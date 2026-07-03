Zaman çizelgesi de çoktan belirlenmiş! FC Bayern, Harry Kane ile görüşmelerde büyük bir tavize hazır gibi görünüyor

Kane, İngiltere milli takımıyla Dünya Kupası son 16 turunda yer alıyor; “Üç Aslanlar”, Pazartesi günü Almanya saatiyle sabah saat 2’de ortak ev sahibi Meksika ile karşılaşacak. Finale kalınması durumunda, 32 yaşındaki oyuncu 19 Temmuz’a kadar İngiltere formasıyla sahada olacak.

Säbener Straße’de Kane’in sözleşmesi 30 Haziran 2027’ye kadar geçerli. Her iki taraf da geçmişte, şartlar (henüz) farklı olsa da işbirliğini sürdürmek istediklerini ima etmişti.

Bu bağlamda, İngiliz forvetin sözleşmesini üç yıl daha uzatmayı tercih ettiği, FCB’nin ise şimdilik sadece 2029’a kadar sözleşme imzalamak istediği belirtiliyor. Kane kısa süre önce, gelecek sözleşmenin kariyerindeki son büyük sözleşme olacağını ve bu nedenle “bundan en iyi şekilde yararlanmak” istediğini açıkça belirtti.

"Elbette şu an konuşmanın zamanı değil. Bu durum karşısında oldukça rahatız. Öncelikle sezonu tamamlamak istediğimizi söyledik – ve tabii ki Dünya Kupası’nı da. Her iki taraf da birbirinden çok memnun," diye vurguladı Kane, FC Bayern ile sezonun kapanışının ardından.