonzalez'i merkeze aldım," diye açıkladı.
"Kolo Muani santrfordu, Nico Gonzalez de ona destek veriyordu. Kolo'nun bugün yaptığı gibi hareket etmesine izin verilirse onu marke etmek zorlaşır."
- LaPresse
Teknik alan yasağı sürerken gözler Lazio maçına çevrildi
Bir maçlık ceza alması beklenen Spalletti, gelecek pazar Juventus'un Lazio'yu konuk edeceği maçta takımının başında olamayacak. 67 yaşındaki teknik direktör, oyuncularından topa sahip olma üstünlüğünü galibiyete dönüştürmek için performanslarını aynı seviyede sürdürmelerini istedi.
Spalletti sözlerini şöyle tamamladı: “Neredeyse 70 yaşında olduğumu ve kariyerimi güçlü bir şekilde noktalamak istediğimi düşünüyorum.”
“Her zaman böyle oynarlarsa çok daha fazla maç kazanacağımıza inanıyorum.”
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun