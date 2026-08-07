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'Zalim futbol', Wrexham efsanesi Paul Mullin'in aleyhine işlerken eski Wrexham yıldızı, Kieffer Moore'un Premier Lig'e yükselme mücadelesine liderlik edeceğine inanıyor
Mullin, Wrexham formasıyla 110 gol attı ve üç kez yükselme sevinci yaşadı
Ryan Reynolds ve Rob Mac'in 2021'de Racecourse Ground'da dikkat çekici bir devralmayı tamamlamasının ardından, büyük hedefleri karşılayabilmek için ses getirecek takviyelere ihtiyaç vardı. Mullin de kulübe katılan ilk isimler arasında yer aldı.
O, Wrexham oyuncusu olarak ilk iki sezonunda toplam 79 gibi dikkat çekici bir gol sayısına ulaştı; ikinci sezonu ise National League şampiyonluğunu getirdi. League Two minimum sıkıntıyla geçildi, EFL basamaklarında art arda üçüncü yükselişin gerçekleştiği 2024-25 sezonunda ise rekorlar yeniden yazıldı.
Mullin o aşamada taraftarın en sevdiği isimlerden biri ve bir kült kahramandı, ancak Phil Parkinson döneminde kadro hiyerarşisinde gerilemeye başladı ve Championship'te kendisini kanıtlama fırsatı bulamadı. Wigan ve Bradford'da kiralık dönemler geçirdi.
31 yaşındaki golcü artık serbest oyuncu olarak dördüncü kademe ekibi Rotherham'a katıldı; Wrexham'daki sözleşmesi ise rafa kaldırıldı.
- Getty
Mullin, Wrexham tarafından serbest bırakılmasının ardından Rotherham'a katıldı
O, Kızıl Ejderhalar taraftarlarının kalbinde sonsuza dek özel bir yere sahip olacak; Trundle, Stake ile iş birliği kapsamında GOAL'e, Wrexham'ın modern dönemin büyük isimlerinden biriyle yollarını ayırma kararı hakkında şunları söyledi: “Futbol acımasız, değil mi? Mulls'un yaptıklarına bakıyorsunuz ve bana göre Wrexham onsuz şu an bulunduğu yerde olmazdı. Futbol böyle işliyor. Mulls yoluna devam etti, Championship'te ise hiçbir zaman gerçekten şans bulamadı.
“Orada sahip oldukları oyuncularla, size farklı goller attırabilecek farklı tipte oyuncuları var. Her açıdan hücum tehdidine sahipler.”
Mullin, Wrexham'a duygusal bir veda ederken sosyal medyada şu paylaşımı yaptı: “Tüm kalbimle, yakından ve uzaktan tüm taraftarlara çok teşekkür ederim. Birlikte yarattığımız şey, her zaman gurur duyacağım bir şey olacak.
“Bu kulüp özel ve en başından beri benim ve ailem için de öyle oldu. Bu kulübün, onu hayatta tutmak için bir araya gelen herkes ve Ryan Reynolds ile Rob Mac için ilerlemeyi sürdürmesini görmekten başka hiçbir şey istemiyorum; onlar özel iki insan. Bu benim için oyuncu olarak son olabilir ama kulübe duyduğum sevgi ve bağlılığın sonu olma ihtimali yok.”
Premier League'e yükselme hedefinde kilit isimler öne çıktı
Reynolds ve Mac, çeşitli transfer dönemlerinde kaynak sağlamayı sürdürdü ve bu da hücum hattına düzenli takviyeler yapılmasına imkan tanıdı. Bu transferlerin hepsi işe yaramadı, ancak Wrexham forvet hattında oldukça zengin seçeneklere sahip.
2026-27 sezonu için seçeneklerini değerlendirirken, 2001 ile 2003 yılları arasında Racecourse'ta iki yıl geçiren Trundle şu ifadeleri kullandı: “Kieffer Moore size her zaman gol kazandırır ve Parky'nin oynattığı oyun tarzında da biraz daha direkt oynanır. Ben de zaman zaman bundan hoşlanıyorum çünkü bence insanlar bazen oyunu fazla süslüyor.
“Kieffer Moore gibi bir oyuncunuz varsa, özellikle de hava tehdidiyle, o topları içeri gönderdiğinizde çok fazla sorun yaratır ve gollerini atar. Bence mesele tamamen onu fit tutmak çünkü eğer onu fit tutabilirseniz, size o yükselmeyi getirebilecek biri.”
- Getty
Wrexham'ın 2026-27 fikstürü: Carabao Cup ve Championship açılış maçları
Moore, geçen sezon Wrexham formasıyla 13 kez fileleri havalandırırken, Josh Windass da tüm kulvarlarda 17 gol katkısı verdi. Bailey Cadamarteri, sezon öncesi hazırlık döneminde gol bulan isimler arasında yer alırken, Sam Smith ve Davis Keillor-Dunn da uzun süredir görevde olan teknik direktör Parkinson'ın değerlendirebileceği alternatif seçenekler sunuyor.
Wrexham, cuma günü Carabao Cup birinci turunda Middlesbrough ile karşılaşarak yeniden resmi maçlara dönecek. Ardından değerli Championship puanları için mücadele ve Premier League'e yükselme yolundaki bir başka girişim, 17 Ağustos'ta Cardiff deplasmanındaki derbiyle başlayacak.
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