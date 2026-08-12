Oyuncunun endişelerini dile getirme isteğine rağmen, Simeone hem kamuoyuna açık hem de özel mesajlarında dikkat çekici ölçüde tutarlı kaldı. Teknik direktör, kulübün Seul'deki sezon öncesi turunda, Manchester City ile oynanan hazırlık maçı öncesinde yaptığı açıklamalarla zaten tonu belirlemişti. Simeone'nin sözleri yoruma çok az alan bıraktı; kulübün CEO'su Miguel Angel Gil Marin'in, çok beğenilen forvetin olası ayrılığına ilişkin benimsediği sert tutuma tam destek verdi.

Teknik direktör, Alvarez ile yaptığı görüşmede kulübün pozisyonunu yineleyerek kararın kurumsal bir karar olmaya devam ettiğini vurguladı. Simeone'nin Güney Kore'deki önceki açıklamaları da yönetim kuruluyla bu tam uyumu yansıtıyordu: "Durum çok açık, kurum bir karar aldı ve Miguel Angel bunu çok iyi açıkladı." Arsenal ve PSG'nin ilgisine, ayrıca Alvarez'in Barcelona'yı tercih etmesine rağmen Atletico Madrid, 2022 Dünya Kupası şampiyonunu İspanya'daki doğrudan bir rakibe satmayı kesin bir şekilde reddediyor.