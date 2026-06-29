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"Yüzüne atılan büyük bir tokat" - Chelsea efsanesinin heyecanın sönmesi ve istatistiklerindeki düşüşün ardından Dünya Kupası kadrosuna alınmaması üzerine Cole Palmer’a “harika bir oyuncu” olmanın yolu anlatıldı
Palmer, Manchester City'den 40 milyon sterlin karşılığında Chelsea'ye transfer oldu
Pep Guardiola yönetiminde Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduktan sonra, Manchester City’deki Kuzey Batı kökenlerini geride bırakma cesur kararını alan Palmer, 2023 yazında 40 milyon sterlin (53 milyon dolar) bedelli bir transferle Chelsea’ye katıldı.
İngiltere'nin başkentindeki ilk sezonunda 25 gol atarak PFA Yılın Genç Oyuncusu ödülünü kazandı. 2024-25 sezonunda gol sayısı 18'e düşse de, Conference League ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferlerinin tadını çıkardı.
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Palmer, 2026 Dünya Kupası kadrosu için İngiltere tarafından göz ardı edildi
Palmer o dönemde İngiltere milli takımının düzenli oyuncusuydu – Euro 2024 finalinde İspanya karşısında ülkesine gol atmıştı – ancak sakatlıklarla boğuşan 2025-26 sezonunda sadece 11 kez fileleri havalandırabildi ve Dünya Kupası kadrosu oluşturulurken Thomas Tuchel tarafından göz ardı edildi.
24 yaşındaki oyuncu, transfer söylentilerinin odağında yer alıyor; çocukluğundan beri taraftarı olduğu Manchester United'a geri döneceği konuşuluyor. Chelsea, değişken performanslı 10 numaralı oyuncusuyla 2033 yılına kadar geçerli uzun vadeli bir sözleşme imzalamış durumda ve onu satmaya niyetli değil.
Palmer, bu büyük beklentileri haklı çıkarmak ve bir “büyük” olmak için ne yapabilir?
Taraftarlar, Palmer’ın yeni teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde eski parlaklığını yeniden kazanmasını sabırsızlıkla bekliyor. Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ya da 14 kez milli formayı giymiş bu forvetin çok erken abartılıp abartılmadığı sorulduğunda, eski Chelsea savunmacısı Leboeuf — Betinia NJ’nin izniyle GOAL’a özel olarak yaptığı açıklamada — şunları söyledi: “Pep Guardiola’nın kadroda tutmak istemediği genç bir oyuncunun Chelsea’ye transfer olup herkesi büyük bir sürprizle karşılamasından bahsetmiştim; o noktada Pep Guardiola’nın bu transferden pişman olduğunu düşünüyorum.
“Hiç yoktan ortaya çıkması çılgınca bir şeydi. Ama tutarlılık gösterdiğinizde harika bir futbolcu olursunuz. Ve bu sadece bir sezonla sınırlı değil; iki, üç, dört, beş sezon sürer. [Cristiano] Ronaldo, [Lionel] Messi; 17 sezon, o civarda bir şey. [Kylian] Mbappé’nin kariyerinin sonuna gelmesini hâlâ bekliyoruz ki onu bir efsane olarak adlandırabilelim.
“Bu çılgınca. Ama durum bu. Futbol budur. Her zaman dediğim gibi, milli takıma ilk kez seçildiğinde, ‘vay canına, ben artık bir milli oyuncuyum’ dersin. Fransa’da milli oyuncu sayılmak için 10 kez milli forma giymek gerekiyor. Çünkü o seviyede istikrarını kanıtlaman gerekiyor.
“Cole Palmer’a gelince, sahip olduğu teknik direktörler, uyguladıkları taktikler, onu kendi pozisyonu olmayan sağ kanatta oynatmaları ve geçirdiği bazı sakatlıklar nedeniyle, sıkı çalışmaya devam edip yeteneğini gösteremedi.
“Bunu inkar edemezsiniz, topa her dokunduğunda bir şeyler oluyor ya da bir şeyler olabilir. Şimdi, bence Dünya Kupası kadrosuna seçilmemesi onun için büyük bir tokat oldu, bu yüzden alçakgönüllülükle tekrar çalışmaya başlaması gerektiğini söyleyebilirim. Bu durum onun tepki vermesini sağlamalıdır.”
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Chelsea, Palmer’ın 2026-27 sezonunda kadrosunda yer almasını umuyor
Palmer, sırasıyla Manchester City ve Nottingham Forest’ta forma giyen diğer yaratıcı oyuncular Phil Foden ve Morgan Gibbs-White ile birlikte İngiltere’nin 2026 Dünya Kupası kadrosuna alınmadı. Üç Aslanlar, Kuzey Amerika’da düzenlenen FIFA’nın en önemli turnuvasında son 32 turuna yükselirken, bu üç oyuncu maçı uzaktan izlemek zorunda kaldı.
Üçü de, uluslararası gündemde bir sonraki hedef olan 2028'de ev sahipliği yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda "Üç Aslanlar" için rol almayı umuyor; ancak kadroya girebilmek için kulüp düzeyinde iyi performans göstermeleri gerektiğinin farkındalar. 2026-27 Premier Lig sezonu ise 21 Ağustos'ta başlayacak.