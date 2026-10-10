Teknik direktör, orta sahanın varlığından tüm soyunma odasının fayda sağladığını, bunun yalnızca teknik becerisiyle değil sahadaki fedakâr yapısıyla da ilgili olduğunu açıkladı. Alonso, Caicedo'nun Chelsea orta sahasını bir arada tutan bağ olduğuna inanıyor. Deneyimli çalıştırıcı, Ekvadorlu oyuncunun ilk 11'e hayati bir denge kattığını belirtirken, futbolcunun Stamford Bridge'deki yeni düzen altında kariyerinin hâlâ gelişim aşamasında olduğunu vurguladı.

Alonso, oyuncunun etkisini şu sözlerle anlattı: "Moi'yi sahada gördüğümüzde hepimiz daha mutlu oluyoruz. Sadece ben değil, takım arkadaşları da. Onu gördüklerinde mutlu oluyorlar, sadece harika bir oyuncu olduğu için değil; herkes Moi'yi, ortaya koyduğu çabada ne kadar cömert olduğu, takım arkadaşlarının her birine ne kadar yardımcı olduğu ve ne kadar önemli olduğu için seviyor."

"Takımda çok önemli bir rolü var; verdiği denge, sahip olduğu pek çok özellik ve büyümeye, öğrenmeye devam etmesi gereken bir dönemde olması nedeniyle."