"Yüzümüze karşı yalan söyledi" - Joan Laporta, genç yıldızın PSG'ye yaptığı şok transferin ardındaki "kirli oyunu" açıklarken, Dro Fernandez'in menajeri "ihanet ve ikiyüzlülük"le suçlandı

Laporta, Jijantes kanalına konuk olduğu programda, bu yılın başlarında Fernandez'in ayrılışından hâlâ üzüntü duyduğunu itiraf etti. Laporta şöyle konuştu: "Dro'nun ayrılışı gerçek bir ihanetti. Ivan de la Pena (menajeri) tarafından ihanete uğradığımı hissettiğim için kendimi kötü hissediyorum.

"Hansi [Flick] çok hayal kırıklığına uğradı çünkü ona forma şansı vermiştim. 'Lo Pelat', Barça'daki geçmişi nedeniyle özel bir kişi ama bize ikiyüzlülüğünü gösterdi. Biz bir istisna yaptık ama o çok kötü bir şey yaptı. Bize yalan söyledi. Neyse ki PSG ile iyi bir ilişkimiz var ve o da serbest kalma maddesini kullanmadı."