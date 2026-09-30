"Yüzyılın davası": Dünya basını Manchester City skandalını konuşuyor

İngiliz Daily Mail gazetesi şöyle yazdı: "Manchester City'nin sekiz Premier Lig şampiyonluğunun tümü elinden alınmalı ve kulüp, rakiplerinin -Manchester United ve Liverpool- tarihini etkileyen usulsüzlükleri nedeniyle alt lige düşürülmeli."

Gazete şöyle devam etti: "İngiliz futbolu onarılamaz bir zarar gördü ve bir daha asla eskisi gibi olmayacak."

İngiliz yayın kuruluşu BBC ise şu yorumu yaptı: "Sorunun boyutu kesinlikle eşi görülmemiş; sadece Premier Lig'de değil, sadece İngiliz futbolunda da değil, tüm sporlarda. Durumun önemi ve ciddiyeti işte bu düzeyde."

The Sun gazetesi de şunları söyledi: "Bu yalnızca bir suistimal hikâyesi değil, tarihî boyutları olan utanç verici bir davranışın acı bir hesaplaşmasıdır. Diğer kulüplerin bir kan dökülmesi (ağır bir ceza) görmeyi arzulaması şaşırtıcı değil. Ceza, hükmün sertliği kadar sert olmalı."