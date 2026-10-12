“Zaman geçirmeyi iyi biliyorlar!”: Luciano Spalletti maç sonundaki olaylı kırmızı kartın perde arkasını açıkladı

Maçın ardından DAZN Italia'ya konuşan Spalletti, saha kenarındaki tartışmanın nasıl başladığını açıkladı. Spalletti, "Bir şey olmadı. Ona iyi futbol oynadıklarını ve zaman geçirmekte de iyi olduklarını söyledim. O da 'Zaman geçirmekten neyi kastediyorsun?' dedi, ardından ikimizi de attılar" ifadelerini kullandı.

"Önemli bir şey değildi, gayet normaldi."

Juventus teknik direktörü, devre arasında savunma oyuncusu Yerry Mina ile koridorda yaşanan gerginliğe de değinerek alaycı bir ifadeyle şunları ekledi: "Geçen sezon yaşananların aynısı. Güçlü bir oyuncunun tavırlarıyla bizi istediği gibi yönlendiriyor."