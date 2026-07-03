Transfer uzmanı Fabrizio Romano’nun bildirdiğine göre, Almanya’nın rekor şampiyonu kulübünün yetkilileri, şu anda ABD, Kanada ve Meksika’da devam eden Dünya Kupası’nın ardından bir araya gelmeyi planlıyor.
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Zaman çizelgesi de çoktan belirlenmiş! FC Bayern, Harry Kane ile görüşmelerde büyük bir tavize hazır gibi görünüyor
Kane, İngiltere milli takımıyla Dünya Kupası son 16 turunda yer alıyor; “Üç Aslanlar”, Pazartesi günü Almanya saatiyle sabah saat 2’de ortak ev sahibi Meksika ile karşılaşacak. Finale kalınması durumunda, 32 yaşındaki oyuncu 19 Temmuz’a kadar İngiltere formasıyla sahada olacak.
Säbener Straße’de Kane’in sözleşmesi 30 Haziran 2027’ye kadar geçerli. Her iki taraf da geçmişte, şartlar (henüz) farklı olsa da işbirliğini sürdürmek istediklerini ima etmişti.
Bu bağlamda, İngiliz forvetin sözleşmesini üç yıl daha uzatmayı tercih ettiği, FCB’nin ise şimdilik sadece 2029’a kadar sözleşme imzalamak istediği belirtiliyor. Kane kısa süre önce, gelecek sözleşmenin kariyerindeki son büyük sözleşme olacağını ve bu nedenle “bundan en iyi şekilde yararlanmak” istediğini açıkça belirtti.
"Elbette şu an konuşmanın zamanı değil. Bu durum karşısında oldukça rahatız. Öncelikle sezonu tamamlamak istediğimizi söyledik – ve tabii ki Dünya Kupası’nı da. Her iki taraf da birbirinden çok memnun," diye vurguladı Kane, FC Bayern ile sezonun kapanışının ardından.
- Getty Images Sport
Kane, İngiltere milli takımıyla katıldığı Dünya Kupası’nda da iyi bir form sergiliyor
Yine de sözleşmenin uzatılması oldukça muhtemel; zira Romano’ya göre Münih kulübü artık 32 yaşındaki oyuncuya taviz vermeye hazır. “Ona istediği şeyi verecekler” deniyor. Kısa bir süre öncesine kadar gündemde olan FC Barcelona’ya transfer konusu ise artık gündemden düştü.
Kane, 2023 yılında Tottenham Hotspur'dan yaklaşık 100 milyon euro transfer ücreti karşılığında Bundesliga'nın rekor şampiyonuna katılmış ve orada en yüksek maaşı alan oyuncu olarak yılda 25 milyon euro kazanıyor. Geçtiğimiz sezonda, tüm turnuvalarda oynadığı 51 resmi maçta FCB için etkileyici bir şekilde 61 gol attı. Ayrıca, yedi golün de asistini yaptı.
Kane, Three Lions formasıyla da etkileyici bir form sergiliyor. Şu ana kadar oynanan dört Dünya Kupası maçında beş gol attı; sadece grup aşamasının ikinci gününde Gana ile oynanan ve 0-0 biten maçta gol atamadı.
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