AFP
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Yüzleşme görüşmesi! Atletico Madrid satmayı reddederken Julian Alvarez, Diego Simeone ile havayı temizlemek için bir araya geldi
Majadahonda'da yüz yüze görüşmeler
Geleceğiyle ilgili artan gerilimi gözler önüne seren bir hamleyle Alvarez, çarşamba sabahının erken saatlerinde Diego Simeone ile bir görüşme gerçekleştirdi. A takım kadrosu Cerro del Espino spor tesislerinde antrenmanına başlamadan önce, 'La Arana' lakaplı forvet, teknik direktörüyle doğrudan konuşmak için tesise erken geldi.
Mundo Deportivo da dahil olmak üzere çeşitli yayın organları tarafından doğrulanan haberlere göre, görüşme samimi ancak doğrudan olarak tanımlandı. Simeone, Alex Baena ve Marcos Llorente gibi takıma dönen oyuncuları karşılamak için planlanandan önce tesise geldi. Ancak Alvarez ile yapılan diyalog çok daha büyük önem taşıyordu; bu, forvetin bu yazki Dünya Kupası sırasında sessizliğini bozarak Atletico Madrid'den ayrılmak istediğini açıklamasından kısa süre sonra gerçekleşti. Alvarez, "Bence konuşmak için doğru zaman değil ama aynı zamanda saklanmak da istemiyorum. Dürüst bir insan olmaya çalışıyorum. Kulüpteki insanlarla, konuşmam gereken kişilerle konuştum ve bence herkes için en iyisi bir transfer. Hayalimi gerçekleştirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
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Simeone, kulüp yönetimiyle aynı çizgide
Oyuncunun endişelerini dile getirme isteğine rağmen, Simeone hem kamuoyuna açık hem de özel mesajlarında dikkat çekici ölçüde tutarlı kaldı. Teknik direktör, kulübün Seul'deki sezon öncesi turunda, Manchester City ile oynanan hazırlık maçı öncesinde yaptığı açıklamalarla zaten tonu belirlemişti. Simeone'nin sözleri yoruma çok az alan bıraktı; kulübün CEO'su Miguel Angel Gil Marin'in, çok beğenilen forvetin olası ayrılığına ilişkin benimsediği sert tutuma tam destek verdi.
Teknik direktör, Alvarez ile yaptığı görüşmede kulübün pozisyonunu yineleyerek kararın kurumsal bir karar olmaya devam ettiğini vurguladı. Simeone'nin Güney Kore'deki önceki açıklamaları da yönetim kuruluyla bu tam uyumu yansıtıyordu: "Durum çok açık, kurum bir karar aldı ve Miguel Angel bunu çok iyi açıkladı." Arsenal ve PSG'nin ilgisine, ayrıca Alvarez'in Barcelona'yı tercih etmesine rağmen Atletico Madrid, 2022 Dünya Kupası şampiyonunu İspanya'daki doğrudan bir rakibe satmayı kesin bir şekilde reddediyor.
Atletico, satışa onay vermiyor
Alvarez'in menajerlerinin Madrid'de bulunmasına rağmen, Atletico yönetimi “kenetlendi” ve bir ayrılığı görüşmeyi reddediyor. 2024 yazında Manchester City'den 81,8 milyon £ karşılığında transfer edilen ve 2030'a kadar sözleşmesi bulunan golcü, geçen sezon Copa del Rey'de ikincilik yaşayarak kulüple henüz bir kupa kazanamadı. Buna rağmen Atletico, onu gelecek sezon için sportif projesinin vazgeçilmez bir parçası olarak görüyor ve gelen teklifleri değerlendirmeye hiçbir istek göstermiyor.
Atletico Madrid, özellikle hücum hattındaki diğer sorunlar da kapıdayken yıldız oyuncusunu takımda tutmakta kararlı. Bu görüşmenin ortaya çıkması, takım için hassas bir döneme denk geldi; zira hücum oyuncularından Alexander Sorloth kısa süre önce sakatlığı nedeniyle tedavi sürecine girdi ve bu durum Simeone'nin taktik planlamasını daha da karmaşık hale getirdi. Bu sakatlık krizi, Alvarez'i takımda tutma konusundaki kulüp kararlılığını daha da güçlendiriyor; çünkü Atletico, yeni La Liga sezonu öncesinde hücum gücünden daha fazla kayıp yaşamayı göze alamaz.
- Getty Images
La Arana için önümüzdeki yol
Şu an itibarıyla Alvarez hâlâ Atletico Madrid oyuncusu, ancak temsilcilerinin varlığı bu hikâyenin henüz sona ermemiş olabileceğini gösteriyor. Geçen sezon Atletico formasıyla tüm kulvarlarda 49 maça çıkan, 20 gol atıp dokuz asist yapan forvetin cephesi, kulüp 19 Ağustos'ta Malaga'ya karşı oynanacak La Liga açılışı öncesinde “satılık değil” tutumundan geri adım atmayı reddetse de, oyuncunun ayrılma isteğini karşılayacak bir çözüm bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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