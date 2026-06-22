"Yüzyılın golü"nün üzerinden 40 yıl geçti... Maradona, Dünya Kupası tarihinin en muhteşem anını nasıl yarattı?

40 yıl önce bugün, futbol dünyası bu sporun tarihindeki en unutulmaz anlardan birine tanık oldu; Arjantinli efsane Diego Armando Maradona, Meksika’da düzenlenen 1986 Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere karşısında olağanüstü bir performans sergiledi.

22 Haziran 1986'da oynanan Arjantin-İngiltere maçı, sadece dünya şampiyonluğuna giden yolda bir karşılaşma olmakla kalmadı; Maradona'nın attığı iki olağanüstü gol sayesinde, tam dört on yıl sonra bile taraftarların hafızasında hâlâ canlı olan tarihi bir olaya dönüştü.

İspanyol “Sport” gazetesi, Azteka Stadyumu’nda oynanan bu karşılaşmanın, Maradona’nın eliyle attığı golün ardından, daha sonra “Yüzyılın Golü” olarak adlandırılan golü de içermesi nedeniyle, Dünya Kupası tarihinin en çok yazılan maçlarından biri olduğunu belirtti.