"Yüzüne atılmış büyük bir yumruk" - Bournemouth, Premier Lig şampiyonluk umutlarına ağır bir darbe indirirken Mikel Arteta, Arsenal taraftarlarından özür diledi

Arsenal'in şampiyonluk umutları, dirençli Bournemouth karşısında ev sahibi avantajını kullanamayınca ciddi bir darbe aldı. Junior Kroupi'nin ev sahibi takım adına skoru açmasının ardından Viktor Gyokeres penaltıdan skoru eşitledi; maçın bitimine 15 dakika kala ise Alex Scott soğukkanlı bir vuruşla Cherries'e 3 puanı kazandırdı. Bu yenilgiyle Arsenal, Manchester City'nin 9 puan önünde kaldı, ancak Pep Guardiola'nın takımı iki önemli maçı daha oynayacak ve önümüzdeki hafta sonu Etihad'da Gunners'ı ağırlayacak.

Performansı ve taraftarlar üzerindeki etkisini değerlendiren Arteta, tribünlerdeki hayal kırıklığını hemen kabul etti. Taraftarlara mesajı sorulduğunda Arteta, "Özür dilerim, bunu kabullenip yolumuza devam edeceğiz, hepsi bu," dedi. "Benim yapmaya çalıştığım şey, kulübümüz için elimizden gelenin en iyisini yapmak, oyuncularımıza en iyi fırsatları sunmak. Stadyumdaki atmosferin, taraftarların, desteğin ve enerjinin dünyanın en iyisi olduğunu biliyorum. Bunlar sayesinde şansımız çok daha yüksek. Böyle bir desteğe sahipken daha iyi performans göstermenin başka bir yolu olduğunu sanmıyorum."



