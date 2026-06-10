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Yves Bissouma, felaketle sonuçlanan 2025-26 sezonunun ardından Tottenham tarafından serbest bırakılan 11 oyuncudan biri
Bissouma için yolun sonu
2022 yılında Brighton'dan transfer edilen Bissouma, tüm turnuvalarda Spurs formasıyla 111 maça çıktı ve başkentteki ilk birkaç sezonunda takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Sadece iki gol atmış olmasına rağmen, orta sahadaki varlığı kulübün taktiksel düzeni açısından sıklıkla hayati öneme sahip olarak görüldü.
2025'te Manchester United'ı yenerek Avrupa Ligi kupasını kaldıran kadronun kilit ismi olan ve o final maçında 90 dakika boyunca sahada kalan Bissouma'nın Kuzey Londra'daki son yılı, istikrarsızlık ve saha dışı sorunlarla gölgelendi. Ocak ayında sahalara dönen oyuncu, 2025-26 sezonunda sadece 11 maçta forma giyebildi.
- Getty Images Sport
Orta saha oyuncusunun disiplin sorunları
Bissouma ile kulüp arasındaki ilişkiler, Thomas Frank'ın yönetiminde önemli ölçüde bozuldu. Danimarkalı teknik direktör, özellikle orta saha oyuncusunun antrenmanlara defalarca geç geldiğine dair haberlerin ortaya çıkmasının ardından, oyuncunun davranışlarından giderek daha fazla rahatsızlık duymaya başladı. Bu disiplin ihlalleri, eski Brighton oyuncusu için ciddi sonuçlar doğurdu.
Bissouma, Paris Saint-Germain ile oynanan maç için Spurs'un Süper Kupa kadrosundan çıkarılmış ve ardından kulübün Şampiyonlar Ligi kayıt listesinden de çıkarılmıştı. Bu olay, The Sun'a göre, eski teknik direktör Ange Postecoglou'nun, kendisinin gülme gazı soluduğu gibi görünen bir video çekmesi üzerine onu bir maçtan men etmesinden sonra gerçekleşmişti.
Genç takımlarda büyük bir temizlik
Spurs’taki yeniden yapılanma, A takım soyunma odasının çok ötesine uzanıyor; kulübün 21 Yaş Altı Geliştirme Kadrosu’ndan altı oyuncuya da takımdan ayrılma kararı verildi. Pele Arganese-McDermott, Tyrell Ashcroft, Leo Black, Dante Cassanova, Matthew Craig ve Calum Logan, sözleşmelerinin sona ermesinin ardından serbest bırakıldı. Ayrılanlar arasında, 12 yaş altı takımına katılmış olan Craig en uzun süre kulüpte kalan oyuncuydu. 2022-23 sezonunun son gününde Leeds United karşısında ilk takımda ilk kez forma giydi.
Kadro temizliği 18 yaş altı grubunda da devam etti ve Tottenham, Jamel Beggs, Samal Bangura ve Leon Myrtaj'ın ayrıldığını doğruladı. Bu oyuncular, 2024-25 sezonunda 17 yaş altı Premier League Kupası'nda başarıya ulaşan genç kadronun bir parçasıydı, ancak kulüp, bu oyuncuların profesyonel futbola geçiş sürecinde onlara profesyonel sözleşme teklif etmeme kararı aldı. Ayrıca, Elijah Upson da bu yaz kulüpten ayrılacak. Takım arkadaşlarının aksine, Upson'a Tottenham tarafından yeni bir sözleşme teklif edildi, ancak oyuncu başka yerlerde fırsat aramak için bu teklifi resmen reddetti.
- Getty Images Sport
Kulüpten resmi bir veda
Bu kadar çok sayıda oyuncuyu takımdan göndermek yönündeki karar, yeni teknik direktör Roberto De Zerbi yönetiminde kulübün uzun vadeli planlamasında stratejik bir değişiklik olduğunu gösteriyor. Kulübün resmi kanallarından yayınlanan resmi açıklamada Tottenham, ayrılan oyunculara gelişim süreçleri ve profesyonel kariyerlerinin çeşitli aşamalarında verdikleri hizmetler için teşekkür etti. Kulüp şu açıklamayı yaptı: "Kulübe yaptıkları katkılardan dolayı ayrılan tüm oyunculara ve ailelerine en içten teşekkürlerimizi sunuyor, gelecekte başarılar diliyoruz."