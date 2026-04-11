"Yüzüne atılmış büyük bir yumruk" - Bournemouth, Premier Lig şampiyonluk umutlarına ağır bir darbe indirirken Mikel Arteta, Arsenal taraftarlarından özür diledi
Emirates'te talihsiz bir öğleden sonra
Arsenal'in şampiyonluk umutları, dirençli Bournemouth karşısında ev sahibi avantajını kullanamayınca ciddi bir darbe aldı. Junior Kroupi'nin ev sahibi takım adına skoru açmasının ardından Viktor Gyokeres penaltıdan skoru eşitledi; maçın bitimine 15 dakika kala ise Alex Scott soğukkanlı bir vuruşla Cherries'e 3 puanı kazandırdı. Bu yenilgiyle Arsenal, Manchester City'nin 9 puan önünde kaldı, ancak Pep Guardiola'nın takımı iki önemli maçı daha oynayacak ve önümüzdeki hafta sonu Etihad'da Gunners'ı ağırlayacak.
Performansı ve taraftarlar üzerindeki etkisini değerlendiren Arteta, tribünlerdeki hayal kırıklığını hemen kabul etti. Taraftarlara mesajı sorulduğunda Arteta, "Özür dilerim, bunu kabullenip yolumuza devam edeceğiz, hepsi bu," dedi. "Benim yapmaya çalıştığım şey, kulübümüz için elimizden gelenin en iyisini yapmak, oyuncularımıza en iyi fırsatları sunmak. Stadyumdaki atmosferin, taraftarların, desteğin ve enerjinin dünyanın en iyisi olduğunu biliyorum. Bunlar sayesinde şansımız çok daha yüksek. Böyle bir desteğe sahipken daha iyi performans göstermenin başka bir yolu olduğunu sanmıyorum."
Şampiyonluk yarışında soğukkanlılığını korumak
Bu mağlubiyet, son dört maçta üç yenilgiye uğrayan Arsenal’in endişe verici düşüşünü gözler önüne seriyor. Yerel kupa turnuvalarından elenmesinin ardından lig şampiyonluğu konusunda artan baskıya rağmen Arteta, sezonun son ayına girilirken takımın genel olarak kaydettiği ilerlemeyi işaret ederek eleştirenlere olaya objektif bakmalarını istedi.
"Ağustos ayında biri bana, Nisan ayında şu anda bu konumda olacağını söyleseydi, eminim hepimiz bunu kabul ederdik," diye ısrar etti Arteta. Ligdeki konumlarına ilişkin iyimser bakış açısına rağmen, teknik direktör, takımının 90 dakika boyunca her zamanki standartlarının altında kaldığını kabul etti. "Buna yanıt vermeliyiz ve ilk yarıda bunu başardığımız anlar oldu, ancak seviyemizde olmadığımız başka anlar da vardı. Onlardan özür dilemeli ve kendimizi geliştirmeliyiz," diye ekledi.
Yenilginin psikolojik etkisi
Teknik direktörünün takımdan yılmaz bir mücadele ruhu sergilemesini istediği bir takım için bu yenilginin şekli özellikle ağır bir darbe oldu. Arteta, maç öncesinde taraftarlara kale gibi bir atmosfer yaratmak için "öğle yemeğinizi getirin, akşam yemeğinizi getirin" demişti; ancak oyuncular sahada bu yoğunluğa ayak uyduramadı. Teknik direktör, soyunma odasında bu sonucun yarattığı duygusal etkiyi anlatırken sözünü sakınmadı.
"Bu yüzümüze atılmış büyük bir yumruk," diye itiraf etti Arteta. "Çocuklara da bunu söyledim. Ama şimdi önemli olan buna nasıl tepki vereceğimiz, çünkü oyun devam ediyor. Artık büyük bir ruh, bolca mücadele ve nasıl yaklaşacağımıza dair çok net bir plan gerekiyor. Gri alanlar olmamalı. Ya kalırız ya gideriz. Çok, çok, çok güçlü ve kararlı olmalıyız ve bugünkü maçtan farklı bir yaklaşım sergilemeliyiz, özellikle de maç bizim istediğimiz gibi gitmediğinde."
Arsenal için kritik bir hafta
Yaralarını sarmak için pek vakit kalmadan Arsenal, sezonun kaderini belirleyecek bir hafta ile karşı karşıya: Sporting CP ile oynanacak, her şeyin belirleneceği Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ve ardından Manchester City'de oynanacak, şampiyonluğu belirleyebilecek maç. Arteta'nın takımı, kupa hayallerinin sadece yedi gün içinde suya düşmesini önlemek için savunmadaki sağlamlığını ve golcü kimliğini derhal yeniden kazanmalı.