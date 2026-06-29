"Yüzüne atılan büyük bir tokat" - Chelsea efsanesinin heyecanın sönmesi ve istatistiklerindeki düşüşün ardından Dünya Kupası kadrosuna alınmaması üzerine Cole Palmer’a “harika bir oyuncu” olmanın yolu anlatıldı

Taraftarlar, Palmer’ın yeni teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde eski parlaklığını yeniden kazanmasını sabırsızlıkla bekliyor. Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ya da 14 kez milli formayı giymiş bu forvetin çok erken abartılıp abartılmadığı sorulduğunda, eski Chelsea savunmacısı Leboeuf — Betinia NJ’nin izniyle GOAL’a özel olarak yaptığı açıklamada — şunları söyledi: “Pep Guardiola’nın kadroda tutmak istemediği genç bir oyuncunun Chelsea’ye transfer olup herkesi büyük bir sürprizle karşılamasından bahsetmiştim; o noktada Pep Guardiola’nın bu transferden pişman olduğunu düşünüyorum.

“Hiç yoktan ortaya çıkması çılgınca bir şeydi. Ama tutarlılık gösterdiğinizde harika bir futbolcu olursunuz. Ve bu sadece bir sezonla sınırlı değil; iki, üç, dört, beş sezon sürer. [Cristiano] Ronaldo, [Lionel] Messi; 17 sezon, o civarda bir şey. [Kylian] Mbappé’nin kariyerinin sonuna gelmesini hâlâ bekliyoruz ki onu bir efsane olarak adlandırabilelim.

“Bu çılgınca. Ama durum bu. Futbol budur. Her zaman dediğim gibi, milli takıma ilk kez seçildiğinde, ‘vay canına, ben artık bir milli oyuncuyum’ dersin. Fransa’da milli oyuncu sayılmak için 10 kez milli forma giymek gerekiyor. Çünkü o seviyede istikrarını kanıtlaman gerekiyor.

“Cole Palmer’a gelince, sahip olduğu teknik direktörler, uyguladıkları taktikler, onu kendi pozisyonu olmayan sağ kanatta oynatmaları ve geçirdiği bazı sakatlıklar nedeniyle, sıkı çalışmaya devam edip yeteneğini gösteremedi.

“Bunu inkar edemezsiniz, topa her dokunduğunda bir şeyler oluyor ya da bir şeyler olabilir. Şimdi, bence Dünya Kupası kadrosuna seçilmemesi onun için büyük bir tokat oldu, bu yüzden alçakgönüllülükle tekrar çalışmaya başlaması gerektiğini söyleyebilirim. Bu durum onun tepki vermesini sağlamalıdır.”