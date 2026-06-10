Yves Bissouma, felaketle sonuçlanan 2025-26 sezonunun ardından Tottenham tarafından serbest bırakılan 11 oyuncudan biri

2022 yılında Brighton'dan transfer edilen Bissouma, tüm turnuvalarda Spurs formasıyla 111 maça çıktı ve başkentteki ilk birkaç sezonunda takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Sadece iki gol atmış olmasına rağmen, orta sahadaki varlığı kulübün taktiksel düzeni açısından sıklıkla hayati öneme sahip olarak görüldü.

2025'te Manchester United'ı yenerek Avrupa Ligi kupasını kaldıran kadronun kilit ismi olan ve o final maçında 90 dakika boyunca sahada kalan Bissouma'nın Kuzey Londra'daki son yılı, istikrarsızlık ve saha dışı sorunlarla gölgelendi. Ocak ayında sahalara dönen oyuncu, 2025-26 sezonunda sadece 11 maçta forma giyebildi.