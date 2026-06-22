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"Yüzyılın golü"nün üzerinden 40 yıl geçti... Maradona, Dünya Kupası tarihinin en muhteşem anını nasıl yarattı?

FEATURES
Arjantin - Avusturya
Arjantin
Avusturya
Dünya Kupası
Ürdün - Arjantin
Ürdün
D. Maradona
Arjantin
Avusturya
ABD
Ürdün

Unutulmaz bir mucize ve tartışmalı bir gol

40 yıl önce bugün, futbol dünyası bu sporun tarihindeki en unutulmaz anlardan birine tanık oldu; Arjantinli efsane Diego Armando Maradona, Meksika’da düzenlenen 1986 Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere karşısında olağanüstü bir performans sergiledi.

22 Haziran 1986'da oynanan Arjantin-İngiltere maçı, sadece dünya şampiyonluğuna giden yolda bir karşılaşma olmakla kalmadı; Maradona'nın attığı iki olağanüstü gol sayesinde, tam dört on yıl sonra bile taraftarların hafızasında hâlâ canlı olan tarihi bir olaya dönüştü.

İspanyol “Sport” gazetesi, Azteka Stadyumu’nda oynanan bu karşılaşmanın, Maradona’nın eliyle attığı golün ardından, daha sonra “Yüzyılın Golü” olarak adlandırılan golü de içermesi nedeniyle, Dünya Kupası tarihinin en çok yazılan maçlarından biri olduğunu belirtti.

  • Maradona’nın eli tartışma yarattı

    Maçın 51. dakikasında Maradona, ceza sahası içindeki yüksek bir topu değerlendirerek İngiliz kaleci Peter Shilton’un önüne atladı, topa eliyle dokunarak onu ağlara gönderdi; bu hareket, İngiltere oyuncularının şiddetli itirazlarına neden oldu.

    Televizyon tekrarlarında faulün açıkça görülmesine rağmen, o dönemde video teknolojisi bulunmadığı için Tunuslu hakem Ali bin Nasser golü geçerli saydı ve bu gol, futbol tarihinin en tartışmalı gollerinden biri haline geldi.

    Maradona daha sonra anılarında, bir saniyenin bile altında bir sürede kaleciyi aldatmak için uygun bir fırsat olduğunu fark ettiğini ve bu durumu değerlendirmekte tereddüt etmediğini açıkladı.

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  • Tarihin en muhteşem golü

    Ancak bundan sadece dört dakika sonra yaşananlar, bu maça efsanevi statüsünü kazandırdı.

    55. dakikada Maradona, Arjantin yarı sahasında topu aldı ve İngiliz kalesine doğru olağanüstü bir yolculuğa çıktı; beş oyuncuyu çalımlayarak Shelton'ı geçip, birçok kişi tarafından hâlâ Dünya Kupası tarihinin en iyi golü olarak kabul edilen bir gol attı.

    Bu an sadece 11 saniye sürdü, ancak Maradona’nın hız, beceri, denge ve rakiplerini olağanüstü bir şekilde geçme yeteneğini bir araya getirdiği bu an, spor tarihinin en ünlü sahnelerinden biri haline geldi.

  • İngiltere karşısında gerçekleşen eski bir rüya

    Gazete, bu golle ilgili ilginç bir çelişkiye dikkat çekti; zira Maradona, altı yıl önce Wembley Stadyumu’nda oynanan bir dostluk maçında, yine İngiltere karşısında benzer bir gol atmaya çok yaklaşmıştı.

    1980 yılında Arjantinli yıldız, birkaç oyuncuyu geçerek İngiliz kaleciyle karşı karşıya kalmıştı, ancak atağı direğin yanından geçen bir şutla sonlandırmıştı.

    O zamanlar evine döndüğünde, küçük kardeşi Hugo Maradona, atağı sonlandırma şekli nedeniyle onu eleştirmiş ve şut çekmeden önce kaleciyi de geçmesi gerektiğini söylemişti.

    Yıllar sonra, Azteca Stadyumu’nda bu eleştiriye cevap geldi; Maradona o mükemmel hareketi tamamlayarak, adını futbol tarihine kazıyan golü attı.

  • Bir efsane yaratan maç

    Maç, Arjantin'in 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi ve ardından "Tango" takımı, tarihindeki ikinci Dünya Kupası şampiyonluğuna doğru yoluna devam etti.

    Ancak bu maçın en önemli yanı sonuç değildi; maç, sadece 4 dakika içinde hem en tartışmalı hem de Dünya Kupası tarihinin en muhteşem golünü bir araya getiren Maradona’nın dehasının kalıcı bir sembolü haline geldi.

    40 yıl geçmesine rağmen, “Yüzyılın Golü” hâlâ hafızalarda yerini koruyor; zira bu an, Maradona’nın futbol sahalarında bugüne kadar görülen en muhteşem bireysel performanslardan birini sergilediği andı.

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