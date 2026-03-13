"Yüzümüze karşı yalan söyledi" - Joan Laporta, genç yıldızın PSG'ye yaptığı şok transferin ardındaki "kirli oyunu" açıklarken, Dro Fernandez'in menajeri "ihanet ve ikiyüzlülük"le suçlandı
La Masia'da güvenin sarsılması
Yükselen yıldız Fernandez’in PSG’ye transferi, Ciutat Esportiva’da buruk bir tat bıraktı. 8 milyon avroluk transfer ücreti kulübün kasasına girmiş olsa da, kulüp içindeki tepki tamamen kızgınlık üzerine kurulu. Barcelona yetkilileri, Fransız başkentine transferi kolaylaştırmak için sözlü anlaşmanın hiçe sayıldığına inanıyor.
Laporta ve spor departmanı, özellikle genç oyuncuyu A takım kadrosuna entegre etmek için gösterilen çabalar göz önüne alındığında, oyuncu tarafının kötü niyetle hareket ettiğini düşünüyor. Bu transfer, standart bir profesyonel ayrılık olarak değil, orta saha oyuncusunun kariyerini yönetenler tarafından hesaplanmış bir "arkadan bıçaklama" olarak görülüyor.
Laporta'nın öfke patlaması
Laporta, Jijantes kanalına konuk olduğu programda, bu yılın başlarında Fernandez'in ayrılışından hâlâ üzüntü duyduğunu itiraf etti. Laporta şöyle konuştu: "Dro'nun ayrılışı gerçek bir ihanetti. Ivan de la Pena (menajeri) tarafından ihanete uğradığımı hissettiğim için kendimi kötü hissediyorum.
"Hansi [Flick] çok hayal kırıklığına uğradı çünkü ona forma şansı vermiştim. 'Lo Pelat', Barça'daki geçmişi nedeniyle özel bir kişi ama bize ikiyüzlülüğünü gösterdi. Biz bir istisna yaptık ama o çok kötü bir şey yaptı. Bize yalan söyledi. Neyse ki PSG ile iyi bir ilişkimiz var ve o da serbest kalma maddesini kullanmadı."
Flick ayrıca hayal kırıklığını dile getirdi
Laporta'nın hayal kırıklığı, bu genç yeteneğe büyük umutlar bağlayan Flick'in sözlerini yansıtıyor. Alman teknik direktör, genç oyuncuyu Katalonya'dan uzaklaştırmada dış etkenlerin önemli bir rol oynadığını öne sürdü.
"Bir teknik direktör olarak bizim görevimiz, oyuncuların gelişmesi için onlara güven vermektir," diye açıkladı Flick. "Ayrıca onun çevresinde bazı insanlar olduğunu da biliyorum. Onların yaptıklarına katılmayabilirsiniz, ama onlar yetişkinler. Çevrelerinde insanlar var ve bu durum onları kışkırtabilir."
Barça şampiyonluk yarışına odaklanmaya devam ediyor
Barcelona şu anda La Liga'da, rakibi Real Madrid'in dört puan önünde lider konumda. Blaugrana, Los Blancos'a karşı üstünlüğünü korumak için Sevilla karşısında galibiyet almayı hedefliyor. Bunun ardından Flick'in öğrencileri, ilk maçı 1-1 berabere biten Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Newcastle'a karşı hazırlık yapacak.
Bu arada Fernandez, PSG'deki yeni hayatına hala uyum sağlamaya çalışıyor. Şu ana kadar tüm turnuvalarda oynanan altı maçın üçünde ilk 11'de yer aldı. 18 yaşındaki oyuncu, Les Parisiens'in Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ile karşılaşacağı maçta ilk 11'e dönmeyi umuyor.
