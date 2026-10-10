AFP
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'Zaafım var' - Xabi Alonso, Chelsea yıldızı Bournemouth maçı için geri dönerken 'cömert' Moises Caicedo'ya övgüler yağdırdı
Alonso orta saha için “yumuşak karnını” açıkladı
Alonso, Caicedo'nun Chelsea kadrosu üzerindeki önemli etkisini ayrıntılarıyla anlattı ve Brighton'dan gelen eski oyuncunun yeniden sahalara dönmeye tamamen hazır olduğunu doğruladı. Bu sezon sakatlık nedeniyle yalnızca oyuna sonradan girerek bir kez forma giyebilen 24 yaşındaki oyuncu için milli ara, Cobham'da tam keskinliğini yeniden kazanması adına kritik bir fırsat sundu.
İspanyol teknik adam medyaya konuşurken, eski mevkisinde oynayan oyunculara doğal bir yakınlık duyduğunu kabul etti. Alonso, "Orta saha oyuncularına karşı bir zaafım var, Moi için de kesinlikle öyle" dedi.
- Getty Images Sport
Chelsea'yi bir arada tutan tutkal
Teknik direktör, orta sahanın varlığından tüm soyunma odasının fayda sağladığını, bunun yalnızca teknik becerisiyle değil sahadaki fedakâr yapısıyla da ilgili olduğunu açıkladı. Alonso, Caicedo'nun Chelsea orta sahasını bir arada tutan bağ olduğuna inanıyor. Deneyimli çalıştırıcı, Ekvadorlu oyuncunun ilk 11'e hayati bir denge kattığını belirtirken, futbolcunun Stamford Bridge'deki yeni düzen altında kariyerinin hâlâ gelişim aşamasında olduğunu vurguladı.
Alonso, oyuncunun etkisini şu sözlerle anlattı: "Moi'yi sahada gördüğümüzde hepimiz daha mutlu oluyoruz. Sadece ben değil, takım arkadaşları da. Onu gördüklerinde mutlu oluyorlar, sadece harika bir oyuncu olduğu için değil; herkes Moi'yi, ortaya koyduğu çabada ne kadar cömert olduğu, takım arkadaşlarının her birine ne kadar yardımcı olduğu ve ne kadar önemli olduğu için seviyor."
"Takımda çok önemli bir rolü var; verdiği denge, sahip olduğu pek çok özellik ve büyümeye, öğrenmeye devam etmesi gereken bir dönemde olması nedeniyle."
Taktik vizyonun kilidini açmak
Alonso, takımın yükselen yeteneğine rehberlik etme konusunda büyük heyecan duyduğunu dile getirirken, gelişiminde birebir bir yaklaşımı benimsediğini vurguladı. Her maçın ardından teknik direktör, görüntüleri birlikte izlemek için oyuncuyla bir araya geliyor ve hem öne çıkan anları hem de geliştirilmesi gereken noktaları dikkatle analiz ediyor. Maç sonrası yapılan bu seanslar, oyuncunun taktik görüşünü ve pozisyon farkındalığını geliştirmeyi amaçlıyor. Performansları düzenli olarak birlikte analiz eden Alonso, bir yandan oyuncunun özgüvenini artırmayı, diğer yandan da oyunu genel olarak kavrayışını derinleştirmeyi hedefliyor.
Teknik direktör, "Onunla çalışacak olmaktan gerçekten çok heyecanlıyım. Sahada birlikte olmak ve her maçtan sonra bir araya gelip iyi şeyleri, kötü şeyleri görmek, ona özgüven vermek ve oyun anlayışını geliştirdiğini hissettirmek istiyorum" diye ekledi.
- Getty Images Sport
Palmer ve James için sakatlık morali
Caicedo’yla ilgili haber, Chelsea evinde Bournemouth’u ağırlamaya hazırlanırken takım için daha geniş çaplı bir fiziksel durum artısının parçası oldu. Alonso, Cole Palmer ve Reece James de dahil olmak üzere milli takım görevinden çekilmek zorunda kalan birkaç kilit ismin iyi çalıştığını ve bu hafta sonu forma giymeye hazır olduğunu doğruladı.
Palmer, Brentford’a karşı oynanan bir önceki maçta fiziksel olarak zorlanırken, üç haftalık ara onun aceleye getirilmeden toparlanmasını sağladı. Alonso, İngiltere milli oyuncusu için hedefin yüzde 100 fiziksel kapasiteyle oynarken futboldan keyif almasını sağlamak olduğunu belirtti ve oyun kurucunun artık çok daha iyi bir durumda olduğunu ima etti.
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