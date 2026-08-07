O, Kızıl Ejderhalar taraftarlarının kalbinde sonsuza dek özel bir yere sahip olacak; Trundle, Stake ile iş birliği kapsamında GOAL'e, Wrexham'ın modern dönemin büyük isimlerinden biriyle yollarını ayırma kararı hakkında şunları söyledi: “Futbol acımasız, değil mi? Mulls'un yaptıklarına bakıyorsunuz ve bana göre Wrexham onsuz şu an bulunduğu yerde olmazdı. Futbol böyle işliyor. Mulls yoluna devam etti, Championship'te ise hiçbir zaman gerçekten şans bulamadı.

“Orada sahip oldukları oyuncularla, size farklı goller attırabilecek farklı tipte oyuncuları var. Her açıdan hücum tehdidine sahipler.”

Mullin, Wrexham'a duygusal bir veda ederken sosyal medyada şu paylaşımı yaptı: “Tüm kalbimle, yakından ve uzaktan tüm taraftarlara çok teşekkür ederim. Birlikte yarattığımız şey, her zaman gurur duyacağım bir şey olacak.

“Bu kulüp özel ve en başından beri benim ve ailem için de öyle oldu. Bu kulübün, onu hayatta tutmak için bir araya gelen herkes ve Ryan Reynolds ile Rob Mac için ilerlemeyi sürdürmesini görmekten başka hiçbir şey istemiyorum; onlar özel iki insan. Bu benim için oyuncu olarak son olabilir ama kulübe duyduğum sevgi ve bağlılığın sonu olma ihtimali yok.”