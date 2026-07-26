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Zaferin mimarı: Scaloni'nin ayrılığını önlemek için Arjantin'de büyük seferberlik

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İspanya - Arjantin
İspanya
Arjantin
Dünya Kupası
L. Scaloni
İspanya
Arjantin

Arjantin spor kamuoyunda olaylar hızla gelişiyor. Bunun sebebi, A Milli Takım teknik direktörü Lionel Scaloni'nin, İspanya karşısında kaybedilen Dünya Kupası finalinin ardından yaptığı endişe verici açıklamalar.

"Sport" gazetesi haberinde, taraftarların ve oyuncuların seslerinin açık taleplerde birleştiğini, Scaloni'yi sözleşmesini yenilemeye ve Arjantin Milli Takımı'nın teknik direktörü olarak görevine devam etmeye çağırdığını belirtti.

Scaloni, Arjantin taraftarlarının kaygısını, şu sözlerini içeren açıklamalarıyla ateşlemişti: "Federasyon başkanıyla oturacağım. Ne yapacağıma dair bir fikrim var. Sözleşmem önümüzdeki aralık ayının sonunda bitiyor, ondan sonra ne olacağını göreceğiz."

Şöyle devam etti: "Elde edilenden daha büyük bir başarının gerçekten mümkün olup olmadığını bilmiyorum, durumları değerlendirmemiz gerekiyor."

Bu sözler, Arjantin kamuoyunda bir duygu fırtınasını tutuşturmaya yetti. Taraftarlar, Scaloni'yi tutumundan vazgeçirmek ve büyük ölçüde almış göründüğü karardan geri döndürmek için yoğun çabalara girişti.

Geleceğini saran belirsizlik ortamında, son günlerde çok sayıda Arjantin Milli Takımı taraftarı, ona mutlak desteklerini ifade etmek, tutumunu yeniden gözden geçirmesini ve sözleşmesini uzatmasını istemek amacıyla toplu bir vefa gösterisiyle Scaloni'nin evine akın etti.

Scaloni ise bu içten duyguları büyük bir takdirle karşıladı; birden fazla kez taraftarların yanına çıkarak onları selamlamaya özen gösterdi ve destekleri ile sürekli sevgileri için büyük minnettarlığını dile getirdi.

  • scaloni(C)Getty Images

    Scaloni ile bir çocuk arasında eğlenceli bir an

    Arjantin halkı ile teknik direktörleri arasındaki sıkı bağı yansıtan tatlı bir anda, bir çocuk babası eşliğinde Scaloni'nin ikametgahına giderek üzerinde "2030 Dünya Kupası sözleşmesi" yazan bir kağıt götürdü ve imzalamasını istedi; teknik direktör de bu isteğe güler yüzle karşılık verdi.

    Hikaye burada da bitmedi; fikrin sahibi, doğrudan Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Claudio Tapia'ya hitaben bir video paylaşarak, kendisini teknik direktörü milli takımın başındaki görev süresini uzatmaya teşvik ederek aynı yolu izlemeye ve aynı görevde başarılı olmaya davet etti.

    Bu hareketlilik yalnızca tribünler ve taraftarlarla sınırlı kalmadı, yıldızlara da uzandı. Arjantin futbolunun en önemli efsanelerinden biri olan Ángel Di María, Scaloni'ye takımın başında kalması gerektiğine dair açık bir çağrı göndermek için fırsatı değerlendirdi.

    Di María şöyle konuştu: "Bu Scaloneta'dır, bu takımın motoru ve gerçek sembolüdür; tüm kalbimle görevinde devam etmesini diliyorum."

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