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"Yüzyılın davası": Dünya basını Manchester City skandalını konuşuyor

Liverpool - M.City
Liverpool
M.City
Premier Lig
İngiltere

Dünya basını, İngiliz futboluyla ilgili çok büyük bir şoka uğradı; bağımsız bir komisyon, Manchester City kulübünü Premier Lig'in tüm mali kurallarını ihlal etmekten suçlu buldu.

Sonuçları kulüp için ağır olabilir; para cezaları, kupaların geri alınması, hatta alt liglere düşme bunların arasında yer alıyor.

Alman Bild gazetesi, dünya basınının "Manchester City skandalı" olarak nitelendirdiği olaya nasıl tepki verdiğini aktardı:

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  • Onarılamaz bir hasar!

    İngiliz Daily Mail gazetesi şöyle yazdı: "Manchester City'nin sekiz Premier Lig şampiyonluğunun tümü elinden alınmalı ve kulüp, rakiplerinin -Manchester United ve Liverpool- tarihini etkileyen usulsüzlükleri nedeniyle alt lige düşürülmeli."

    Gazete şöyle devam etti: "İngiliz futbolu onarılamaz bir zarar gördü ve bir daha asla eskisi gibi olmayacak."

    İngiliz yayın kuruluşu BBC ise şu yorumu yaptı: "Sorunun boyutu kesinlikle eşi görülmemiş; sadece Premier Lig'de değil, sadece İngiliz futbolunda da değil, tüm sporlarda. Durumun önemi ve ciddiyeti işte bu düzeyde."

    The Sun gazetesi de şunları söyledi: "Bu yalnızca bir suistimal hikâyesi değil, tarihî boyutları olan utanç verici bir davranışın acı bir hesaplaşmasıdır. Diğer kulüplerin bir kan dökülmesi (ağır bir ceza) görmeyi arzulaması şaşırtıcı değil. Ceza, hükmün sertliği kadar sert olmalı."

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  • Yüzyılın davası: Henüz bitmemiş bir hikâyede bir adım

    Fransız Le Parisien gazetesi ise şu ifadeleri kullandı: "Bu açıklamanın ardından Manchester City en kötüsünü beklemeli."

    İtalya'da La Gazzetta dello Sport gazetesi şöyle yorum yaptı: "Karar, henüz bitmemiş bir hikayenin sadece bir adımı. Bu, İngiliz futbolunun yüzyılın davası olmaya devam ediyor. (...) Bu, İngiliz Ligi için büyük bir zafer. Premier Lig'in kurallarını uygulayabildiğini ve kulüplerin bu kuralları öylece ihlal edemeyeceğini kanıtlıyor. Son on beş yılda kendisine yöneltilen büyük eleştirilere rağmen, Premier Lig bir kurum olarak daha güçlü çıkıyor."

    İtalyan Corriere dello Sport gazetesi de şunları belirtti: "Cezaların verilmesi henüz tamamlanmadı, ancak karar önemli. Kulüp hassas bir mali sorunla karşı karşıya kalabilir: haksızlığa uğradığını düşünen diğer kulüplerden gelecek tazminat talepleri."

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  • Sert bir üslup: Tüm ihtimaller masada!

    Amerika Birleşik Devletleri'nde ise New York Times şu görüşü ortaya koydu: "Komitenin kararı nedeniyle Manchester City'nin uğradığı zarara rağmen, Premier Lig'in yayımladığı açıklama çok daha ağır oldu."

    Gazete şöyle devam etti: "Mesele, kulübün kendisine yöneltilen yüzden fazla suçlamadan biri hariç tümünde suçlu bulunmasıyla sınırlı kalmadı; komitenin kullandığı dil (...) kulübün imajına, daha da önemlisi Abu Dabi'deki sahiplerinin imajına ciddi biçimde zarar veriyor. Puan silme? Premier Lig'den ihraç? Artık her ihtimal mümkün."

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